Пусть вам будет тепло

Секретарь редакции Екатерина Мелкова помогает упако- вывать носки, переданные читателями / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Акция «Свяжи носки солдату» была объявлена в «Вечерней Москве» № 44 от 10–17 ноября. Уже на утро следующего дня редакционные телефоны практически не умолкали.

Девушка лет двадцати пяти приехала в редакцию с утра пораньше. «Наташа», — представилась она и попросила: «Пожалуйста, вы меня даже не упоминайте. Когда прочла ваше обращение к читателям, подумала: «Что делать-то? Вязать я совсем не умею, но не помочь нашим ребятам, которые сейчас на Украине воюют, не могу». Думала-думала и пошла по соседям — узнать, кто носки ребятам нашим связать возьмется? Антонина Георгиевна с пятого этажа, как узнала, зачем я к ней пожаловала, обрадовалась: «Наташенька, дорогая, конечно, свяжу! У меня же внук Саша на Украине с нацистами воюет. Может, и к нему носочки мои попадут. А нет — так других ребят пусть согревают». Так что все 15 пар — дело рук Антонины Георгиевны. Ах да, она очень просила передать нашим ребятам через «Вечерку»: «Сынки, возвращайтесь домой с Победой!»

Когда мы объявляли акцию «Свяжи носки солдату», мы не сомневались, что читатели примут в ней активное участие. Но они не просто отозвались, они откликнулись всей душой. Посмотрите на снимок. Это теплые вязаные носки, которые привезли люди всего за один день — тот, когда подписывался в печать этот номер газеты.