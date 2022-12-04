Госпожа чужбина: уехавшие из страны россияне скоро начнут возвращаться

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уехавшие из страны с началом специальной военной операции и после объявления частичной мобилизации, с течением времени будут возвращаться в Россию, считают эксперты.

Среди тех, кто прогнозирует скорый возврат сорвавшихся с мест и покинувших страну людей, — основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Аргументируя свое мнение, он привел данные исследования, проведенного его компанией.

— Каждый пятый из тех, кто покинул Россию начиная с конца сентября, то есть во вторую волну, не имеет существенных сбережений. Только половина могут покрыть свои расходы за счет ранее сделанных накоплений в течение полугода. И лишь 30 процентов имеют надежную финансовую подушку безопасности. Таким образом, в зоне риска находятся около 70 процентов людей, покинувших Россию, — объясняет Тараповский.

Итак, жить на чужбине уехавшим особо не на что. Но есть и другие причины для возвращения. Так, например, Турция изменила условия получения вида на жительство (ВНЖ). Еще совсем недавно для этого было достаточно купить любую недвижимость, а теперь будь добр раскошелиться как следует. Согласно новым правилам, объект недвижимости должен стоить не менее 75 тысяч долларов, если он расположен в одном из 30 крупных городов Турции. А если это небольшой населенный пункт (их в списке 51) — то не меньше 50 тысяч «вечнозеленых».

В Ереване, куда тоже многие побежали после объявления частичной мобилизации, цены на аренду квартир по сравнению с прошлым годом выросли в два–три раза. В центре города аренда двух — или трехкомнатной квартиры с хорошим ремонтом сейчас стоит 1500–1800 долларов (это 90–108 тысяч рублей) в месяц. Однушку можно найти за 45–60 тысяч. Иными словами, цены фактически московские.

Депутаты грузинской оппозиционной партии «Лело» инициировали законопроект, предполагающий введение визового режима для граждан России. Авторы документа объясняют эту свою инициативу «усилением угроз» из-за недавнего наплыва россиян. Зачем тут нам, дескать, столько русских?

Алексей Захаров, основатель портала по поиску работы Superjob, считает, что масса уехавших очень неоднородна.

— Если человек молод, здоров, не имеет детей и престарелых родителей, за которыми нужно ухаживать, и при этом может работать удаленно, то задержаться за границей он гипотетически способен надолго, — считает эксперт. — Но большинство — нет, не задержатся.

Первыми, по его словам, вернутся те, кто не обладает высокой квалификацией.

— Они просто не найдут в чужой стране работы, потому что дешевая рабочая сила едет не из России, а как раз к нам, — поясняет он.

Велики шансы на скорое возвращение и семей с детьми, а также людей, имеющих проблемы со здоровьем.

— Детям ведь нужно где-то учиться. И вряд ли родители поведут их в турецкую или грузинскую школу, — рассуждает эксперт. — А лечение? Мигранты из России смогут лечиться только платно, а это довольно серьезные расходы и довольно «туманное» качество.

Скорее всего, вернутся и те, кто имеет престарелых, нуждающихся в уходе близких. Кстати, именно социальный аспект может стать главным для тех, кто уехал.

— Все думают, что за границей рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам, — говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Как правило, большинство из уехавших не может реализовать себя за рубежом и возвращается на родину в большом разочаровании.

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что ситуация будет во многом зависеть от хода СВО и сроков ее окончания.

— Пока ходят слухи о новой волне мобилизации, о том, что Россия закроет границы, многие уехавшие будут стараться остаться за границей, — говорит Рощин.

Несмотря на сложившееся в обществе негативное отношение к «беглецам от мобилизации», власти не спешат с карательными мерами. Даже, наоборот, стараются как-то их успокоить. К примеру, как давеча сообщил глава Минфина Антон Силуанов, «бегунам» сохранят статус резидента, что позволит им и дальше платить налог на доход физических лиц по ставке 13 процентов.

— Сейчас, по закону, нерезиденты платят налог в 30 процентов, — поясняет финансовый аналитик Артем Извольский. — К нерезидентам относятся граждане РФ, которые находятся за пределами России более 183 дней в году. Если уехавшие станут нерезидентами и с них будут высчитывать почти треть заработка, многие начнут от налогов уходить, а то и вообще менять гражданство. Так что Минфин внес правильное предложение: 13 процентов — это лучше, чем ничего. К тому же если уехавшие сохранят в России работу, то вероятность их возвращения, разумеется, увеличивается.

По словам эксперта, многое будет зависеть и от позиции принимающей страны.

— Приезд большого числа россиян соседним странам, разумеется, очень выгоден. Да, многие платят налоги в России, но тратят-то заработанное они в Грузии, Армении, Турции, Казахстане... И тем самым поддерживают местный бизнес. На наших мигрантах зарабатывают владельцы съемного жилья, продуктовый и промтоварный ретейл, общепит, аптеки, платные медучреждения, — говорит эксперт. — Конечно, мы можем этих людей не любить, но Россия, совершенно очевидно, заинтересована в их возвращении. И по экономическим, и по демографическим соображениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кузнецов, кандидат социологических наук:

— Останутся за границей, подозреваю, по большей части «протестуны», которые, во-первых, ненавидят Россию, а во-вторых, наговорили в публичном пространстве уже столько, что здесь у них могут быть проблемы. Попробует остаться та молодежь, у которой еще нет корней и которая считает Россию просто территорией, на которой они родились. Но большая часть молодежи, я уверен, вернется.

Турция, Грузия, Казахстан, Киргизия, Армения — это, мягко говоря, не Европа. Здесь нет привычного многим комфорта, который они в России и за комфорт не считали. Когда люди начнут понимать, что жить им в новых условиях не очень-то и хорошо, что местное население за своих их не считает, то многие предпочтут вернуться.