Безбумажный офис поможет сохранить леса

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Обычный лист бумаги формата А4 для принтера весит 5 граммов. Для его производства нужно от 15 до 21 грамма дерева. Причем в дело идет только часть ствола взрослых деревьев (самые толстые части ствола, макушка, ветки и сучья, увы, не используют). Цифровой провайдер «Ростелеком» перешел на безбумажные офисы и предлагает топовым и сетевым компаниям последовать его примеру. Этот шаг поможет существенно сэкономить затраты на содержание офисов и, что не менее важно, сохранить российские леса.

Цифровые документы все активнее заменяют печатные. Но представить современный офис без принтеров пока невозможно. Сотрудники часто тратят бумагу не задумываясь — на ненужные черновики, лишние копии и даже на личные цели. По статистике, на производство одной пачки бумаги нужно 5 килограммов древесины, а предприятие со штатом 50–60 человек использует 10–12 пачек ежемесячно. В год это около тонны древесины. Расход бумаги в банковском и юридическом секторе в разы больше. Простая арифметика говорит: больше использованной бумаги — меньше деревьев в лесу. Но изменить ситуацию просто. К примеру, можно установить новое программное обеспечение — «Ростелеком. Сервис печати». Оно поможет контролировать и значительно сокращать расход бумаги в компании любого масштаба.

— Мы предлагаем универсальный программный продукт, который можно сконфигурировать под любой запрос компании-заказчика, — рассказывает ведущий специалист провайдера Мария Шефер. — Собственный штат разработчиков позволяет нам предлагать не только привычный функционал печати, но и совершенно новые модули, которые идеально встроят сервис в бизнес-процессы клиента.

Сегодня на российском рынке работают пять компаний, которые предоставляют сервис печати. Однако рыночная ситуация существенно ограничила возможности развития сервиса на основе зарубежного программного обеспечения и оборудования. Преимущество предлагаемого решения в том, что это полностью отечественное импортонезависимое программное обеспечение, которое синхронизируется с печатной техникой любого производителя. А его эффективность подтверждена как минимум успешным использованием в собственных офисах компании по всей стране: под управлением сервиса сегодня работает 6,5 тысячи принтеров.

О полной оптимизации офисной печатной техники в компании задумались еще в 2019 году. Контролировать небольшие принтеры в десятках офисах по всей стране и отслеживать, кто, что и с какой целью на них печатает, было затратно и сложно. Поэтому в каждом офисе решили организовать зоны печати с многофункциональными устройствами, а на принтерах установили специальное программное обеспечение. Сначала это было популярное зарубежное решение, но уже через полгода наши специалисты закончили разработку собственного сервиса, который отвечал специфике задач и масштабу компании. Первым новый продукт протестировал самый крупный офис предприятия — московский. Это позволило собрать необходимые данные для еще более точной доработки. Пилотный проект оказался эффективным и шагнул за пределы офиса в Москве: его начали внедрять в подмосковных филиалах, дочерних компаниях, а также предлагать крупным предприятиям. Так началась рыночная история безбумажного офиса.

В 2020 году продукт был включен в реестр отечественного ПО, и его уже оценили и корпоративные клиенты, и государственные заказчики провайдера. Так, под управлением этого программного продукта находятся 2,5 тысячи устройств в одном из федеральных министерств. Запущены пилотные проекты с топ-компаниями банковского сектора, ретейла и сетевиками, имеющими филиалы в разных регионах, — всеми, кому сейчас необходима замена иностранного ПО на отечественное. При этом компания постоянно развивает функционал продукта. Например, новые модули контроля печати исключают теневую нецелевую печать. Это обеспечивает безопасность внутренней информации, экономит ресурсы, а также оптимизирует штат и рабочее время сотрудников. Благодаря разработке провайдера контролировать, кто, что, в каком объеме и с какой целью печатает, в компании способен всего один человек. В режиме реального времени он может следить за использованием всех вверенных ему устройств во всех филиалах организации в любой точке страны.

— Продукт набирает популярность у российских предприятий, и все клиенты довольны сервисом, — говорит Мария Шефер. — Программисты могут максимально кастомизировать продукт для заказчика. На доработку программного обеспечения под конкретные задачи понадобится не больше месяца. Наша команда вкладывает в это не только свою экспертизу, но и, можно сказать, душу. Потому что делать продукт для других как для самих себя — это полностью про нас: не только сами разработали решение, но и протестировали его на собственных офисах. Теперь готовы научить экономии и безопасности других.

А что же экология? Провайдер, заботящийся о сохранении лесов и экологической обстановки в России, не только помогает расходовать меньше бумаги, но и занимается утилизацией принтеров. Ведь просто выбросить технику на свалку опасно для окружающей среды. Из офисного помощника она превращается в опасного вредителя: в почву из нее попадают токсичные элементы — ртуть, кадмий, мышьяк, свинец, цинк, никель и другие. Передайте ваш ненужный принтер в компанию для утилизации и вторичной переработки. Этим вы не нанесете вред экологии, а переработанное сырье будет использовано для производства новых полезных устройств.