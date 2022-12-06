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Приметы и советы

Очевидцы помогут узнать правду

Кирилл Васильев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Очевидцы помогут узнать правду
Фото: vk / Мария Пирогова

6 декабря при обстреле Донецка украинскими войсками погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Накануне трагедии спецкор «Вечерней Москвы» взял у нее интервью. Депутат рассказала, как в республике борются с информационной войной и как меняют мировоззрение людей, зомбированных «заукраинством».

— Как вы лично встретили присоединение к России?

— Этот день никогда из памяти не уйдет, он был долгожданным в моей жизни, в жизни всех дончан. Тогда и плакали все, и танцевали все. Было слышно, как люди из окон высовываются и кричат в пять утра: «Ура!». Для нас это чудо.

— На что сейчас рассчитываете?

— Я надеюсь на то же, что и все жители ДНР, — на Победу. И как депутат я занимаюсь социальной работой, гуманитарной помощью и информационной политикой.

— Кстати, о последнем. Ведь сегодня яростные битвы разгорелись не только в окопах, но и в информационном пространстве. И тут важна особая роль военкоров.

— Если человек журналист — военный, экономический, спортивный, любой — он должен понимать: есть вещи, которые могут спровоцировать врага. Любая фраза, неправильно сказанная, может помочь врагу организовать «контрнаступление» в информационном пространстве.

Бывшие мои друзья из Киева говорили — мол, все ты врешь, все не так. Я приводила пример: еду я в машине за цветами для подарка маме. Всегда можно меня снять и написать — вот, мол, едет на машине, а внутри оружие, которым будут убивать людей.

— Ведь проверить практически невозможно.

— Конечно, это никто не проверит. И даже если выставят какие-то доказательства, то они не будут никого волновать. Так же работает украинская политика. Поэтому все, кто касается темы СВО, — политологи, журналисты, блогеры должны понимать, что каждое слово нужно контролировать.

У нас война не только на поле боя, но и информационная, которая длится уже не восемь лет, она идет еще со времен СССР. Каждое наше слово может быть использовано против нас.

— А как наши власти реагируют на мнение оппонентов?

— Они показывают факты. Помогают понять, где правда. А как поступают украинские власти, когда заходят в города и выявляют людей, которые были настроены за Россию? Расстрел, насилие, убийства. Вспомните ямы, куда скидывали людей. Прозреть может каждый, я уверена.

— На новых территориях выросло целое поколение, зомбированное «заукраинством». Что делать с ними?

— У меня был один дальний родственник, сейчас ему 20 лет. Три года назад он вернулся с Украины, у него были сомнения, правда ли здесь все так, как мы говорим. Я просто молча отвезла его в район аэропорта, показала разбитые дома. Тогда еще не было обстрелов по центру. У родственника изменилось мировоззрение. Поэтому таких людей надо отвозить туда, где терпели это восемь лет, давать им общаться с очевидцами.

— Стоит ли ужесточать информационную политику по отношению к спецоперации?

— Нужно понимать, что ты можешь делать, а что нет. Ведь появились и «оборотни»журналисты, и «черные» волонтеры. И они помогают нашим врагам. А власти России знают, что делают. В первую очередь, во благо наших военных. Бывали случаи, когда кто-то необдуманно засветил позицию подразделения в своем видеоотчете.

— Черные волонтеры?

— Они воруют деньги, обманывая людей. Собирают деньги на 10 тонн игрушек, а дарят одну. Я это заметила еще в 2014 году. Это люди, которые хотят заработать на горе других. Хотя большинство людей все же хорошие и честные.

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