Вместе весело шагать: дети предпочитают исследовать фабрики и заводы, изучать историю родного края

Юная Москвичка Дарья Кожуховская отправляется в летний лагерь. Это направление детского туризма — одно из самых популярных в России / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Особый акцент в детских экскурсиях теперь ставится не на развлечении, а на просвещении, патриотическом воспитании и профориентации. Что предлагают ребятам туроператоры, узнала «Вечерняя Москва».

Богатое наследие

Практика развития детского туризма серьезно отличается от практики развития взрослого. Организованный отдых ребенка — это не только развлечения, но еще и возможность получить жизненный опыт. Именно поэтому концепции развития детского туризма опираются на задачу социализации ребенка. Ребята во время туристических поездок изучают историю России, становятся настоящими патриотами, изучают культуру разных народов, проживающих на территории нашей страны. И такие программы востребованы среди подрастающего поколения. Об этом рассказал руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин. Одна из программ, которую они реализуют, — «Больше, чем путешествие». Участники и победители 26 олимпиад, а также конкурсов и проектов, размещенных на президентской платформе «Россия — страна возможностей», получают сертификаты на турпоездки по разным регионам страны.

— С начала реализации программы поездки по России совершили более 57 тысяч ребят. До 2024 года в путешествие отправятся еще более 200 тысяч детей, — говорит Шулюпин.

Самыми популярными направлениями детских туров оказались Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Сочи, Казань, Владивосток, Краснодар, Калининград, Самара, Симферополь, Нижний Новгород, Алтай, Крым и Иркутск.

— А еще ребята отправились в поездки по не самым востребованным туристами местам. В их числе: республики Хакасия и Тыва, Камчатка, плато Путорана, мыс Челюскин, а также острова Ирутуп и Сахалин, — перечисляет Иван Шулюпин. — Ребята не только познакомились с главными достопримечательностями этих мест, но и осмотрели инновационные промышленные объекты, послушали о научном потенциале регионов, поучаствовали в интерактивных мастер-классах, экскурсиях по лабораториям, посетили интересные беседы и лекции. Более того, юные туристы представили экспертам свои проекты, лучшие из которых впоследствии внедрят в российских организациях. Они получили разносторонние знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

В сентябре программой «Больше, чем путешествие» воспользовалась десятиклассница гимназии № 9 в Екатеринбурге Арина Воронова.

— Осенью я стала призером творческого направления конкурса «Большая перемена», благодаря которому мне дали возможность отправиться в бесплатную туристическую поездку, — говорит Арина. — Мне предложили 21 тур, я выбрала поездку в Республику Дагестан, поскольку хотела подробнее познакомиться с Северо-Кавказским федеральным округом. Дело в том, что в следующем году я сдаю ЕГЭ по обществознанию. А в экзамене по предмету достаточно вопросов по этому округу.

Пусть меня научат

По данным Агентства стратегических инициатив, среди российских детей стали популярны туристические поездки с уклоном в профориентацию. В частности, ребята все чаще интересуются экскурсиями на промышленные объекты в разных регионах России.

— Дети воочию знакомятся с тем, что изготавливают российские заводы и фабрики, узнают интересные тонкости разных рабочих профессий, знакомятся с перспективами развития, — подчеркивает директор проектов центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. — На данный момент экскурсии для ребят проводят более 250 предприятий из 30 регионов страны.

Ольга Шандуренко добавила, что на предприятиях ребята своими глазами могут увидеть, как отливают сталь, собирают электроприборы, работают с микроэлектроникой, изготавливают мороженое, пекут торты...

— Часто ребята с помощью таких экскурсий определяются с будущей профессией, — заключает Ольга Шандуренко.

Любимый сердцу уголок

Активно развивается в России детский краеведческий туризм. По словам начальника отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Дмитрия Герцена, почти все школы страны сейчас имеют лицензию на организацию дополнительного образования, в частности с привлечением ребят к турдеятельности.

