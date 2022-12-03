От 3D до анимации: во Всемирный день компьютерной графики о будущих графических дизайнерах — студентах столичных колледжей

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В 16-ти колледжах Москвы студенты направления подготовки «Графический дизайн» присоединятся 3 декабря к празднованию Дня компьютерной графики, который отмечают их коллеги со всего мира.

Третий день декабря — дата, которую считают своим праздником графические дизайнеры многих стран. Для Всемирного дня компьютерной графики 3 декабря выбрали неслучайно — это единственный день в году, который начинается с сочетания 3D, что символично совпадает с деятельностью специалистов этой области. Отмечают праздник все, кто связан с компьютерной графикой, в их числе — преподаватели и студенты 16 столичных колледжей, в которых готовят специалистов по направлению «Графический дизайн».

— Это направление выбирают своей профессией многие студенты. И графический дизайн, без сомнения, находится в плоскости высокой конкуренции: рынок кадров перенасыщен, но мультиспециалистов-практиков, которые нужны организациям города, не так много. Поэтому профессиональное образование сегодня — это прямой ответ на запросы рынка. Нам важно, чтобы выпускники колледжей успешно трудоустраивались по профессии и были уверены в своих практических навыках. Колледжи столицы активно сотрудничают с работодателями для того, чтобы регулярно получать от них обратную связь по подготовке студентов и корректировать программу обучения, если это необходимо, — отметила и.о. директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.

Большая часть учебных дисциплин и профессиональных модулей студентов — графических дизайнеров в колледжах Москвы — практические занятия. Это позволяет выпускать высокопрофессиональных и креативных молодых дизайнеров, способных выдержать конкуренцию на развивающемся рынке графических продуктов и услуг.

— Наши студенты осваивают художественно-проектную деятельность под руководством молодых творческих преподавателей с практическим опытом. Ребята знакомятся с технологиями в подготовке печатной и веб-продукции. Для студентов планируются стажировки и практика в дизайнерских бюро и типографиях, — поделилась Мария Жесткова, преподаватель специальных дисциплин в Образовательном комплексе градостроительства «Столица».

В Технологическом колледже № 34 направление «Графический дизайнер» — одно из самых популярных среди абитуриентов. Во время учебы студенты осваивают четыре основные графические программы, а затем показывают свои навыки специальной комиссии на демонстрационном экзамене. Будущие графические дизайнеры также изучают колористику, композицию, работу со шрифтами. На дисциплинах студенты создают логотипы, брендбуки, сайты, плакаты, книги и журналы, а также 3D-модели будущих упаковок.

Студенты колледжа проходят производственную практику на предприятиях города, одни из которых — сеть типографий «Копирка» и рекламно-производственная компания «Пегас».

В Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова студенты по направлению «Графический дизайн» учатся разрабатывать проектные идеи, которые основаны на концептуальном творческом подходе. Студенты должны уметь аргументировать свои предложения для дизайн-проектов, опираясь на основные принципы цветовых решений, композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики. Свои работы учащиеся представляют на всероссийских и международных профессиональных конкурсах и фестивалях дизайна — ARTTRADE, АРТ-ИДЕИ в Полиграфии, международный конкурс «Я — дизайнер», International Ocean Art Festival и других, где получают высшие оценки от экспертов области.

Руководство колледжа отмечает, что к моменту получения диплома, многие студенты уже трудоустроены по профессии.

— Мой колледж — это площадка для самореализации, благодаря которой можно раскрыть себя в профессии. Я получила диплом графического дизайнера и теперь работаю в компании «Реглет». С теми знаниями и навыками, которые мне дал МИПК им. И. Федорова, мне было не страшно шагать в будущее, — отметила Надежда Суровцева, выпускница 2022 года Московского издательско-полиграфического колледжа им. И. Федорова.

В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий студенты проходят практику по графическому дизайну в различных известных компаниях: «ПИК», «Издательство Руграм Т8», «Издательство Реглет», «Ювелирный завод Вэст», «МОСЭНЕРГО», «Patriot», «Volux», «СтройТрансНефтеГаз», АО Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ». На практике студенты готовят еженедельные дайджесты, презентации, практикуются в рекламе, мастерят баннеры для грядущих фестивалей и праздников.

Кристина Журавлева, выпускница и преподаватель графического дизайна в колледже МГКЭИТ отмечает, что на последнем курсе обучения она уже помогала первокурсникам с освоением материала.

