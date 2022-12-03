Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

От 3D до анимации: во Всемирный день компьютерной графики о будущих графических дизайнерах — студентах столичных колледжей

Павел Гриднев
Общество
От 3D до анимации: во Всемирный день компьютерной графики о будущих графических дизайнерах — студентах столичных колледжей
Фото: Unsplash

В 16-ти колледжах Москвы студенты направления подготовки «Графический дизайн» присоединятся 3 декабря к празднованию Дня компьютерной графики, который отмечают их коллеги со всего мира.

Третий день декабря — дата, которую считают своим праздником графические дизайнеры многих стран. Для Всемирного дня компьютерной графики 3 декабря выбрали неслучайно — это единственный день в году, который начинается с сочетания 3D, что символично совпадает с деятельностью специалистов этой области. Отмечают праздник все, кто связан с компьютерной графикой, в их числе — преподаватели и студенты 16 столичных колледжей, в которых готовят специалистов по направлению «Графический дизайн».

— Это направление выбирают своей профессией многие студенты. И графический дизайн, без сомнения, находится в плоскости высокой конкуренции: рынок кадров перенасыщен, но мультиспециалистов-практиков, которые нужны организациям города, не так много. Поэтому профессиональное образование сегодня — это прямой ответ на запросы рынка. Нам важно, чтобы выпускники колледжей успешно трудоустраивались по профессии и были уверены в своих практических навыках. Колледжи столицы активно сотрудничают с работодателями для того, чтобы регулярно получать от них обратную связь по подготовке студентов и корректировать программу обучения, если это необходимо, — отметила и.о. директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.

Большая часть учебных дисциплин и профессиональных модулей студентов — графических дизайнеров в колледжах Москвы — практические занятия. Это позволяет выпускать высокопрофессиональных и креативных молодых дизайнеров, способных выдержать конкуренцию на развивающемся рынке графических продуктов и услуг.

— Наши студенты осваивают художественно-проектную деятельность под руководством молодых творческих преподавателей с практическим опытом. Ребята знакомятся с технологиями в подготовке печатной и веб-продукции. Для студентов планируются стажировки и практика в дизайнерских бюро и типографиях, — поделилась Мария Жесткова, преподаватель специальных дисциплин в Образовательном комплексе градостроительства «Столица».

В Технологическом колледже № 34 направление «Графический дизайнер» — одно из самых популярных среди абитуриентов. Во время учебы студенты осваивают четыре основные графические программы, а затем показывают свои навыки специальной комиссии на демонстрационном экзамене. Будущие графические дизайнеры также изучают колористику, композицию, работу со шрифтами. На дисциплинах студенты создают логотипы, брендбуки, сайты, плакаты, книги и журналы, а также 3D-модели будущих упаковок.

Студенты колледжа проходят производственную практику на предприятиях города, одни из которых — сеть типографий «Копирка» и рекламно-производственная компания «Пегас».

В Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова студенты по направлению «Графический дизайн» учатся разрабатывать проектные идеи, которые основаны на концептуальном творческом подходе. Студенты должны уметь аргументировать свои предложения для дизайн-проектов, опираясь на основные принципы цветовых решений, композиции, современной шрифтовой культуры и способов проектной графики. Свои работы учащиеся представляют на всероссийских и международных профессиональных конкурсах и фестивалях дизайна — ARTTRADE, АРТ-ИДЕИ в Полиграфии, международный конкурс «Я — дизайнер», International Ocean Art Festival и других, где получают высшие оценки от экспертов области.

Руководство колледжа отмечает, что к моменту получения диплома, многие студенты уже трудоустроены по профессии.

— Мой колледж — это площадка для самореализации, благодаря которой можно раскрыть себя в профессии. Я получила диплом графического дизайнера и теперь работаю в компании «Реглет». С теми знаниями и навыками, которые мне дал МИПК им. И. Федорова, мне было не страшно шагать в будущее, — отметила Надежда Суровцева, выпускница 2022 года Московского издательско-полиграфического колледжа им. И. Федорова.

В Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий студенты проходят практику по графическому дизайну в различных известных компаниях: «ПИК», «Издательство Руграм Т8», «Издательство Реглет», «Ювелирный завод Вэст», «МОСЭНЕРГО», «Patriot», «Volux», «СтройТрансНефтеГаз», АО Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ». На практике студенты готовят еженедельные дайджесты, презентации, практикуются в рекламе, мастерят баннеры для грядущих фестивалей и праздников.

Кристина Журавлева, выпускница и преподаватель графического дизайна в колледже МГКЭИТ отмечает, что на последнем курсе обучения она уже помогала первокурсникам с освоением материала.

— Мне всегда казалось, что у меня получается просто и доступно донести до студентов главную мысль, и после учебы я всерьез задумалась над тем, чтобы стать преподавателем. Сейчас, когда у меня появилась такая возможность, я могу с уверенностью сказать, что мне нравится моя работа. Нравится видеть, что студенты стараются сделать свои проекты лучше и качественнее, а ты, как педагог, являешься их путеводной звездой в этом удивительном мире творчества, — поделилась она.

Студентка Технологического колледжа № 21 Хаустова Анна прошла летом стажировку в проекте по созданию удобного учебного профиля в социальных сетях и безопасного доступа к школьным чатам и видеоурокам «Сферум».

— Конкурс на место был большой, поэтому даже просто попасть туда было круто. Стажировка проходила в офисе социальной сети VK, где я приняла участие в реальном проекте: мы верстали полезный лендинг для учителей, который посетили множество пользователей. Два раза в неделю куратор проводила для нас различные тренинги. Также мы лично смогли пообщаться с генеральным директором «Сферума» и с вице-президентом VK, — отметила Анна.

Методическое объединение преподавателей компьютерной графики в Московском государственном образовательном комплексе придерживается позиции, что в обучении графических дизайнеров, важно делать упор на прикладные навыки студентов:

— Мы исходим из того, что преподаваемые знания и навыки должны быть востребованными на рынке труда. Каждый обучающийся должен четко понимать, с чем он столкнется в своей профессиональной деятельности и иметь опыт выполнения любой задачи.

Эффективность такого подхода подтвердил и выпускник колледжа, графический дизайнер Сергей Клоков: «Сразу после учебы я вышел на фриланс-биржу. Начинал с небольших заказов, но брал числом, что позволяло мне зарабатывать. Далее появились крупные заказы от разных компаний. За 4 месяца я успел поработать над дизайном стен в офисах и торговых центрах, создать брендбук для зарубежной авиакомпании и даже собрать дизайн нескольких мероприятий во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В Московском государственном образовательном комплексе мне дали необходимые в работе и коммуникации с заказчиками навыки».

Преподаватели Московского колледжа архитектуры и градостроительства по дисциплинам профессии «Графический дизайнер» — практики с опытом работы с крупными компаниями. Преподаватель Елизавета Подосетникова работала дизайнером и иллюстратором в журнале «GQ Russia» и в издательстве «Просвещение». Антон Панкратов ведет специальные дисциплины и руководит типографией колледжа, где со студентами реализует различные проекты в дизайне и полиграфии. Он работал в компаниях «BBDO», «Апостол», делал дизайн для «Билайн», «Mersedes», «Ростех», «МИНПРОМТОРГ», «МТС» и других.

Под руководством преподавателей в Московском колледже архитектуры и градостроительства студенты не только создают графическую продукцию, но и разрабатывают мобильные приложения и сайты. Часть студентов с помощью специального оборудования работает над цифровизацией старого фонда библиотеки колледжа. Практика графических дизайнеров МКАГ проходит в московских типографиях, в компании «Леруа Мерлен», на предприятиях Департамента градостроительства города Москвы.

Будущие графические дизайнеры Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова проходят практику в ООО «Фортис», Издательском доме «Питер», ООО «КанцТренд». Сейчас студенты участвуют в проекте «Просвещение»: занимаются заменой обветшавших обложек букинистических изданий и дают книгам новую жизнь. На занятиях в колледже студенты изучают основы работы в 3Ds Max, веб-дизайн, виртуальное оформление и верстку сайтов.

Получить профессию графического дизайнера в Колледже малого бизнеса № 4 можно на базе 9-х и 11-х классов. Все преподаватели — действующие дизайнеры, которые успешно совмещают теорию и практику в обучении студентов.

Андрей Копосов, руководитель отдела дизайна АО «ВДНХ» положительно отзывается о навыках студентов Колледжа малого бизнеса № 4 на стажировке, и отмечает, что они выполняют задания на высоком профессиональном уровне. Он считает, что студенты уже во время учебы способны создавать готовую продукцию, полностью готовую к печати.

Получить профессию графического дизайнера можно в 16-ти колледжах Москвы: в Колледже малого бизнеса № 4, в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий, в Московском государственном образовательном комплексе, в Московском индустриальном колледже, в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова, в Московском колледже архитектуры и градостроительства, в Московском техникуме креативных индустрий им. Л.Б. Красина, в Образовательном комплексе градостроительства «Столица», в Политехническом колледже им. Н.Н. Годовикова, в Образовательном комплексе «Юго-Запад», в Технологическом колледже № 21, в Технологическом колледже № 34, в Технологическом колледже № 24, в Первом Московском образовательном комплексе, в Колледже Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 «26 КАДР» и в Колледже автоматизации и информационных технологий № 20.

Цифровые технологии Технологии Дизайн Профессии Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте