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День объятий в 2023 году: история и традиции праздника

Ника Комкова
Общество
День объятий в 2023 году: история и традиции праздника
Фото: Pexels

Зимние месяцы богаты на события: одна из самых необычных дат — День объятий. Суть праздника в том, чтобы обниматься не только с близкими людьми, но и незнакомцами. Научно доказано, что «обнимашки» поднимают настроение, снижают стресс и помогают избавиться от чувства одиночества. О том, почему не стоит игнорировать необычный праздник — в материале «Вечерней Москвы».

День объятий 2023: история и традиции

Когда празднуют День объятий в 2022 году

Праздник в разных странах мира отмечается ежегодно 4 декабря, 21 января, 9 августа и в другие даты.

История праздника

История декабрьского праздника берет начало в 70-х годах XX века. Это все, что известно об этой дате. Январский аналог под названием Национальный день объятий более популярен. Его учредили в Соединенных Штатах Америки в 1986 году. Добрую традицию придумали студенты факультетов психологии и медицины. По одной из версий, таким образом они отмечали конец сдачи экзаменов, а, возможно, просто нашли легкий способ завязывать знакомства. Веселая активность быстро стала популярной и в других странах мира.

Жители Японии отмечают день объятий летом — 9 августа. Дата символична — девятый по счету день восьмого месяца года выбрали из-за каламбура. Дело в том, что англицизм «хагу», что означает «объятия», состоит из слогов «ха» — переводится как «восемь», и «ку» — как «девять».

Традиции праздника

Традиционно в этот день принято устраивать «обнимашки» со всеми, кто встречается на пути, — даже просто с прохожими. По всему миру проводятся различные акции и флешмобы, посвященные обниманиям.

День объятий в 2023 году: история и традиции праздника Фото: Pexels

Интересные факты

  • С 2004 года в мире существует движение «Бесплатные объятья». Участники выходят на улицу и предлагают всем обниматься. Основатель движения — австралиец Хуан Манн. Однажды юноша прибыл домой, но в аэропорту его никто не встречал. Парень придумал, как побороть охватившее его чувство тоски: он написал на плакате «Объятия бесплатно» и стал ждать реакции людей. Прохожие, растроганные его открытостью, встали в очередь, чтобы приобнять или просто похлопать по плечу.
  • В Книге рекордов Гиннесса зафиксированы следующие достижения: 7777 объятий за день — в США, объятие длительностью в 24 часа 33 минуты — в Канаде, и длительностью в 24 часа и 44 минуты — в Великобритании.
  • Целительным эффектом обладает объятие, которое длится более 20 секунд.
  • Самый известный ученый на планете Альберт Эйнштейн заряжался энергией, обнимаясь с супругой. Когда у него были проблемы, он просил возлюбленную прижаться к нему.

Почему обниматься полезно

Дружеский контакт телами не только дарит душевное тепло, но и полезен для здоровья. Научные исследования показали, что ласковые касания укрепляют иммунитет, положительно сказываются на состоянии нервной системы, поднимают уровень гемоглобина в крови, а также гормона окситоцина, который отвечает за чувство безопасности и привязанности.

Люди, что испытывают так называемый тактильный голод, часто переживают по пустякам, пребывают в дурном настроении, чувствуют себя несчастными, а стресс, как известно, вызывает проблемы со здоровьем. Так что не теряйте времени — обнимайтесь.

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