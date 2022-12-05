Шерстяные вещи и полевые печки согреют зимний фронт

Боец Народной милиции ДНР Павел с позывным Егерь забирает гуманитарный груз и письма, которые подготовили неравнодушные россияне. Все это он передаст своим сослуживцам / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Теплую одежду и лекарства передали бойцам неравнодушные россияне. Груз помогли собрать юнармейцы. Спецкор «Вечерней Москвы» узнавал, как молодые патриоты поддерживают фронт.

Ящики с медикаментами, мешки для блиндажей, теплые вещи, полевые печки, мыло — собирая гумпомощь, юнармейцы старались, чтобы бойцы могли создать себе комфортные условия. Потребности военных узнавали прямо в окопах, ведь многие участники движения сейчас сражаются на фронте.

В этот раз вещи, особенно необходимые зимой, передали из Карелии и Московской области. При этом ребята постарались согреть и души военных, передав им теплые послания. Конвертики с письмами держит в руках студентка Макеевского медицинского колледжа Анастасия Москвинова. Девушка пришла на акцию, как говорится, при параде: с двумя белыми бантами на голове и в форме юнармейца.

— В письмах я написала солдатам от всего чистого сердца, пожелала им здоровья, чтобы не было ранений, а еще — скорее возвратиться домой. Поблагодарила бойцов за то, что они защищают нашу Родину, рискуя собственной жизнью, — рассказывает Москвинова.

После медколледжа Анастасия планирует учиться на педиатра. Но, впрочем, готова и к другому повороту судьбы.

— Когда я закончу обучение, буду уже военнообязанной. Понимаю, что меня могут призвать. И я готова, — добавляет Анастасия.

К гуманитарной миссии присоединился и 15-летний юнармеец Ильдар Ильнянков. Как и Анастасия, он готов отправиться на фронт. Правда, когда возраст позволит. А пока поддерживает военных тем, чем может. Написал бойцам пожелания.

— Я готовлюсь к тому, что мне тоже нужно будет идти защищать Родину. Для этого я постоянно занимаюсь саморазвитием и тактической подготовкой. Я понимаю, что этого недостаточно пока, это азы, — говорит Ильдар. — В прошлом году мы были на сборах, учились выживанию и тому, как оказывать медицинскую помощь, что самое главное в боевых условиях, как мне кажется. Для себя я оттуда вынес, что один ты нигде не справишься. Нужны команда и верные товарищи.

Перед глазами у Ильдара немало героических примеров. В феврале юнармейцы, которым исполнилось 18 лет, и руководители региональных отделений движения отправились участвовать в спецоперации. Об этом рассказал начальник центрального штаба «Молодая гвардия — Юнармия», руководитель регионального отделения Виктор Пудак. Даже сейчас, когда город ежедневно обстреливают, юнармейцы продолжают заниматься патриотическим воспитанием. Устраивают сборы, общаются со сверстниками из освобожденных городов и помогают интегрироваться тем, кого долгие годы пытались воспитать в духе «заукраинства».

— Помню, собирал мариупольских ребят, возил их в Россию, — рассказывает Виктор. — Проезжали речку Калку. Я спрашиваю одного десятиклассника, что за легендарное сражение здесь было? А он молчит. Подсказываю — назови хоть период. И тут ребенок признается: на историю не ходил. Мама сказала, лучше двойки получай. То есть родители поняли, что на этой украинской «истории» он прокачается в другую сторону.

С гуманитарной миссией приехали и звезды: заслуженный артист России Александр Савин и актриса Дарья Маслова. Они привезли бойцам необходимые вещи. А представители Тюменской области передали военным медикам новую машину скорой помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Пирогова, депутат Народного совета ДНР:

— Письма для наших военнослужащих мы собираем по школам. В этих посланиях в основном просто искренние слова, которые наши ребята, дети большой России, хотят передать защитникам Родины.

Те, кто хочет, у кого есть настроение, пишут пожелания бойцам. Чтобы они скорее вернулись домой с победой, чтобы мир настал как можно быстрее. Планируем еще собирать такие же письма с поздравлениями к Новому году.