Рафик Загрутдинов: Детские игровые пространства и комнаты отдыха для родителей обустроят в новом корпусе детской больницы св. Владимира

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках оснастят по последнему слову техники. Медицинское учреждение будет готово к концу следующего года. Помимо современного медицинского оборудования, способствовать лечению будет и специальная среда, которую создадут в больнице. Чтобы время протекало веселее, для маленьких пациентов в корпусе обустроят многочисленные игровые пространства. А на всех этажах будут открыты Family room — комнаты отдыха для родителей. Также на каждом этаже будут отдельные помещения для общения пациентов с врачами. Для медицинского персонала обустроят специальные зоны отдыха, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь шестиэтажного здания составит почти 55 тысяч квадратных метров. Его возводят с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки. Благодаря большим открытым внутренним пространствам и светлому холлу со стеклянной крышей, новый корпус будет одним из самых красивых и уютных медицинских учреждений столицы. Внутреннюю планировку комплекса выполнят с учетом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур. Это позволит избежать перемещения пациентов в другие корпуса больницы.

— В новом здании будет 482 койки. Это позволит значительно увеличить мощность детской больницы св. Владимира, в т. ч. за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная не только последними медицинскими технологиями — здесь будет работать больше тысячи человек медицинского персонала. Большой поток детей, которым будет оказана самая разная многопрофильная помощь, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что маленькие пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы. В частности, предусмотрены отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате — душ и телевизор. Будут и палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста — так называемые подростковые палаты.

В корпусе будет реализована концепция таблет-питания — порционирование готовых блюд в пищеблоке, а не в отделениях. Еду будут раскладывать индивидуальными порциями в одноразовую посуду и с помощью транспортных тележек доставлять пациентам.