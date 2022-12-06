Еще год, и нам будет 100: «Вечерняя Москва» отмечает свой 99-й день рождения

16 июня 1963 года. Москвичи у киоска на площади Революции читают «Вечернюю Москву» 16 июня 1963 года. Москвичи у киоска на площади Революции читают «Вечернюю Москву» / Виктор Шандрин / Фотохроника ТАСС

Первый номер «Вечерней Москвы» вышел 6 декабря 1923 года. Он вывешен у входа в нашу редакцию. С тех пор увидели свет более 29 тысяч номеров основного выпуска, а вместе с другими изданиями редакции их число давно преодолело отметку в 35 000. Но мы знаем, с чего все начиналось!

Четыре небольшие страницы, наполненные городской информацией, чуть позже — первое подобие статьи, первое интервью, карикатуры... «Вечерняя Москва» не раз меняла облик. Во времена НЭПа она была чуть более игривой, потом, рассказывая о стройках в пору индустриализации, стала чуть строже. Именно она в начале 1930-х стала писать о метро — тогда непонятном и даже пугающем! На ее страницах москвичи находили объяснение, что даст городу новый транспорт, и в итоге не только успокоились по поводу подземки, но и ждали ее открытия как великого праздника! Наша газета выходила в годы Великой Отечественной войны, каким-то невероятным образом даже в трудные моменты сохраняя и напитывая читателей оптимизмом и огромной, незыблемой верой в Победу. Потом — писала о восстановлении страны, привечала самых прогрессивных прозаиков и поэтов, сообщила о запуске первого спутника и восторженно встречала первого космонавта. И позже, как в годы застоя, так и в годы перестройки, «Вечерняя Москва» переживала все трудности эпох вместе с читателями, всегда держа их интересы в приоритете. После непростых лет в период миллениума «Вечерняя Москва» пережила ребрендинг и вновь отвоевала позицию главного издания города. И в метро она пришла, чтобы и тут сообщать последние новости и развлекать их. Спасибо за то, что вы — с нами. У нас лучшие читатели в мире! Мы работали и работаем для вас.

ФАКТ

«Вечерка» первой из газет сообщила о полете человека в космос. 12 апреля 1961 года наши коллеги тоже совершили подвиг: на то, чтобы сообщить и ярко подать мировую сенсацию, у них было лишь несколько часов.

Только в «ВМ»

За годы своей жизни «Вечерняя Москва» сделала немало, многим помогала, но в историю вошла как...

...газета, которая за годы своей жизни не пропустила ни одного выпуска и выходила по графику и в войну.

...одно из трех изданий, сообщивших о смерти Б. Пастернака, и одно из двух, опубликовавших некролог о В. Высоцком.

...СМИ, первым начавшее печатать «расстрельные списки» и заниматься реабилитацией жертв репрессий.

Наш опрос: за что вы любите «Вечерку»?

Александр Минченко 47 лет, пиар-менеджер:

— Я москвич, и как же мне не любить газету «Вечерняя Москва»? В детстве читал в ней объявления и шахматные задачи, в юности — анонсы концертов, в молодости очень нравились рисунки карикатуриста Алексея Иорша. И сейчас люблю сесть в кресло с любимым котом и почитать газету — в этом есть какое-то ощущение стабильности и, наверное, счастья!

Михаил Фейгин 35 лет, директор фотоагентства:

— «Вечерняя Москва» это традиция! Я потомственный москвич, живу в Центральном округе столицы, внутри Садового кольца — в Замоскворечье. И всю жизнь «Вечерка» была со мной. С самого детства! Помню, раньше в ней было всего четыре полосы, и были они черно-белыми. А теперь в газете множество красивых фотографий.

Елена Вербина 40 лет, искусствовед:

— «Вечерняя Москва» неотъемлемая часть города. Мне кажется, что она существовала всегда! Сейчас газета стала разнообразней, и я всегда для себя нахожу много нового, когда читаю городские новости из области искусства. Нравится, что газета написана всем понятным языком!

Василий Малыгин 75 лет, преподаватель биофака МГУ им. Ломоносова:

— Мне уже далеко за 70, и я помню, какой популярностью пользовалась «Вечерняя Москва» в советское время — у киосков каждый вечер выстраивались очереди! Единственная московская газета, которая печаталась даже во время Великой Отечественной войны! Когда умер Владимир Высоцкий, она была единственной газетой в СССР, которая опубликовала о нем некролог.

Наталья Титова 35 лет, культуролог:

— Я люблю газету «Вечерняя Москва» за подробную информацию об интересных выставках. Нравится брать газету в метро и читать ее, пока едешь домой.

Олег Курников 54 года, финансист:

— В «Вечерней Москве» нет фейков, вся информация только проверенная. Это традиционная газета, причем с большой историей. Я всегда ее беру у метро. И люди ее тоже разбирают.