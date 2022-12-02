День объятий в 2023 году: история и традиции праздника

Зимние месяцы богаты на события: одна из самых необычных дат — День объятий. Суть праздника в том, чтобы обниматься не только с близкими людьми, но и незнакомцами. Научно доказано, что «обнимашки» поднимают настроение, снижают стресс и помогают избавиться от чувства одиночества. О том, почему не стоит игнорировать необычный праздник — в материале «Вечерней Москвы».
Праздник в разных странах мира отмечается ежегодно 4 декабря, 21 января, 9 августа и в другие даты.
История декабрьского праздника берет начало в 70-х годах XX века. Это все, что известно об этой дате. Январский аналог под названием Национальный день объятий более популярен. Его учредили в Соединенных Штатах Америки в 1986 году. Добрую традицию придумали студенты факультетов психологии и медицины. По одной из версий, таким образом они отмечали конец сдачи экзаменов, а, возможно, просто нашли легкий способ завязывать знакомства. Веселая активность быстро стала популярной и в других странах мира.
Жители Японии отмечают день объятий летом — 9 августа. Дата символична — девятый по счету день восьмого месяца года выбрали из-за каламбура. Дело в том, что англицизм «хагу», что означает «объятия», состоит из слогов «ха» — переводится как «восемь», и «ку» — как «девять».
Традиционно в этот день принято устраивать «обнимашки» со всеми, кто встречается на пути, — даже просто с прохожими. По всему миру проводятся различные акции и флешмобы, посвященные обниманиям.
Дружеский контакт телами не только дарит душевное тепло, но и полезен для здоровья. Научные исследования показали, что ласковые касания укрепляют иммунитет, положительно сказываются на состоянии нервной системы, поднимают уровень гемоглобина в крови, а также гормона окситоцина, который отвечает за чувство безопасности и привязанности.
Люди, что испытывают так называемый тактильный голод, часто переживают по пустякам, пребывают в дурном настроении, чувствуют себя несчастными, а стресс, как известно, вызывает проблемы со здоровьем. Так что не теряйте времени — обнимайтесь.