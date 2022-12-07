Газете «Вечерняя Москва» 99 лет!

Фото: Пелагия Замятина, Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во вторник, 6 декабря 2022 года, коллектив редакции «Вечерняя Москва» праздновал — 99-летие главной газеты города.

С приветственным словом к коллективу нашего издания обратился руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.

— Очень здорово попасть на собрание такого дружного, теплого коллектива. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья, долголетия, процветания, солнца и радости, — сказал он.

Поздравила «Вечерку» и первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы Юлия Казакова. Она отметила высокие заслуги редакции и ее сотрудников.

— Вы молодцы! Мы все думали, что прошлый год был трудным, но оказалось, что этот тоже достаточно непростой. И несмотря ни на что, газета работает, и работает хорошо, — подчеркнула Юлия Казакова. В качестве подарка на день рождения она передала «Вечерней Москве» книги издательской программы правительства Москвы.

— И будем продолжать пополнять вашу библиотеку, чтобы у вашей газеты была самая полная коллекция нашей книжной программы, — сказала Юлия Казакова.

В свою очередь генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий подчеркнул, что коллектив издания живет и молодеет.

— Мы с оптимизмом, надеждой и верой смотрим в следующий год, потому что формально уже завтра пойдет отсчет сотого года нашей газеты. И мы начнем его отмечать новыми успехами в работе, — отметил Георгий Рудницкий.

Для «Вечерней Москвы» прошедший год действительно был непростым, но и богатым на интересные и важные события. Об этом в своем выступлении сказал главный редактор газеты Александр Куприянов.

— «Вечерка» — это значимая страница в биографии каждого из вас, — обратился он к коллективу.

— И она останется с нами навсегда. Александр Куприянов также отметил личные достижения коллектива газеты. По его словам, целый ряд сотрудников сделал серьезные творческие шаги в профессии.

— В первую очередь хочу отметить заместителя главного редактора, шеф-редактора утреннего выпуска Алексея Зернакова, который на днях вернулся с фронта и работает там с первых дней. «Вечерняя Москва» была первой городской газетой, которая послала туда своего журналиста, и это был Алексей, — подчеркнул главный редактор. — Недавно Союз журналистов Москвы наградил его за серию материалов о специальной военной операции.

Отметил главный редактор и работу отделов «Московская власть», «Служба новостей» и «Специальных корреспондентов и обозревателей». Александр Куприянов объявил, что новый год работы «Вечерней Москвы» будет годом эксклюзива, поиска настоящих оригинальных, необычных городских тем, которые всегда были присущи газете, — таких, которых нет у других столичных изданий.

Поздравить газету приехал и президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он рассказал, что всегда с интересом читает «Вечернюю Москву». Также поздравительную телеграмму в адрес редакции направил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На протяжении почти века «Вечерка» была и остается достоверным, компетентным, прогрессивным и современным источником информации, рассказывающим о жизни одного из крупнейших мегаполисов, — отметил Андрей Бочкарев.

— Благодаря высочайшему профессионализму журналистов и всего коллектива редакции она по праву считается одним из самых интересных и читаемых изданий о жизни Москвы.

Андрей Бочкарев добавил, что московские строители высоко ценят то, что «Вечерка» уделяет большое внимание теме архитектуры и градостроительства.

Поздравила нас с 99-летием и министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

— Большого уважения и благодарности заслуживает активная деятельность редакции по повышению уровня финграмотности жителей столицы, — сказала она.

Получила наша газета поздравления и от других столичных ведомств и компаний, а также от коллег.