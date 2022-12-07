Первая работа — это легко: как Центр занятости населения помогает молодежи в трудоустройстве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва — город возможностей для всех, кто хочет найти достойную работу. Выпускники и молодые специалисты зачастую хотят проявить себя, но не знают, с чего начать. Центр «Моя работа» бесплатно помогает им сделать первые шаги на пути к успешной карьере.

— Молодые соискатели в столице очень перспективны и амбициозны, многие из них – выпускники топовых ссузов и вузов. Но зачастую они не имеют не только опыта работы, но и навыка ее поисков. Даже самому талантливому новичку на старте обязательно нужен наставник. Центр занятости населения берет на себя роль ментора по успешному трудоустройству. Мы не только подберем подходящие вакансии и объясним, как правильно на них откликаться, но и поможем определиться с выбором профессии, снять барьеры, обрести уверенность в себе и развенчать мифы о рынке труда. Специально для выпускников вузов и ссузов мы реализуем программу «Первая работа». Тем, кто уже приобрел опыт работы, мы помогаем скорректировать карьерный трек и увеличить свой доход. С начала 2019 года при поддержке службы занятости нашли работу более 111 тысяч молодых специалистов, — рассказала заместитель директора центра «Моя работа» Анна Петухова.

Те, кто впервые выходит на рынок труда, зачастую не знают, как он устроен, какие навыки и компетенции востребованы и как «продать» себя работодателю. Этому учат специалисты центра «Моя работа». Они помогают составить резюме, даже если опыта работы не было совсем. Карьерные консультанты делятся рекомендациями, как правильно преподнести практики, стажировки, дипломные проекты, волонтерство и студенческие конференции, чтобы работодатель увидел в них достижения и перспективы. Ведь то, насколько эффективно кандидат умеет «упаковать» свой опыт и знания, в значительной мере влияет на успешное трудоустройство. Нередко у молодых людей бывают нереалистичные ожидания от рынка труда. Они считают, что сразу после выпуска займут престижную должность или будут получать высокую зарплату. Специалисты центра «Моя работа» объясняют, с каких позиций можно начинать, чтобы постепенно продвигаться и увеличивать доход.

Тестирование

Школьникам и студентам важно определиться с будущей профессией, понять, что их особенно интересует и мотивирует. Центр «Моя работа» предоставляет им возможность бесплатно пройти профориентационное тестирование. Два базовых теста «Определение сферы деятельности» и «Мотивационный профиль в работе» можно пройти онлайн на сайте центра «Моя работа».

Всего в распоряжении центра «Моя работа» более 200 тестов по разным направлениям. В числе самых популярных опросников по личностным компетенциям — «Карьерный трек», «Навигатор карьеры», «Эмоциональный интеллект и коммуникабельность». Чтобы пройти эти и другие тесты, нужно записаться через сайт центра «Моя работа». Затем молодых людей пригласят на тестирование во флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина. В расшифровке и интерпретации результатов теста помогут карьерные эксперты центра «Моя работа». К ним можно записаться на индивидуальные консультации.

Тренинги для молодежи

В центре «Моя работа» ежедневно по будням проводятся тренинги по эффективному трудоустройству, деловые игры, воркшопы и мастерские трудоустройства. В фокусе внимания важные для соискателей темы: составление резюме и сопроводительного письма, подготовка к собеседованию, адаптация в новом коллективе, борьба со стрессом и выгоранием, развитие эмоционального интеллекта, контроль над эмоциями и улаживание конфликтов. Специально для молодежи проводятся тренинги «Успешное собеседование: советы HR-специалиста» и «Личная эффективность и самопродвижение на рынке труда. На них учат правильно распределять свое время и ресурсы, использовать различные каналы для поиска работы, выявлять свои сильные стороны. Посмотреть расписание и записаться на тренинги можно по ссылке.

«Первая работа» для выпускников

Не всегда у студентов, особенно очной формы, есть возможность получить опыт работы. Центр «Моя работа» адресно помогает выпускникам в возрасте от 18 до 26 лет, которые ранее не были официально трудоустроены. Для этого создан специальный проект «Первая работа». При поддержке специалистов службы занятости молодые люди могут дать старт своей карьере — трудоустроиться на квотированные рабочие места. Среди работодателей более 300 учреждений Правительства Москвы и коммерческие организации.

