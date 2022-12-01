Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации возводят на Волгоградском проспекте в Кузьминках

Фото: Департамент строительства города Москвы

— На Волгоградском проспекте, владение 101, корпус 2, в районе Кузьминки идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Завершить строительство планируется в 2024 году», — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции. На подземном уровне разместится паркинг. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой и металлическими кассетами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят.

В доме будет 152 квартиры (однокомнатных — 40, двухкомнатных — 75, трехкомнатных — 37). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части будут расположены: комната для хранения колясок и велосипедов, помещение консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят три лифта: один грузоподъемностью 430 кг и два — 1000 кг, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха взрослых.