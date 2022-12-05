Форум объединил юных добровольцев

Волонтеры Екатерина Попова (слева) и Дарья Хохрина посетили форум #МыВместе. По словам участниц, такое мероприятие поможет им больше узнать о добровольчестве, а также даст возможность встретить единомышленников / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 4 декабря, в выставочном зале «Манеж» открылся Международный форум гражданского участия #МыВместе, который продлится до 7 декабря.

В центральном выставочном зале форума кипит жизнь: сотни волонтеров со всей страны организованными группами переходят от одного яркого стенда к другому. На одной стойке можно написать письмо поддержки для пожилых людей, чтобы поднять им настроение, на другой — пройти интерактивные тесты по культуре или знаниям экологических стандартов, а на третьей — сделать пожертвования в благотворительную организацию. Подобных стоек в зале около десятка, и у каждой с интересом собирается активная молодежь.

Однако особенно примечательна стойка с деревянным ящичком, на котором закреплена табличка с надписью «Корзина добра». Около нее стоит менеджер по организации волонтерских миссий Ассоциации волонтерских центров Светлана Резниченко.

— В эту корзину любой желающий может принести подарки и игрушки для детей из семей мобилизованных, — рассказывает Резниченко, подводя гостей к следующему стенду с полочками, на которых лежат вещи. — Тут ведется сбор вещей уже для самих военнослужащих, куда люди приносят теплую одежду, балаклавы и консервированные продукты питания.

Помимо этого, Резниченко отметила, что для всех желающих также открыта программа гуманитарных миссий. — В ее рамках добровольцы могут подать свою заявку на нашем сайте, указав свою специальность, чтобы в дальнейшем пройти собеседование и отправиться на Донбасс и помогать людям, — отметила Резниченко. — Программа реализуется с мая 2022 года.

На данный момент порядка 1500 наших волонтеров поучаствовали уже более чем в 120 миссиях. Резниченко отметила, что для каждой поездки выбираются волонтеры по определенным специальностям, однако все из них проходят необходимый инструктаж перед отправкой.

— Очень важно, чтобы человек знал, как действовать в чрезвычайных ситуациях, и мог оказать первую помощь.

Поэтому волонтеры перенимают навыки у опытных наставников, — добавляет Светлана Резниченко.

Помимо этого, на форуме также представлены и электронные сервисы помощи.

— Наш сервис, в котором уже зарегистрировались 66 благотворительных фондов и собрано более 40 миллионов рублей, помогает пожилым людям, инвалидам, бездомным животным и многим другим. Самое главное, что он доступен каждому, ведь творить добро можно не выходя из дома, — рассказала PRменеджер стратегического бюро «Центр внимания» Анастасия Куликова.

Основными гостями мероприятия стали сами волонтеры.

— Мне всегда было интересно помогать людям, чувствовать себя важной частью любого мероприятия, именно поэтому решила попробовать себя в этом направлении, — рассказала ученица 10-го класса, волонтер Мосволонтера Екатерина Попова. — Я поняла за такой короткий срок, что творить добро очень просто, и вижу отдачу со стороны участников, которые благодарны даже за небольшую помощь.

Поддерживает Попову волонтер Волгоградской организации «Прорыв» Дарья Хохрина.

— Я занимаюсь добровольчеством уже третий год и лишь сильнее убеждаюсь в том, что в России много неравнодушных людей, — добавила Дарья Хохрина.

В программе форума также благотворительные акции, панельные дискуссии и тематические экспертные сессии, завершающий образовательный саммит призеров Международной премии #МыВместе прошлого года и праздничный концерт 5 декабря, приуроченный к Международному дню добровольца и награждение победителей Международной премии #МыВместе 2022.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Метелев, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров:

— Участниками нашего ежегодного форума в этому году станут более 10 000 представителей волонтерских организаций. Мероприятие позволяет неравнодушным людям со всей страны обмениваться лучшими практиками для помощи нуждающимся и реализации социальных программ. Форум — это возможность отблагодарить и наградить тех, кто занимается важной миссией — помогает людям,