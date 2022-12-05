Манеж объединит молодежь со всей страны

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 4 декабря, на базе музейно-выставочного объединения «Манеж» стартовал цикл мероприятий «Дом молодежи».

В конце 2022 года Федеральное агентство по делам молодежи решило подвести итоги работы по разным направлениям. По словам руководителя пресс-службы ведомства Ольги Чирковой, до 23 декабря «Манеж» станет центром притяжения молодежи и местом проведения всех ключевых событий года. По прогнозам организаторов, участниками и зрителями мероприятий станут более 30 тысяч человек из всех регионов страны.

— Старт программе дал форум «Мы вместе», — рассказывает Ольга Чиркова. — А 9 декабря состоится вручение премии «Патриот-2022». Там наградят молодых людей, чьи гражданско-патриотические проекты признали лучшими.

14 декабря откроется студенческий форум «Твой ход». Участники представят проекты, посвященные сохранению культурных ценностей и исторической памяти, развитию внутреннего туризма, и другие социально значимые инициативы.

— 18 декабря стартуют мероприятия для детей и молодежи от 14 до 18 лет, — продолжает руководитель пресслужбы Ольга Чиркова. — А уже 23 декабря состоится вручение премии «Время молодых ». В завершение всех мероприятий объявят победителя в номинации «Молодежная столица России». В шорт-лист вошли города: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.