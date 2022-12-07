Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Обучение и карьерное сопровождение предлагает москвичам столичная служба занятости

Павел Гриднев
Общество
Обучение и карьерное сопровождение предлагает москвичам столичная служба занятости
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Смена работы не станет серьезным стрессом, если подойти к вопросу основательно и обратиться за помощью к специалистам. Для успешного трудоустройства кандидату часто необходимо сначала восстановить утраченные навыки или повысить свою квалификацию. В столице подобную поддержку горожанам оказывают в центре профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал». Слушатели центра получают полное карьерное сопровождение: от профессиональной переподготовки до трудоустройства.

  • Личный «карьерный навигатор»

Важно помнить, что поиск работы — это тоже своего рода работа. К этому процессу можно подходить по-разному. Первый путь — самостоятельный поиск и применение привычных стратегий. Некоторые устраиваются на работу по знакомству, другие выбирают компании ближе к дому или подбирают вакансии с хорошо известным функционалом.

Второй и более эффективный путь — обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить личный карьерный трек. Для слушателей, обучающихся на курсах в «Профессионале», карьерные эксперты центра становятся персональными «навигаторами». Они рассказывают о возможностях и рисках, помогают справиться со стрессом и решить вопрос с трудоустройством наилучшим образом.

Тренинги по трудоустройству — обязательная часть любого обучения в «Профессионале», не зависимо от того, в каком формате оно проходит — очно или дистанционно. За каждой группой закрепляется карьерный эксперт. Он проводит мастер-классы по составлению резюме, написанию сопроводительного письма, презентации своего опыта работодателю и назначает индивидуальные встречи с обучающимися. Если обучение проходит онлайн, блок по поиску работы также можно пройти в электронном виде не выходя из дома.

  • Карьерная консультация и тренировочное собеседование

Индивидуальное общение с карьерным консультантом может проходить как очно, так и онлайн. Выбор формата зависит от сложности запроса и мобильности соискателя. Как правило, человеку требуется две или три часовые консультации для того, чтобы увидеть результат.

На первой встрече выявляются потребности, страхи, профессиональные ориентиры и составляется стратегия поиска работы. Далее консультант помогает улучшить резюме, подобрать подходящие вакансии, направить отклики работодателями, подготовить сопроводительные письма и самопрезентацию.

Каждый слушатель центра во время обучения может не только подтянуть профессиональные навыки, но потренироваться в прохождении собеседования. Опытный специалист по трудоустройству задаст все вопросы, которые могут возникнуть у работодателя и поможет проработать грамотные и логичные ответы. После такой репетиции с собеседованием справиться намного легче, и его прохождение вызовет гораздо меньший стресс.

Кроме того, «Профессионал» сотрудничает с крупными работодателями столицы, предлагает проверенные вакансии партнеров своим выпускникам и проводит открытые отборы.

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.

Трудоустройство квалификация Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте