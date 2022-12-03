Переосмысление традиций: как автомобиль «Москвич» обрел вторую жизнь

Виктор Журлов на фоне своего «Москвича 2140» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Автомобиль «Москвич» впервые сошел с конвейера 4 декабря 1946 года. Сегодня он переживает второе рождение. О его славном прошлом «Вечерняя Москва» поговорила с коллекционером Виктором Журловым.

Народным автомобилем « Москвич» стал со второй половины 60-х годов прошлого века, когда начался выпуск 412-й модели. С симпатией и легкой грустинкой вспоминают о нем люди, которым довелось в свое время стать владельцами машины. И дело не только в ностальгии.

Было время, когда и отечественные разработки занимали призовые места на международных ралли, уникальный двигатель машины мог достойно конкурировать в знаменитой «Формуле-1», а дизайн авто отвечал самым взыскательным требованиям. Неудивительно, что «Москвич» по сей день обретает новых поклонников. Один из них — руководитель одноименного автоклуба, коллекционер и автогонщик Виктор Журлов.

— Мое увлечение «Москвичами» началось в 2001 году, когда я решил приобрести свой первый автомобиль. Объявление о продаже 401-го «Москвича» 1953 года выпуска я увидел в газете. К тому моменту машина, потерявшая хозяина, стояла уже год. Приезжать, чтобы «оживить» автомобиль, пришлось несколько раз, — вспоминает Виктор первые встречи с машиной.

О том, что на даче героя, в селе Ям, есть компания увлеченных молодых людей, занимающихся «Москвичами», ему рассказал сосед. Знакомство с единомышленниками привело к созданию автоклуба «Москвич». К его деятельности непод дельный интерес проявила администрация Домодедовского района, которая и выделила энтузиастам помещение-гараж, где автомобили возвращали к жизни.

Через год коллекция Виктора пополнилась двумя автомобилями: моделями 407 и 2140, выпущенными в 1961 и 1986 годах.

— После покупки очередного автомобиля в 2005 году я понял, что мое увлечение перерастает во что-то большее. Наверное, корни привязанности следует искать в детстве, когда, как и многие мальчишки в СССР, я мечтал о красивой машине, — считает коллекционер.

С 2006 по 2009 год Виктору удалось поработать в автомобильном музее «Моторы Октября». Уникальный опыт еще больше укрепил любовь к ретроавтомобилям.

— Далее уже в составе клуба мы начали выставлять машины на выставках «Автоэкзотика», «Олдтаймергалерея», «Ретрофест». Большим успехом автомобили пользовались на Retro-Riga в Латвии и на Cruising-night в Финляндии.

Не менее увлекательной автоколлекционер считает и историю легендарной марки.

— Меня очень интересуют богатая история «Москвича» и люди, которые ее создавали. Они все время чтото модернизировали. Например, мотор 412-й модели для 1967 года был просто революционным! — подчеркивает Виктор. — Впрочем, разработчики думали не только о моторе, но и об эргономике — удобстве посадки и управляемости машины. Кроме того, нельзя упускать и дизайнерские наработки — любая модель «Москвича» смотрится законченно и элегантно, особенно модели 408–412.

В конце 60–х на МЗМА (АЗЛК) был разработан мотор для участия в гонках «Формулы-1». К сожалению, поменялись технические требования к болидам и наш мотор уже не подходил, а на разработку нового ушли бы годы. Однако свой болид на АЗЛК все-таки создали. Более того, он существовал в эволюции пяти поколений. Назывались болиды «Москвич» Г-1 — Г-5 и участвовали в соревнованиях «Формулы Восток».

401 / Фото: Игорь Генералов/ТАСС

В 1968–1970 годах автомобили марки «Москвич» были участниками супермарафонов Лондон — Сидней и Лондон — Мехико. Команда АЗЛК завоевала четвертое место в Сиднее и бронзу в Мехико. Далее были ралли «Тур Европы», «Сатурнус» в Югославии, высокогорное ралли в Эфиопии. И везде наши гонщики на «Москвичах» показывали достойные результаты.

Однажды Виктору предложили принять участие в захватывающих ретроралли Bosch Moskau Klassik и Oldtimer-rally, призовые места в которых привели его к еще одному увлечению, неразрывно связанному с «Москвичами».

— В 2016 году я впервые принял участие в летних кольцевых гонках Moscow Classic Grand Prix (MCGP) на автомобиле «Москвич 2140». Соревнования проводятся на профессиональных трассах: Moscow RaceWay и Игора-драйв. За четыре года я завоевал четыре первых, два вторых и два третьих места. А в зимнем ралли-спринте «Шишкин Лес» мне удалось пять раз взять золото, — рассказал Виктор Журлов.

В ближайших планах — участие в ледовом двенадцатичасовом «Зимнем марафоне», который пройдет на ADM RaceWay в Мячкове и на трассе N-Ring в Нижнем Новгороде.

А еще на своем ретроавтомобиле «Москвич» 1986 года Виктор много путешествует. И, по его словам, «железный конь» еще ни разу не подводил. Вместе они побывали в Финляндии, Латвии, а городов России, которые объехали, — не счесть.

— Из Финляндии я привез еще один экземпляр моей коллекции — «Москвич» 432-й модели, выпущенный в 1964 году. Дело было зимой. Мы организовали целую экспедицию. Машина оказалась в удручающем состоянии. Пришлось ее разобрать, погрузить в прицеп и в таком виде везти в Москву, — вспоминает Виктор.

Немало усилий приложили к спасению от забвения редкой модели 415с, созданной в единственном экземпляре в 1973 году.

— Это была экспериментальная модель полноприводного джипа, который должен был стать альтернативой «Ниве» ВАЗ-2121. Машина прошла испытания, но по итоговому протоколу ей требовались многочисленные доработки, да и мощностей для производства отдельной модели на АЗЛК не было. В итоге в серийное производство модель 415с не пошла. В течение нескольких лет я приезжал к ее владельцу, уговаривал продать, но тщетно. Машина была порядком испорчена временем, и состояние становилось все хуже.

407 / Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Обычно такие истории заканчиваются ничем — машина внезапно пропадает во вторчермете без следа. Но мне повезло. Уникальный «Москвич» мы с реставратором Сергеем Симоновым в итоге выкупили. Два года занимались его восстановлением. Теперь машину можно увидеть в Музее техники в Верхней Пышме.

Сегодня в коллекции Виктора десятки интересных артефактов, связанных с историей завода АЗЛК, включая уникальные архивные документы и сувенирную продукцию предприятия.

Есть и редкие автомобили, среди которых последняя модель завода — «Иван Калита».

— Сохранить историю уникального предприятия города важно не только для его жителей, но и для глобальной истории автомобилестроения. Новость о восстановлении завода «Москвич» в этом плане, конечно, беспрецедентная. Надеюсь, что легендарная марка вернет себе былую славу, — резюмировал Виктор Журлов.

401

Эта модель, усовершенствованная версия с увеличенной мощностью двигателя и измененной трансмиссией, выпускалась с 1954 по 1956 год . За рулем такого автомобиля ездили советские актеры Савелий Крамаров, певец Алексей Глызин и лидер рокгруппы «Чайф» Владимир Шахрин.

407

Модернизированная версия 402-й модели, от которой ее отличает более мощный, на 45 лошадиных сил, двигатель, четырехступенчатая коробка передач и улучшенная отделка. Выпускали ее с 1958 по 1963 год. В числе прочих владельцев машины были актеры Кирилл Лавров и Татьяна Самойлова.

408

Модель выпускалась с 1964 по 1975 год. Более половины выпущенных за это время автомобилей было экспортировано. Помимо седана, существовали модификации «универсал» и «фургон». В 1974-м лишь благодаря отцу, который отстоял 12 лет в очереди, такая машина появилась у певца Михаила Шуфутинского.

412

Модель АЗЛК выпускал с 1967 по 1976 год. Это версия 408-й модели, но с более мощным двигателем. Водил такую машину и нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, и актер Евгений Киндинов, и хоккеист Валерий Харламов, и участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин.

2140

Выпускалась модель с 1976 по 1988 год. Заметно обновленный вариант 412-го «Москвича» и один из самых массовых автомобилей АЗЛК. Однако не выдержал конкуренции за популярность с «Жигулями». Эта модель стала первой машиной артиста эстрады, театра и кино Юрия Гальцева.

2141

Это первый переднеприводный «Москвич». Различные модификации выпускались с 1986 по 2001 год. Для музыканта Виктора Цоя он стал первой и последней машиной, сидели за рулем 2041-го актеры Александр Абдулов и Олег Янковский, певица Жанна Агузарова.

412 / Фото: РИА Новости

ЗА РУЛЕМ

Многие советские знаменитости не просто с радостью, а с гордостью ездили в свое время на «Москвичах». Так, Алексей Баталов и Павел Кадочников прекрасно чувствовали себя за рулем «Москвича» 401-й модели. Армен Джигарханян долгое время водил «Москвич-412», а певец Михаил Шуфутинский в 1974 году приобрел «Москвич» 408-й модели. Знаменитый Штирлиц — Вячеслав Тихонов — был владельцем 407-го «Москвича», а кинорежиссеру Георгию Данелии много лет верой и правдой служила 402-я модель автомобиля.

РЕБРЕНДИНГ

Дизайнеров из одного российского рекламного агентства заинтересовал вопрос: каким будет логотип «Москвича». Они представили сразу четыре варианта.

Первый — переосмысление традиций славянской каллиграфии в контексте минимализма с отсылкой к деталям символики бренда прошлых лет. Второй — современное решение, которое будет представлять собой сокращенное название завода — «МСК». Третий — футуристический дизайн с символом бесконечности в виде ленты Мебиуса. Четвертый — буква «М», напоминающая графический символ в электросхеме.

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Первая новая модель обновленного ряда — «Москвич 3» (3е) (2022 год). Это кроссовер (тип спортивного внедорожника) с тремя версиями моторов: атмосферный 1,6 литра на 109 лошадиных сил, турбомотор 1,5 литра на 150 лошадиных сил и электромотор на 68 лошадиных сил. Судя по представленным вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев», стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. Остальные подробности будут известны только после презентации машины. Предполагаемая цена — от 1,5 миллиона рублей.

Новенький «Москвич «Коррида» (2023 год) — это лифтбек (тип кузова с плавно ниспадающей задней багажной дверью) будет представлен в обычном и спортивном исполнении. Модель также основана на китайском аналоге JAC Sehol Yao. На обычную версию установят 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, спортивную мощность увеличат до 190 «лошадей». В машине есть роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Опции: климат-контроль, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска мотора, помощник при движении на шоссе. Предполагается, что базовая версия будет стоить от 1 миллиона рублей.