Если у соискателя уже есть готовое резюме, то направить заявку на участие в проекте «Первая работа» можно на адрес электронной почты: firstjob@social.mos.ru или заполнить анкету на сайте центра «Моя работа». Специалисты свяжутся на следующий рабочий день после получения заявки или резюме. Они пригласят соискателя в Центр занятости на встречу, где сразу подберут подходящие вакансии и сервисы для улучшения навыков трудоустройства.

После выпуска с красным дипломом из Тимирязевской академии у Антона Манаенкова был только небольшой опыт работы стюардом на футбольных матчах и актером массовых сцен. Он несколько месяцев искал работу и не мог найти подходящие варианты. Чтобы ускорить трудоустройство, Антон подал заявку на участие в проекте «Первая работа» через сайт Центра занятости населения.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Специалист отдела трудоустройства молодежи позвонил мне и предложил прийти лично — для знакомства и стартового интервью. Мне помогли составить резюме, направили на тестирование и тренинги. И уже сразу подобрали несколько вакансий. Больше всего меня заинтересовала работа в деканате одного из частных вузов. Успешно прошел собеседование и вышел на работу уже через день. Работаю специалистом отдела сопровождения учебного процесса с октября, мне нравится удобное расположение вуза и атмосфера в коллективе, — рассказал Антон Манаенков.

Выпускница МГТУ имени Н.Э. Баумана Ксения Бутакова искала вакансии на известных сайтах по поиску работы. Но это слишком затянулось: никуда не брали без опыта. В итоге Ксения обратилась в центр «Моя работа». Она была уверена, что здесь ей точно помогут.

— Хотела найти стабильную работу. Моя специальность — организация и управление наукоемким производством. Рассматривала позицию администратора, так как мне на старте хотелось получить опыт координации проектов и документооборота. Через сайт центра занятости направила заявку на поиск первой работы. Мне позвонил специалист отдела трудоустройства молодежи и сразу начал со мной активно работать. В центре «Моя работа» мне не только предлагали вакансии, но и рекомендовали «прокачать» сам навык трудоустройства на тренингах. Прошла один из них — по составлению резюме — и сразу воспользовалась советами карьерного эксперта. В центре «Моя работа» мне помогли найти подходящую вакансию. Прошла собеседование и очень оперативно трудоустроилась. Теперь работаю специалистом по документообороту в Московском центре качества образования, — поделилась Ксения Бутакова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Вакансии для молодежи с опытом

Для молодых людей, которые уже успели приобрести опыт работы, доступны все сервисы службы занятости. Как и все другие горожане, они могут подать заявку на сайте czn.mos.ru, официальном сайте Мэра Москвы или на портале Госуслуг. Также можно просто прийти во флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина (д. 38 с. 1) или на улице Куусинена (д. 2 к. 1) либо в один из 57 районных отделов трудоустройства.

В базе службы занятости соискателям доступны более чем 400 тысяч вакансий во всех основных отраслях экономики. Карьерные консультанты службы занятости помогут составить продающее резюме и сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию и предложат различные сервисы: от тестирования и тренингов до консультаций карьерных экспертов и выдачи направлений на обучение.

На базе флагманского центра «Моя работа» на улице Щепкина ежедневно проводятся открытые отборы на массовые вакансии в крупнейшие компании. Это отличный шанс найти подходящую работу за один день. Соискатель может пообщаться с несколькими работодателями, сравнить их предложения и выбрать лучшее по условиям и бонусам. Помимо крупных банков, ритейлеров, предприятий общепита, компаний из транспортно-логистической отрасли, открытые отборы несколько раз в месяц проводят промышленные предприятия. Рабочие и инженерные специальности стали настоящим трендом. Работодатели конкурируют за этих специалистов. Кандидаты могут без труда устроиться на вакантные позиции с достойной заработной платой до 150 тысяч рублей, ДМС и даже льготной ипотекой.

На базе центра «Моя работа» работодатели открывают свои постоянные HR-представительства — рекрутинговые центры. В проекте уже участвуют 12 компаний, в числе которых крупнейший российский банк, сеть предприятий быстрого обслуживания, сеть ресторанов русской кухни, сеть магазинов здорового питания, сеть розничных магазинов и другие. Соискатели могут пообщаться с их рекрутерами прямо в Центре занятости и за один день получить оффер. Для этого даже не нужно предварительной записи.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.