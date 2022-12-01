Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации возводят на Волгоградском проспекте в Кузьминках

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации возводят на Волгоградском проспекте в Кузьминках
Фото: Департамент строительства города Москвы

— На Волгоградском проспекте, владение 101, корпус 2, в районе Кузьминки идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Завершить строительство планируется в 2024 году», — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции. На подземном уровне разместится паркинг. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой и металлическими кассетами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.

В доме будет 152 квартиры (однокомнатных — 40, двухкомнатных — 75, трехкомнатных — 37). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части будут расположены: комната для хранения колясок и велосипедов, помещение консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят три лифта: один грузоподъемностью 430 кг и два — 1000 кг, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха взрослых.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте