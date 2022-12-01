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Приметы и советы

Известный агрегатор и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

Михаил Петров
Общество
Известный агрегатор и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров
Фото: пресс-служба Яндекс Go

В Яндекс Go появился тариф «Специальный». По нему можно заказать такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга является совместным проектом компании Яндекс Такси и Департамента транспорта города Москвы. Обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. Воспользовавшись тарифом можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъёмником, машина приедет в течение 30 минут. Новая услуга поможет добираться маломобильным пассажирам до мест назначения. Например, ей можно воспользоваться для поездок по Москве или в столичные аэропорты и, наоборот, из них в город.

Новый тариф будет особенно полезен инвалидам, передвигающимся в тяжёлых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Он пригодится также тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы более удобны и просторны, чем легковые автомобили, инвалиду не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки. Для обслуживания пассажиров по новому тарифу водителей обучили особым навыкам. Все они прошли тренинги на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъёмником в машине и правильно парковаться.

Разработкой образовательной программы для водителей, которые управляют микроавтобусами, компания занималась совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей». Кроме того, компания приняла решение не брать комиссию с заказов по новому тарифу, чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров. Микроавтобусам, приезжающим на заказы, доступны выделенные полосы, поэтому поездка обычно занимает не больше времени, чем на легковом такси. Компания работает над тем, чтобы все пассажиры имели равный доступ к возможностям сервиса. Например, в 2021 году она адаптировала процесс заказа в приложении так, чтобы вызывать машины было удобно и незрячим пассажирам. В 2022 году в приложении появилась возможность заранее предупредить водителя о том, что поедет пассажир с собакой-поводырём или понадобится свободный багажник для сложенного инвалидного кресла.

Мнения экспертов

Денис Редькин, фонд «Действуй»

Многим людям с инвалидностью, передвигающимся на коляске, сложно или невозможно пересаживаться в обычные легковые автомобили. Другая проблема заключается в том, что коляски с электроприводом имеют большой вес и габариты и не помещаются в обычный багажник.В таких ситуациях очень важны автомобили, оборудованные подъемниками или аппарелями, которые позволяют погрузиться в автомобиль прямо в коляске, а также оставаться в ней во время движения без необходимости пересаживаться. Появление таких автомобилей кардинально влияет на мобильность людей с инвалидностью, меняет образ жизни, позволяет активно участвовать в жизни общества.

Марина Фомичева, фонд «Движение это жизнь»

Возможность пользоваться маломобильным подопечным минивэном с подъемником — неоценимая помощь для их передвижения на реабилитацию, мероприятия и домой. Теперь решена проблема с коляской: не складываясь, она помещается в машину и загружается в такси с помощью подъемника. Ребенка не надо пересаживать с коляски в такси и обратно, он просто с помощью подъемника на коляске удобно располагается в салоне автомобиля. Это очень полезная опция в такси. Наши мамы давно мечтали о такой возможности, так как дети уже большие и тяжело по несколько раз поднимать и усаживать ребенка, особенно в зимний период. Как здорово, что еще больше возможностей стало для передвижения наших подопечных!

Ольга Савельева, заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Дом с маяком»

Такие большие машины как минивен очень важны для нас и наших подопечных по многим причинам.

Во-первых, это комфортно и быстро: минивэн может подъехать прямо к подъезду, а коляска просто заехать на подъемник.

Во - вторых, ребенка не надо пересаживать из коляски на пассажирское сидение. Специалисты нашего фонда всегда подбирают коляску специально под конкретного ребенка и под особенности его тела. Учитывается все: наклон, высота. Часто обычное сидение может быть для ребенка или молодого взрослого неудобно и непривычно: из-за специфики строения тела.

В - третьих, не нужны стали лишние манипуляции и с самой коляской. Обычно у наших семей по две коляски: электрическая и обычная. Электрическая коляска очень тяжелая и очень громоздкая, она не складывается и весит больше 100 килограммов. Ранее нашим семьям приходилось пересаживать ребенка из электрической коляски в легкую, на ней довозить до машины, потом пересаживать в автокресло, а коляску складывать в багажник. Теперь же с минивэном с электрическим подъемником им не нужно совершать все эти манипуляции. Семья может взять с собой ту коляску, которая удобнее ей и ребенку.

В - четвертых, это особенно важно для ребят из программы 18+. Это взрослые ребята на колясках, многие из которых могут передвигаться сами: они ездят в институты, на работу. Для них важна свобода и удобство перемещения: именно так они чувствуют себя самостоятельными при перемещении по Москве. Это не только физическая помощь, но и психологическая: ощущение того, что хотя бы в каких-то аспектах ты не зависишь от помощи других людей.

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