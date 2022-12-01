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Приметы и советы

Все под контролем: астролог рассказала, что ждать разным знакам зодиака в декабре

Алена Прокина
Юлия Урусэль
Общество
Все под контролем: астролог рассказала, что ждать разным знакам зодиака в декабре
Фото: shutterstock

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в декабре.

Главный тренд месяца — Марс в ретроградном движении. Отсюда вместо желания действовать, может, наоборот, возрастать нерешительность и пассивность. Но в этот раз транзит ретро-Марса даст еще и много нетерпимости к другим людям. Из-за напряженного аспекта Солнца с Марсом с 5 по 12 декабря лучше отказаться от приобретения техники. 8 декабря встречаем полнолуние. В идеале за два дня до, в день полнолуния и после лучше отказаться от операций, похода к косметологу.

Про любовь: с 1 по 10 декабря — Венера в знаке Стрельца. В этот период девушки будут влюбляться и делать выбор в пользу достойных и статусных кавалеров, возможно, старше по возрасту, но главное, тех, кому уже есть чем похвастаться в плане жизненных успехов и достижений. Но и мужчины тоже будут нуждаться в интеллектуальных и ярких особах. Дамам нужно блистать своим умом, безупречной внешностью и образованием. Не скромничайте, а называйте на свидании свою должность и количество документов об образовании. С 10 декабря по 3 января — Венера в знаке Козерога. В этот период наши чувства охладевают и приобретают нотку консерватизма.

В этот период девушки будут скептически относиться к тем, кто любит «напеть» сказочные истории. Альфонсы и прочие бездельники не проникнут сейчас в наши сердца. А мужчины будут обращать внимание на добропорядочных девушек, спокойных, ответственных и стабильных. Страсти и броские наряды нужно на этот период отложить. И в новогоднюю ночь у нас тоже Венера в Козероге. Соответственно, лучше использовать в одежде все оттенки черного, темно-коричневого, фиолетового цветов. Или надеть стильное черное платье а-ля Коко Шанель.

С 10 по 18 декабря в работе завышенные ожидания, уход от действительности, идеализация партнеров и хаотичные поступки. Солнце будет спорить с Нептуном, поэтому в этот период нужно быть максимально аккуратными со своими желаниями. С 16 по 23 декабря — неделя в преддверии новолуния. В этот период лучше завершать дела, подводить итоги уходящего года, трезво оценивать свои возможности.

Новый год или день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Стартует новый солнечный цикл. Солнышко разворачивается на лето. Это очень важный период, который закладывает события нашей жизни на ближайший год. С 29 декабря по 18 января — ретроградный Меркурий. Не стоит начинать новое дело и открывать бизнес, трудоустраиваться на новую работу, подписывать трудовой договор, подавать документы на изготовление паспорта и других важных бумаг, покупать телефоны и компьютеры, машину, переезжать, арендовать, производить обмен недвижимости. Соответственно, конец месяца неблагоприятен для покупок, поездок, начала чего-то нового и переезда в другой город. А в этот раз на эти дни у нас выпадает предпраздничная подготовка к Новому году. Поэтому в идеале покупать подарки и планировать новогодние мероприятия заранее.

Итого: впереди очень динамичный месяц. Первая половина месяца достаточно конфликтна. Начиная с 22 декабря мир чуть замедлится. Конец месяца неблагоприятен для начинаний и совершения покупок.

Овен

В декабре у вас появится возможность получить новые знания, пройти полезную практику. Не упустите шанс набраться опыта у профессионалов. Это все вам пригодится в 2023 году. В период с 5 по 12 декабря постарайтесь действовать по плану. Иначе ваша поспешность и желание успеть все и сразу закончатся неудачей и необходимостью исправлять ошибки и переделывать работу. В последнюю неделю декабря не сбавляйте темп, смело двигайтесь вперед и активно проявляйте себя. Собранность, организаторские способности и четкий план помогут вам закончить год на позитивной ноте.

Телец

В начале декабря напомнят о себе вопросы прошлого, и вам придется оперативно и энергично разбираться с ними. Промахи, которые вы допустили когда-то, выплывут на поверхность. Чтобы с ними справиться, предстоит проявить дипломатичность и собранность. В период с 5 по 12 декабря постарайтесь контролировать эмоции и не торопитесь. Вторая половина месяца — благоприятный период для встреч, путешествий и знакомств. После 25 декабря хорошее самочувствие и бодрость духа позволят вам качественно выполнять свои трудовые обязанности и уделять достаточно времени семье и второй половине.

Близнецы

В период с 1 по 12 декабря вам будет проще работать в одиночку, чем в группе. Раздражительность и нетерпимость к чужим ошибкам могут стать причиной серьезных ссор. Постарайтесь держаться спокойно и не вступать в конфликты. С 11 по 20 декабря внимательно смотрите по сторонам, будьте открыты к новым идеям и интересным знакомствам. В конце месяца ваша планета-покровитель Меркурий опять уходит в ретродвижение. Поэтому не стоит планировать на этот период важные ответственные переговоры и решение сложных задач. По возможности посвятите последние числа декабря подведению итогов.

