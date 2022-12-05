Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Форум объединил юных добровольцев

Денис Власенко
Общество
Форум объединил юных добровольцев
Волонтеры Екатерина Попова (слева) и Дарья Хохрина посетили форум #МыВместе. По словам участниц, такое мероприятие поможет им больше узнать о добровольчестве, а также даст возможность встретить единомышленников / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 4 декабря, в выставочном зале «Манеж» открылся Международный форум гражданского участия #МыВместе, который продлится до 7 декабря.

В центральном выставочном зале форума кипит жизнь: сотни волонтеров со всей страны организованными группами переходят от одного яркого стенда к другому. На одной стойке можно написать письмо поддержки для пожилых людей, чтобы поднять им настроение, на другой — пройти интерактивные тесты по культуре или знаниям экологических стандартов, а на третьей — сделать пожертвования в благотворительную организацию. Подобных стоек в зале около десятка, и у каждой с интересом собирается активная молодежь.

Однако особенно примечательна стойка с деревянным ящичком, на котором закреплена табличка с надписью «Корзина добра». Около нее стоит менеджер по организации волонтерских миссий Ассоциации волонтерских центров Светлана Резниченко.

— В эту корзину любой желающий может принести подарки и игрушки для детей из семей мобилизованных, — рассказывает Резниченко, подводя гостей к следующему стенду с полочками, на которых лежат вещи. — Тут ведется сбор вещей уже для самих военнослужащих, куда люди приносят теплую одежду, балаклавы и консервированные продукты питания.

Помимо этого, Резниченко отметила, что для всех желающих также открыта программа гуманитарных миссий. — В ее рамках добровольцы могут подать свою заявку на нашем сайте, указав свою специальность, чтобы в дальнейшем пройти собеседование и отправиться на Донбасс и помогать людям, — отметила Резниченко. — Программа реализуется с мая 2022 года.

На данный момент порядка 1500 наших волонтеров поучаствовали уже более чем в 120 миссиях. Резниченко отметила, что для каждой поездки выбираются волонтеры по определенным специальностям, однако все из них проходят необходимый инструктаж перед отправкой.

— Очень важно, чтобы человек знал, как действовать в чрезвычайных ситуациях, и мог оказать первую помощь.

Поэтому волонтеры перенимают навыки у опытных наставников, — добавляет Светлана Резниченко.

Помимо этого, на форуме также представлены и электронные сервисы помощи.

— Наш сервис, в котором уже зарегистрировались 66 благотворительных фондов и собрано более 40 миллионов рублей, помогает пожилым людям, инвалидам, бездомным животным и многим другим. Самое главное, что он доступен каждому, ведь творить добро можно не выходя из дома, — рассказала PRменеджер стратегического бюро «Центр внимания» Анастасия Куликова.

Основными гостями мероприятия стали сами волонтеры.

— Мне всегда было интересно помогать людям, чувствовать себя важной частью любого мероприятия, именно поэтому решила попробовать себя в этом направлении, — рассказала ученица 10-го класса, волонтер Мосволонтера Екатерина Попова. — Я поняла за такой короткий срок, что творить добро очень просто, и вижу отдачу со стороны участников, которые благодарны даже за небольшую помощь.

Поддерживает Попову волонтер Волгоградской организации «Прорыв» Дарья Хохрина.

— Я занимаюсь добровольчеством уже третий год и лишь сильнее убеждаюсь в том, что в России много неравнодушных людей, — добавила Дарья Хохрина.

В программе форума также благотворительные акции, панельные дискуссии и тематические экспертные сессии, завершающий образовательный саммит призеров Международной премии #МыВместе прошлого года и праздничный концерт 5 декабря, приуроченный к Международному дню добровольца и награждение победителей Международной премии #МыВместе 2022.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Метелев, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров:

— Участниками нашего ежегодного форума в этому году станут более 10 000 представителей волонтерских организаций. Мероприятие позволяет неравнодушным людям со всей страны обмениваться лучшими практиками для помощи нуждающимся и реализации социальных программ. Форум — это возможность отблагодарить и наградить тех, кто занимается важной миссией — помогает людям,

Волонтеры Выставки Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте