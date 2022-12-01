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Спортсмены Донбасса получили духовную поддержку

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Спортсмены Донбасса получили духовную поддержку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками детских спортивных делегаций Донбасса в кафедральном соборе храма Христа Спасителя / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

1 декабря в стенах храма Христа Спасителя состоялась встреча участников детских спортивных делегаций Донбасса со Святейшим Патриархом московским и всея Руси Кириллом.

В одном из просторных залов храма собрались около 100 молодых спортсменов из Донбасса, ребят сопровождают их наставники. Все они пришли на мероприятие, чтобы пообщаться со Святейшим Владыкой, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, получить первосвятительское благословение и духовную поддержку.

— Сегодня Донбасс — это передняя линия обороны русского мира, который находится везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и русской морали. У каждого народа есть особые точки опоры в формировании нравственности, такими опорами для русского мира служат вера и любовь к отечеству, — рассказывает патриарх Кирилл. — Если государство теряет способность защищать свой родной дом, строя свою жизнь вопреки интересам своего народа, то оно встает на опасный путь.

Патриарх Кирилл отметил, что основа сохранения идентичности русского народа — любовь к нашим традициям и православной церкви.

— Любить свою Родину — значит быть верным ее идеалам, которые служат крепкой опорой нравственного и духовного развития народа. Важно, чтобы в сердцах молодежи это сохранялось, — сообщает патриарх Кирилл. — Человек растет над собой, только когда он преодолевает трудности, когда решает задачи, стоящие перед ним. То же самое и в занятии спортом. Однако каждый спортсмен понимает, что если он не пройдет через все эти трудности, то он не достигнет победы, и растет он под тяжестью тренировок, режима и дисциплины.

Патриарх Кирилл отметил, что жители Донбасса как никто другой ощущают на себе тяжесть давления извне, однако это закаляет и делает людей сильнее.

Один из участников встречи, первый заместитель министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Виктор Орехов вручил подарок патриарху Кириллу — розу из металла, которая растет и пробивается через осколки снаряда и «побеждает зло». Такой сувенир создали донбасские кузнецы лично для святейшего владыки.

— Благодаря помощи русского народа жители Донбасса чувствует себя едиными с Россией, и это придает уверенности, — рассказывает Виктор Орехов. — Мы понимаем, что теперь у нас есть старший брат, который нас не бросит.

Одной из участниц мероприятия стала спортсменка из ДНР Диана Гуржий.

— Я занимаюсь легкой атлетикой вот уже семь лет, у меня первый взрослый разряд по толканию ядра, при этом я обучаюсь в школе олимпийского резерва имени Сергея Бубки, — рассказала Гуржий. — Сама я родом из Горловки. Там я достигла высоких результатов, и в 2019 году мне удалось попасть на тренировки в Россию. На мой взгляд, спокойная обстановка чрезвычайно важна для развития спортсмена, ведь для нас создаются все необходимые условия.

Диана отметила, что всегда, когда она выступала на спортивных соревнованиях в России, чувствовала тепло родного дома и поддержку людей.

— На одном из турниров я приобрела брелок с надписью «Москва-Россия», чтобы вновь сюда вернуться, и вот мы наконец-то вошли в состав РФ, — рассказывает Диана Гуржий.

Одними из организаторов мероприятия выступил благотворительный фонд «Спасая детство».

— Проведение мероприятий, подобных данной встрече, показывает, что мы едины с жителями присоединенных территорий, — сообщил основатель фонда Александр Глазырин. — При этом в России дети имеют возможность тренироваться, ведь для сохранения и развития спортивных навыков необходима регулярная практика.

Александр Глазырин отметил, что присутствующие на мероприятии донбасские спортсмены уже живут и тренируются, например, в Калужской и Ярославской областях.

— В будущем мы планируем увеличить количество регионов, которые принимают у себя спортсменов Донбасса, до 30, — добавляет Глазырин. — Благодаря этому в нашей стране одновременно смогут жить и тренироваться от 1500 до 2000 ребят.

КСТАТИ

Предыдущая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми из Донецкой Народной Республики, освобожденных районов Луганской Народной Республики и Харьковской области, а также из Киева прошла 28 июля 2022 года в Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. В той встрече приняли участие 60 детей с освобожденных территорий.

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