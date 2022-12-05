Голос талантливого москвича поразил швейцарских музыкантов

Победитель в детской категории шоу Swiss Voice Tour в Швейцарии Данила Первушин из России (справа) и победитель во взрослой категории Умберто Джентиле из Швейцарии / Фото: Пресс-служба конкурса Swiss Voice Tour

Данила Первушин — 16-летний музыкант из столицы. Летом этого года он прилетел с отцом в Женеву, чтобы навестить старшего брата. И даже представить не мог, что вскоре станет победителем швейцарского шоу «Голос».

— Данила, в конце ноября многие российские СМИ начали публиковать новости о вашей победе в детской категории швейцарского шоу «Голос». Впечатлило, что в иностранном конкурсе выиграл русский артист. Расскажите, как все получилось, вы приехали в Швейцарию, чтобы навестить брата?

— Не только для этого. Еще и для того, чтобы принять участие в джазовом фестивале, который с 1967 года проходит в городе Монтре на берегу Женевского озера. Но после участия в музыкальных импровизациях я прочитал в социальных сетях объявление о кастинге на швейцарскую версию шоу «Голос» (Swiss Voice Tour). Посоветовавшись с отцом, решил принять в нем участие.

— Конкурс Swiss Voice Tour, который мы называем швейцарской версией «Голоса», сильно отличается от российского?

— Если говорить про кастинг музыкального состязания, то на него может прийти любой желающий, который порой даже не обладает хорошим вокалом. Во-вторых, само прослушивание проходит в торговых центрах, где зрителями могут стать случайные прохожие. А в-третьих, по телевизору показывают только финал.

— И сколько человек прошло кастинг?

— Вместе со взрослыми за недельное прослушивание его прошли около пяти тысяч человек.

— Наверное, большинство юных и взрослых вокалистов были из Швейцарии?

— Думаю, да. Однако мне известно, что прослушивание проходили еще жители Италии, Франции и Германии, которых члены жюри довольно тепло встречали. На кастинге вы сразу рассказали членам жюри, что приехали из России. Было важно упомянуть об этом? Просто один из членов жюри спросил: «Откуда ты?» Я и ответил.

— На фоне геополитической обстановки тяжело предположить, что члены жюри швейцарского конкурса доброжелательно отнесутся к юному дарованию из России. Данила, расскажите, как было на самом деле?

— Если честно, то я не заметил никакого пренебрежения в свой адрес. Мэтры музыкальной индустрии относились ко мне с уважением, старались давать ценные советы, а участники конкурса всегда подбадривали добрыми словами.

— В полуфинале конкурса состязались 17 вокалистов. Однако в финал прошли четыре человека, в том числе вы. Как проходил завершающий этап конкурса?

— В финале Swiss Voice Tour я исполнил песню американской рок-группы Bon Jovi из альбома 1986 года Livin’ on a Prayer («Живу молитвой»), после которой меня признали победителем. В качестве награды мне помогут написать песню, я получу возможность записать ее в лондонской студии Abbey Road. То есть там, где в свое время записывалась группа The Beatles. Почетно осознавать, что мне выпадает шанс поработать в таком легендарном месте.

— В интернете пишут, что финал конкурса оказался наполовину русским, что стало неожиданностью для многих зрителей Швейцарии. Данила, расскажи, что это значит?

— Среди четырех финалистов была еще одна русская девушка — Милана. Но несколько лет назад она переехала во Францию, поэтому представляла эту страну. Другие участники были из Швейцарии.

— Известно, что во время участия в швейцарском конкурсе тебе удалось поступить в Высшую школу музыки в Лозанне — большом городе на берегу Женевского озера. Данила, можно ли сказать, что на твое решение получать музыкальное образование за границей повлияла победа в конкурсе?

— Еще во время учебы в московской школе (№ 1241 на Красной Пресне. — «ВМ») я думал о том, чтобы продолжать учебу, сдавать ЕГЭ. Но победа в Swiss Voice Tour убедила меня, что мне нужно заниматься музыкой.

— Расскажи, как твои близкие отнеслись к твоей победе на швейцарском конкурсе?

— Родственники, друзья и одноклассники, конечно, поздравили. Но, как это часто бывает, нашлись и недоброжелатели. В частности, в комментариях под видео, где объявляют результаты конкурса, незнакомцы писали, что я спел как в караоке. А кто-то даже раскритиковал мой внешний вид на сцене, например, им не понравились мои рваные джинсы. Но в чем, извините, я должен исполнять хард-рок? В классическом костюме? На самом деле мне от подобных комментариев становится только смешно. Давно не обращаю внимание на такие провокации.

— Правда, что ты пытался попасть на шоу «Голос» в России?

— Да, верно, я пытался. Первый раз на шоу я попал, когда болел за свою знакомую Сашу Давыдову. Она участвовала в детском хоре «Великан», и благодаря ему она очень выросла в профессиональном плане. На развлекательном вокальном шоу «Голос» со мной произошел интересный случай: на меня упала антенна для микрофона. Хорошо, что тогда я отделался только испугом. Вот таким необычным образом произошло мое знакомство с «Голосом». Потом вместе с отцом я подавал заявку на участие, но тогда команду набрали раньше, чем очередь дошла до меня. Затем пришел на конкурс еще через год, выступил, но, к сожалению, удача ко мне не повернулась.

ДОСЬЕ

Данила Первушин родился 6 апреля 2006 года в Москве. Музыкой занимается с четырех лет. Сначала играл на скрипке, а потом — на фортепиано. Был солистом детского хора «Великан». Часто выступал на серьезных концертах, один раз пел с Иосифом Кобзоном. Затем перешел в столичную музыкальную школу, в которой особое внимание уделял джазовому вокалу.