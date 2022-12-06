Бойцы Народной милиции готовы воевать до Победы

Боец 100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Валерий с позывным «Горловский» лечится в медроте с ранением плеча, которое он получил под вражеским обстрелом / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

Спецкор «Вечерней Москвы» побывал в медроте 100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР и узнал, как восстанавливаются бойцы после ранений.

Ноги в уставных тапочках притопывают в такт мелодии, звучащей из колонки. Сегодня в медроте праздник — приехали артисты из «большой России». Души бойцов греют песнями, танцами и письмами от школьников. Фронтовые треугольнички с бесхитростными, но искренними пожеланиями седой Валерий Тонников после прочтения отправляет в прикроватную тумбочку. Рядом — пара костылей.

Но Валерий ими уже не пользуется — позавчера из его ног вынули три последних осколка, он идет на поправку.

— Мы пошли в атаку, но не успели добраться до позиций ВСУ — в наш БТР выстрелили из гранатомета, — вспоминает Валерий. — Машина попала на мину, ее приподняло взрывом. Водителя и того, что сидел на броне, сразу убило. Мы вчетвером были внутри, выбрались. Я как пулеметчик занял позицию. Подлетел дрон и сбросил мне в ноги гранату. Она взорвалась, и ноги отказали. Контузия.

Позывной Валерия — «Пенза», по родному городу. В зону СВО прибыл полтора месяца назад.

— Проснулся и понял: надо Родину защищать. Да и сын у меня здесь, — объясняет боец. — Он военный, капитан уже.

Валерию уже 58 лет. На «большой земле» в таком возрасте не возьмут воевать. Он собрал все документы и приехал в ДНР и сразу — в военкомат.

— Родственники с пониманием отнеслись к моему желанию. Россия ведь великая страна, и кто-то должен бороться с фашизмом.

Сосед по палате Олег «Шахтер» Павленко поддерживает: говорит, нацисты «потеряли в себе людское». В медроту он попал после штурма. Брали укрепленные позиции на Невельском направлении.

— Уже взяли, надо было закрепляться. Выдвинулись на край, чтобы окопаться и наблюдать за противником. Шли по посадке, которая простреливается. «Батя», — Олег кивает на другого соседа по палате, — наблюдал, а я лежа рыл окоп. Нас увидел коптер, скинул три гранаты — все мимо. Укрыться было негде, сели под плащ-палатку. Четвертая граната по ней попала, отскочила и в воздухе взорвалась.

Меня спасла каска — осколок пробил ее.

Возраст Валерию и Олегу не мешает. Даже, наоборот, в чем-то играет на руку.

— Мы взрослые, умирать нам не страшно. Это помогает сохранять рассудок, — говорит «Пенза». — Когда нас первый раз гранатами закидали, ребята молодые были в панике, даже мамам звонили. А я сижу: парни, может, все-таки поедим? Успокоил их, отвлек.

Валерий уверен: побеждать надо в любом случае, и если ранен, нельзя падать духом.

— Я был слаб, терял кровь, падал в лужи, пил оттуда и шел, — говорит боец. — Но знал, что меня ждут свои, что надо к ним выйти.

Олег «Шахтер» зовет пить чай в соседнюю палату. Здесь бойцы сидят кружком. На компанию одна кружка с горячим крепким чаем. Сделал пару глотков — передай товарищу. Бойцы делятся историями.

— Сидел. Освободился «звонком» 5 сентября и сразу пошел в военкомат, — говорит Валерий с позывным «Горловский».

Товарищи называют его героем — держал пулеметную точку двое суток. Говорит, наловчился прятаться от дронов. Даже два коптера одновременно — для него не помеха. Здесь он с ранением плеча — попал под обстрел.

— Шли в штурм, моя задача была прикрыть пацанов, — говорит Валерий, по-южному протягивая гласные. — Были на флангах, прикрывали слева и справа пулеметами. Меня вычислили и открыли огонь.

В плечо, в бронежилет попало. Впрочем, повреждения не сломили его дух.

— Воевать будем до победного, зайдем в Киев! — бравирует «Горловский». — Не страшно умирать, это не почувствуешь. Страшно, когда на твоих глазах умирают близкие. Это нужно прекратить.

Близких у него прибавилось, говорит, что в медроте бойцы теперь живут как одна большая семья.

— Не имеет значения, кто ты, какой национальности. У меня знакомые дагестанцы, армяне, цыган есть, — говорит «Горловский», кивая на соседа с позывным «Яха». — Надо держаться вместе. Тем более в окопах. Стоит одному сбиться с пути, и потеряется весь взвод.

«Яха» соглашается — надо держаться вместе с товарищами, с Россией. Так и победим.

СПРАВКА

Во время Дебальцевской операции 15 августа 2015 года республиканская гвардия Донецкой Народной Республики была переформирована в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Народной милиции ДНР. С этого дня 15 августа считается юбилейным днем воинской части. Бригада принимала участие в боях на западной окраине Донецка от Марьинки до Песок. В январских боях 2017 года под Авдеевкой был ранен командир подразделения — Иван Балакай с позывным «Грек».