— Самый популярный формат — это выездные экскурсии по городу или области, где дети живут и учатся. Ребята узнают местность родного края, его флору и фауну, историю, известных личностей, которые развивали эти территории, знакомятся с культурой, обычаями и традициями разных народностей, — уточняет Дмитрий Герцен. — Кроме того, при школах часто организовывают лагеря — каникулярные или выходного дня. Ребята каждый день приходят в школу. Там они играют, учатся, участвуют в творческой самодеятельности, создают научные и социальные проекты. Реже руководство школ организовывает для ребят пешие походы и экспедиции. Обычно на это соглашается лишь небольшая группа заинтересованных детей. Однако и такой формат краеведческого туризма по-прежнему в ходу.

— Сейчас наша школа уделяет пристальное внимание развитию краеведческого туризма, — рассказывает ученица 10-го медицинского класса московской школы № 1387 Вероника Воронова. — Например, мы часто выезжаем в Московскую область, знакомимся с флорой и фауной нашего региона. Так как мы учимся в медицинском классе, много внимания уделяем биологическим наукам.

Есть куда стремиться

Государство не останавливается на реализации действующих программ организованного детского отдыха в стране. Советник руководителя Ростуризма (упразднен. — «ВМ») Юлия Рыбакова озвучила концепцию развития отрасли путешествий на будущие годы.

— Во время ее составления мы опирались прежде всего на статистические данные, предоставленные нам экспертным сообществом. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в нашей стране всего проживают 31,8 миллиона детей. А 22,3 миллиона из них — ребята в возрасте от 6 до 18 лет, — приводит статистические данные Юлия Рыбакова. — У нас действи- тельно большая целевая аудитория, поэтому, прежде чем развивать отрасль, стоит изучить структуру детского туризма. Он бывает, например, семейным, когда ребята едут отдыхать на курорты с родителями, смена в детском оздоровительном лагере, автобусные путешествия организованных школьных групп и другие.

По словам Рыбаковой, самое сложное в организации поездки — оформление документов.

— У нас избыточное регулирование процессов организации поездок. Когда в путешествие едут дети, нужно предусмотреть все нюансы и обеспечить группе максимальную безопасность. Но то количество бумаг, которое приходится заполнять организаторам таких поездок, просто ошеломляет, — рассуждает Юлия.

Она добавила, что некоторые родители считают скучными поездки недалеко от родного города. Но это не так.

— Туристические предложения в каждом регионе активно развиваются, подстраиваются под запросы потребителей, — добавляет Юлия.

По словам эксперта, в нашей стране мало рассказывают родителям об успешных туристических практиках для ребят. Мамы и папы порой просто не знают о том, что можно отправить своего ребенка в поездку по родному региону или даже в удаленный уголок России. Еще некоторые родители боятся отпускать своих детей в поездки одних. Исправить это можно, лишь рассказывая взрослым о том, как организована поездка, что ребенок приобретет, если отправится в путешествие. В частности, стоит подробнее говорить и о том, что безопасность обеспечена на самом высоком уровне.

— Еще одно ограничение для развития детского туризма заключается в недостаточном объеме государственного субсидирования, — продолжает Юлия Рыбакова. — Росту спроса на отдых в лагерях препятствуют устаревшая туристическая и социальная инфраструктура в некоторых регионах, недостаточное количество оздоровительных организаций, высокая стоимость путевок. Все эти проблемы могли бы решить субсидии и гранты от государства.

По словам Рыбаковой, развивать внутренний детский туризм помогут креативные кадры.

— Нужно продолжать заниматься подготовкой профессионалов, способных создавать нестандартные интересные туристические продукты, предлагать путешественникам новые необычные маршруты, — добавляет Юлия Рыбакова.

Позитивные прогнозы

Организованный детский отдых — один из самых значимых секторов туристического рынка. Ведь задачи специалистов состоят далеко не в том, чтобы извлечь коммерческую выгоду. Прежде всего, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, это формирование гармонично развитой личности. Только системный подход поможет осуществить одну из основных задач отрасли.

