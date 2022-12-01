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Приметы и советы

В столичном центре для детей-сирот начался ежегодный театральный фестиваль

Павел Гриднев
Общество
В столичном центре для детей-сирот начался ежегодный театральный фестиваль

В Москве открылся IX Межрегиональный театральный фестиваль «Шаг навстречу». Свои актерские способности зрителям и профессиональному жюри представят воспитанники столичных и региональных организаций для детей-сирот. Кроме того, впервые в фестивале примут участие ребята из столичных приемных семей.

Фестиваль, организатором которого выступает Центр содействия семейному воспитанию имени Ю.В. Никулина, состоится в столице в девятый раз. За это время он стал значимым событием для театральных студий организаций для детей-сирот. Юные артисты к нему готовятся несколько месяцев.

Заявки на участие в фестивале «Шаг навстречу» принимаются на сайте до 25 января. Сам фестиваль будет проходить по 16 февраля 2023 года.

— В этом году, помимо ребят из организаций для детей-сирот, в нашем фестивале примут участие приемные семьи из Москвы. Для них предусмотрен специальный конкурс «Семейный театр», где можно будет показать свои таланты и творческие способности: поставить спектакль, прочитать стихотворение, спеть, станцевать, представить показ мод. Разные семьи при желании могут объединяться в творческие коллективы для создания масштабных постановок, — рассказал директор Центра имени Ю.В. Никулина Игорь Акопянц.

Традиционно фестиваль пройдет в двух форматах. Конкурсная программа А — это очный просмотр детских самодеятельных театральных коллективов из Москвы и Московской области, а также театральных постановок приемных семей столицы. Мероприятие пройдет в Центре имени Ю.В. Никулина.

Конкурсная программа Б предусматривает онлайн-формат: на сайте фестиваля будут выложены выступления театральных коллективов организаций для детей-сирот из разных регионов страны.

Победителей и призеров, а также обладателя Гран-при фестиваля определит профессиональное жюри. В его состав войдут артисты и режиссеры московских театров, представители общественных творческих объединений, учителя-дефектологи и психологи.

Кроме того, оценить творческие работы юных артистов сможет каждый желающий. С 26 января по 10 февраля 2023 года на сайте пройдет онлайн-голосование, по результатам которого назовут победителя в специальной номинации.

— Приглашаем всех принять участие в голосовании и поддержать наших участников, — отметил Игорь Акопянц.

Победителей и призеров IX Межрегионального театрального фестиваля «Шаг навстречу» объявят 16 февраля 2023 года на гала-концерте, онлайн-трансляция которого также будет доступна онлайн.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

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