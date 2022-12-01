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Служба занятости помогает москвичкам переобучиться и найти работу после отпуска по уходу за ребенком

Павел Гриднев
Общество
Служба занятости помогает москвичкам переобучиться и найти работу после отпуска по уходу за ребенком
Фото: Pixabay

Длительный перерыв в профессиональной деятельности требует обновления знаний и навыков. Особенно это актуально для женщин, которые собираются выйти на работу после декретного отпуска. В Москве для мам детей дошкольного возраста действуют программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Обучение по десяткам направлений можно бесплатно пройти в центре «Профессионал» столичной службы занятости. Ежегодно этой возможностью пользуются около тысячи москвичек.

Мария Злобина воспитывает троих детей, самому младшему пять лет. У многодетной мамы лингвистическое образование — технический переводчик с французского языка. Более десяти лет Мария работала в международной металлургической компании логистом. При трудоустройстве важную роль сыграло знание языков, а компетенции в области логистики пришли с опытом.

Служба занятости помогает москвичкам переобучиться и найти работу после отпуска по уходу за ребенком Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В этом году работодатель Марии ушел с российского рынка, и она осталась без работы. Несколько месяцев поиска новой не принесли результата: Мария откликнулась на десятки вакансий, но приглашения на собеседование не последовало. Она проанализировала требования к кандидатам и поняла, что для трудоустройства ей не хватает базового образования в сфере логистики. Тогда москвичка обратилась в центр занятости населения и получила направление на бесплатную переподготовку. По своему профилю выбрала курсы в «Профессионале» по логистике и управлению перевозками.

— Все-таки логистика — это в моем характере: постоянное движение, организация, администрирование, контроль. Не имея базового образования в этой сфере, добиться успеха сложно. Хотелось повысить свои профессиональные компетенции. Во многих вакансиях я отмечала среди требований владение 1С и специально выбирала курсы с этой программой. В итоге новые знания помогли мне трудоустроиться и избежать дополнительного стресса на испытательном сроке, — поделилась Мария.

Во время обучения москвичка прошла в центре мастер-класс по успешному трудоустройству и записалась на консультацию к карьерному эксперту. Специалист помог доработать резюме и подобрать вакансии, соответствующие требованиям и опыту. После обучения и карьерной консультации приглашения на собеседование долго ждать не пришлось. За две недели выпускница «Профессионала» встретилась с четырьмя работодателями, трое предложили о работу, и она сразу вышла на понравившееся место. Выбрала крупную логистическую компанию.

Еще одна выпускница центра «Профессионал» Оксана Юдина — мама двоих детей. До декрета работала клиентским менеджером в компании по продажам электроинструментов. Перерыв в работе на воспитание детей продлился десять лет. В это время Оксана задумалась о развитии карьеры и стала рассматривать должности с более интересным функционалом. Во всех желаемых вакансиях требовалось владение программой 1С. Москвичка обратилась с запросом на обучение в центр занятости населения. Для нее подобрали курс в центре «Профессионал» по созданию и обработке документов в программе «1С: Предприятие».

Служба занятости помогает москвичкам переобучиться и найти работу после отпуска по уходу за ребенком Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Впечатления от обучения замечательные, получила колоссальные знания по работе в 1С. Огромный плюс, что занятия проходили дистанционно. Это позволяло уделять достаточно времени детям, а учиться в то время, пока они в садике и школе. Кроме того, очень помогла карьерная консультация, где мы со специалистом разобрали моё резюме по полочкам. После этого откликаться на вакансии стало проще, чувствовала себя увереннее, — делится Оксана.

После обучения Оксана устроилась помощником бухгалтера в металлургическую компанию. Несмотря на длительный перерыв, адаптация на новом месте работы прошла успешно.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

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