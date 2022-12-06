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Участники, преподаватели и сотрудники проекта «Московское долголетие» вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан

Павел Гриднев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Участники, преподаватели и сотрудники проекта «Московское долголетие» вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан
Участники проекта «Московское долголетие» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

В столице по инициативе участников проекта «Московское долголетие» стартовала благотворительная акция «Поделись теплом» в поддержку мобилизованных москвичей, находящихся в зоне действия специальной военной операции. Участники акции отправят тёплые вещи, связанные вручную, а также поздравления с наступающими новогодними праздниками.

Москвичи старшего поколения приступили к работе с первого дня акции. Они вяжут дома, на занятиях по рукоделию, собираются с друзьями и семьями, чтобы мастерить в компании. Также к акции присоединились преподаватели и сотрудники проекта.

Педагоги по рукоделию проводят мастер-классы по разным техникам создания вещей — вязанию крючком, спицами и даже валянию.

— Сейчас на занятиях с участниками мы учимся делать варежки из натуральной овечьей шерсти. Стоит отметить, что валяние — это тяжелый труд, но участники взялись за работу с большим энтузиазмом, вкладывая в каждую работу не только физические, но и душевные силы, — говорит преподаватель по художественно-прикладному творчеству Марина Родионова.

Участники, преподаватели и сотрудники проекта «Московское долголетие» вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан Участники проекта «Московское долголетие» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Миссия акции затронула не одно сердце. Вязать и валять приходят семьями, вместе с самыми маленькими членами семьи.

— Многие участники проекта, которые занимаются у нас в центре, преподаватели и сотрудники тоже захотели принять участие в акции. Но не все они умеют вязать, поэтому мы решили провести серию мастер-классов, на которых наши педагоги по рукоделию показали различные техники создания вещей. На данный момент прошло уже три урока, куда приходили целыми семьями. Вместе с посылками наши мобилизованные земляки получат не только теплые вещи, но и частицу душевного тепла и заботы, — говорит Егор Филитов, директор АНО «Центр Ломоносовец» — организации-партнера «Московского долголетия».

Участница проекта Эльмира Шалыгина посещает занятия по вязанию. Узнав об акции «Поделись теплом», женщина сразу решила, что должна внести свой вклад и уже приступила к рукоделию.

— Нашим ребятам сейчас необходима поддержка, они должны знать, что мы здесь думаем о них и желаем успехов. Подобные акции — это отличная возможность внести посильный вклад в общее дело. Педагоги готовы всегда помочь и подсказать, а мы — поделиться теплом своих душ, пусть и через вещи. Они, созданные нашими руками, принесут ребятам удачу, — говорит Эльмира Шалыгина.

Участники, преподаватели и сотрудники проекта «Московское долголетие» вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан Эльмира Шалыгина / Фото: Из личного архива

Вместе с участниками и преподавателями к акции присоединился Совет молодых специалистов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Молодые люди уже давно принимают участие в различных благотворительных акциях.

— Важно делать добрые дела. Для того, чтобы помочь нашим ребятам, мы специально научились вязать. Кто-то сейчас делает шапочки, носочки, кто-то варежки. Я в данный момент вяжу шарф. Мы с радостью поделимся частичкой души с ребятами, которые сейчас находятся там и защищают нас, — говорит Татьяна Буйневич.

Участники, преподаватели и сотрудники проекта «Московское долголетие» вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан Участники проекта «Московское долголетие» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Принять участие в благотворительной акции «Поделись теплом» может любой желающий. Для этого необходимо связать теплые мужские вещи — носки, варежки, шапки, свитера и передать их в отделы долголетия, расположенные в территориальных центрах социального обслуживания в каждом районе города. Посмотреть адреса и телефоны можно на сайте mos.ru/age во вкладке «Как стать участником». Также передать вещи можно в центры московского долголетия.

Кроме того, все желающие могут вместе с посылками отправлять письма и открытки со словами поддержки, поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.

Акция по сбору теплых вещей и поздравительных писем для мобилизованных москвичей продлится до 13 декабря.

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