— Мне всегда казалось, что у меня получается просто и доступно донести до студентов главную мысль, и после учебы я всерьез задумалась над тем, чтобы стать преподавателем. Сейчас, когда у меня появилась такая возможность, я могу с уверенностью сказать, что мне нравится моя работа. Нравится видеть, что студенты стараются сделать свои проекты лучше и качественнее, а ты, как педагог, являешься их путеводной звездой в этом удивительном мире творчества, — поделилась она.

Студентка Технологического колледжа № 21 Хаустова Анна прошла летом стажировку в проекте по созданию удобного учебного профиля в социальных сетях и безопасного доступа к школьным чатам и видеоурокам «Сферум».

— Конкурс на место был большой, поэтому даже просто попасть туда было круто. Стажировка проходила в офисе социальной сети VK, где я приняла участие в реальном проекте: мы верстали полезный лендинг для учителей, который посетили множество пользователей. Два раза в неделю куратор проводила для нас различные тренинги. Также мы лично смогли пообщаться с генеральным директором «Сферума» и с вице-президентом VK, — отметила Анна.

Методическое объединение преподавателей компьютерной графики в Московском государственном образовательном комплексе придерживается позиции, что в обучении графических дизайнеров, важно делать упор на прикладные навыки студентов:

— Мы исходим из того, что преподаваемые знания и навыки должны быть востребованными на рынке труда. Каждый обучающийся должен четко понимать, с чем он столкнется в своей профессиональной деятельности и иметь опыт выполнения любой задачи.

Эффективность такого подхода подтвердил и выпускник колледжа, графический дизайнер Сергей Клоков: «Сразу после учебы я вышел на фриланс-биржу. Начинал с небольших заказов, но брал числом, что позволяло мне зарабатывать. Далее появились крупные заказы от разных компаний. За 4 месяца я успел поработать над дизайном стен в офисах и торговых центрах, создать брендбук для зарубежной авиакомпании и даже собрать дизайн нескольких мероприятий во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В Московском государственном образовательном комплексе мне дали необходимые в работе и коммуникации с заказчиками навыки».

Преподаватели Московского колледжа архитектуры и градостроительства по дисциплинам профессии «Графический дизайнер» — практики с опытом работы с крупными компаниями. Преподаватель Елизавета Подосетникова работала дизайнером и иллюстратором в журнале «GQ Russia» и в издательстве «Просвещение». Антон Панкратов ведет специальные дисциплины и руководит типографией колледжа, где со студентами реализует различные проекты в дизайне и полиграфии. Он работал в компаниях «BBDO», «Апостол», делал дизайн для «Билайн», «Mersedes», «Ростех», «МИНПРОМТОРГ», «МТС» и других.

Под руководством преподавателей в Московском колледже архитектуры и градостроительства студенты не только создают графическую продукцию, но и разрабатывают мобильные приложения и сайты. Часть студентов с помощью специального оборудования работает над цифровизацией старого фонда библиотеки колледжа. Практика графических дизайнеров МКАГ проходит в московских типографиях, в компании «Леруа Мерлен», на предприятиях Департамента градостроительства города Москвы.

Будущие графические дизайнеры Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова проходят практику в ООО «Фортис», Издательском доме «Питер», ООО «КанцТренд». Сейчас студенты участвуют в проекте «Просвещение»: занимаются заменой обветшавших обложек букинистических изданий и дают книгам новую жизнь. На занятиях в колледже студенты изучают основы работы в 3Ds Max, веб-дизайн, виртуальное оформление и верстку сайтов.

Получить профессию графического дизайнера в Колледже малого бизнеса № 4 можно на базе 9-х и 11-х классов. Все преподаватели — действующие дизайнеры, которые успешно совмещают теорию и практику в обучении студентов.

Андрей Копосов, руководитель отдела дизайна АО «ВДНХ» положительно отзывается о навыках студентов Колледжа малого бизнеса № 4 на стажировке, и отмечает, что они выполняют задания на высоком профессиональном уровне. Он считает, что студенты уже во время учебы способны создавать готовую продукцию, полностью готовую к печати.

Получить профессию графического дизайнера можно в 16-ти колледжах Москвы: в Колледже малого бизнеса № 4, в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий, в Московском государственном образовательном комплексе, в Московском индустриальном колледже, в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова, в Московском колледже архитектуры и градостроительства, в Московском техникуме креативных индустрий им. Л.Б. Красина, в Образовательном комплексе градостроительства «Столица», в Политехническом колледже им. Н.Н. Годовикова, в Образовательном комплексе «Юго-Запад», в Технологическом колледже № 21, в Технологическом колледже № 34, в Технологическом колледже № 24, в Первом Московском образовательном комплексе, в Колледже Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 «26 КАДР» и в Колледже автоматизации и информационных технологий № 20.