— В России появились возможности для семейного туризма, потому что предпринимательские сообщества начали больше обращать внимание на улучшение условий проживания в отелях. Организованный отдых в детских лагерях тоже на высоком уровне. Благодаря повышенному вниманию к внутреннему туризму удалось загрузить организации отдыха, которые раньше пустовали, — говорит Санаева.

В будущем организованный детский отдых останется социальной нишей российской туриндустрии, добавила Ольга. Власти будут разрабатывать новые программы, позволяющие детям путешествовать на льготных условиях.

— Сейчас мы ведем переговоры с представителями Министерства культуры РФ о расширении возможностей «Пушкинской карты», — говорит эксперт. — Сейчас находящиеся на ней деньги можно потратить только на культурные мероприятия — спектакли, выставки, концерты. Было бы неплохо, если бы по такой карте можно бы было выезжать в различные регионы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии предположила, что в дальнейшем федеральные и региональные власти будут разрабатывать больше мер по безопасности детского туризма на транспорте, в местах развлечения, размещения и отдыха.

КСТАТИ

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» ученики 5–9-х классов из 18 субъектов России, в частности из Московского региона, могут отправиться в бесплатные культурно-познавательные поездки. Определять, какие категории детей смогут получить сертификат на такие путешествия, поручили ответственным на местах. Такой документ дает возможность самому выбрать программу поездки и туроператора, который организует тур.

Сертификат можно получить в зданиях, где располагаются региональные органы власти в сфере туризма. Кроме того, меры, предпринятые в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», позволят привлечь до двух триллионов рублей инвестиций до 2030 года. Эти деньги планируется потратить на строительство новых туристических объектов.

ТОП–5

Лучшие лагеря:

«Артек» — самый известный лагерь для детского отдыха, расположен на южном берегу Крыма. Рассчитан на прием 3600 человек одновременно, подходит для детей от 6 до 17 лет.

«Орленок» — находится на территории Олимпийской деревни в Сочи. Входит в комплекс из 11 тематических мест отдыха для летнего досуга.

Проект «Грани» — лагерь Московской области, расположен в современном отеле. Ориентирован на развитие коммуникационных навыков у детей.

«Илона» — основной акцент в сочинском учреждении отдыха сделан на творческом и интеллектуальном развитии ребят.

Multi Camp — это крымский лагерь, который подходит тем ребятам, которые увлекаются иностранными языками и хотят получить реальную разговорную практику.

Фонтан впечатлений

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризма (2019-2022):

— Детский туризм всегда занимал особое место в нашей работе. Мы старались вызвать неподдельный интерес подрастающего поколения к достопримечательностям государства, познакомить его с культурно-историческим наследием нашей Родины. Благодаря программе «Больше, чем путешествие», которая существует более двух лет для поощрения участников и победителей конкурсов, проектов и олимпиад, более 50 тысяч ребят отправились в бесплатные поездки по России. Более того, в этом году по программе Ростуризма (упразднен 20 октября 2022 года. — «ВМ») платформы «Россия — страна возможностей», а также Росмолодежи российские регионы увидели более двух тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Порядка десяти миллионов российских детей, по предварительным данным, отдохнут в регионах страны по итогам 2022 года, полтора миллиона из них — по программам федерального агентства. Специалисты туристической отрасли начали активно сотрудничать с руководителями субъектов страны, чтобы каждый год определять самые комфортные и интересные регионы для путешествий ребят. Например, в 2021 году звания первой столицы детского туризма удостоился Волгоград. Обновленные общественные пространства города, адаптированные под вкус молодежи экскурсионные образовательные и развлекательные программы впечатлили многих путешественников. В 2022 году такой статус получил Нижний Новгород, инфраструктура которого за последние годы изменилась в лучшую сторону.

Стоит отметить, что Нижний Новгород раньше входил в рейтинг популярных для путешествий мест России. Следующую столицу детского туризма должны определить 1 июня 2023 года.