Рак

В первых числах декабря в центре вашего внимания окажутся забота о близких и решение проблем членов семьи. На работе может возникнуть ситуация, когда придется выполнять обязанности заболевшего коллеги, или нагрузка заметно увеличится. К 12-му числу непростой период закончится, и вы почувствуете себя свободнее. Середина месяца отлично подходит для планирования. Если у вас есть интересные идеи, смело говорите о них с начальством и партнерами. Вас поддержат. После 21 декабря захочется больше общаться с родными. Встречи с друзьями принесут вам приятные сюрпризы.

Весы

Декабрь для многих Весов начнется довольно напряженно. Придется столкнуться с решением финансовых вопросов и исправлением своих или чужих ошибок. В отношениях с близкими могут возникнуть недопонимания и сложные ситуации. Чтобы со всем этим разобраться, вам придется набраться терпения и решать проблемы по мере их поступления. С 11 по 22-е число — замечательное время для налаживания отношений с коллегами, руководством и членами семьи. В третьей декаде декабря занятия домашними делами, творчество и семейные встречи подарят вам море приятных эмоций.

Водолей

В начале последнего месяца года вы будете заняты семьей и домом. Домашние хлопоты, решение вопросов близких, общение с родными будут заполнять все ваши мысли и отнимут львиную долю времени. Во второй декаде декабря вы переключитесь на профессиональную деятельность. Середина декабря — благоприятный период для работы с документами, подписания договоров и обсуждения будущих сделок с партнерами. Целеустремленность и коммуникабельность принесут вам успех, и в конце месяца перед вами откроются новые горизонты для развития, появится возможность зарабатывать больше.

Лев

В первую декаду декабря вам стоит внимательно следить за эмоциями. Сдержанность и хладнокровие помогут вам успешно решать все рабочие вопросы. Особое внимание стоит уделить отношениям в коллективе, стараться снижать возможность конфликтов. Это сделает вас миротворцем в глазах окружающих и добавит «баллов» от руководства. В период с 10 по 21 декабря не ходите за покупками без заранее составленного списка. Иначе потратите денег больше, чем планировали. Конец месяца — благоприятный период для переговоров и общения с соратниками, коллегами и партнерами.

Скорпион

Декабрь для вас будет неровным, но довольно интересным. В начале месяца вам придется столкнуться с недопониманием со стороны окружающих, стоит попросить совета у представителей старшего поколения. К середине месяца вы справитесь с проблемами и сможете вернуться к текущим делам. В период с 12 по 21-е число членам вашей семьи, особенно детям, потребуются ваше внимание и забота. Поговорите с близкими по душам, поддержите и постарайтесь не критиковать. Последние числа декабря — благоприятный период для укрепления отношений со второй половиной, новых знакомств.

Рыбы

В начале декабря вам стоит воздержаться от новых проектов и важных мероприятий. Любые начинания могут закончиться неудачей и разочарованием. Вложение денег и крупные покупки вряд ли принесут выгоду и удовлетворение. Все ответственные дела отложите на период после 12 декабря, когда вы будете собраннее и активнее, появится шанс внести в свою жизнь неожиданные, но приятные перемены. В третьей декаде месяца не отказывайтесь от знакомств, встреч и общения с людьми. Вы сможете получить необычный опыт и влиться в привлекательную для вас компанию.

Дева

В начале декабря вас ждут перемены, которые могут немного затормозить вашу деятельность. Придется действовать осторожнее и осмотрительнее. Коллеги и руководство вряд ли помогут вам в сложный момент. Наоборот, кто-то попытается воспользоваться ситуацией. Не поддавайтесь на провокации. Если вы настроитесь на позитивную волну и проявите гибкость, то уже к 12-му числу вернетесь к привычному темпу жизни. В конце месяца ваша планета-управитель Меркурий опять уходит в ретродвижение. В конце месяца лучше только завершать дела и отказаться от дорогостоящих покупок.

Стрелец

В начале декабря залогом успеха будут дипломатичность и умение находить компромисс. На работе возникнут спорные ситуации, и вам придется мягко, но уверенно отстаивать свое мнение. Нетерпимость и неуступчивость могут привести к конфликтам. Середина месяца — отличный период для заключения контрактов, переговоров. При появлении вопросов или возникновении непростой ситуации смело обращайтесь за помощью к более опытным коллегам. В конце декабря вас ждет вознаграждение за вклад в общее дело и уважение сослуживцев.

Козерог

У большинства Козерогов в начале декабря на первый план выйдут семья и близкие люди. Вашим родным потребуются помощь и поддержка, и вы сможете прийти им на подмогу. Уделите внимание детям. Они нуждаются в опоре и добром слове. Так вы сможете сохранить доверительные отношения и взаимопонимание в семье. В период с 12 по 21 декабря появится шанс сделать удачное финансовое вложение или найти новый способ заработка. В конце декабря вас ждут сюрпризы, интересные знакомства и приятное времяпровождение в кругу друзей.

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