Обучение и карьерное сопровождение предлагает москвичам столичная служба занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Смена работы не станет серьезным стрессом, если подойти к вопросу основательно и обратиться за помощью к специалистам. Для успешного трудоустройства кандидату часто необходимо сначала восстановить утраченные навыки или повысить свою квалификацию. В столице подобную поддержку горожанам оказывают в центре профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал». Слушатели центра получают полное карьерное сопровождение: от профессиональной переподготовки до трудоустройства.

Личный «карьерный навигатор»

Важно помнить, что поиск работы — это тоже своего рода работа. К этому процессу можно подходить по-разному. Первый путь — самостоятельный поиск и применение привычных стратегий. Некоторые устраиваются на работу по знакомству, другие выбирают компании ближе к дому или подбирают вакансии с хорошо известным функционалом.

Второй и более эффективный путь — обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить личный карьерный трек. Для слушателей, обучающихся на курсах в «Профессионале», карьерные эксперты центра становятся персональными «навигаторами». Они рассказывают о возможностях и рисках, помогают справиться со стрессом и решить вопрос с трудоустройством наилучшим образом.

Тренинги по трудоустройству — обязательная часть любого обучения в «Профессионале», не зависимо от того, в каком формате оно проходит — очно или дистанционно. За каждой группой закрепляется карьерный эксперт. Он проводит мастер-классы по составлению резюме, написанию сопроводительного письма, презентации своего опыта работодателю и назначает индивидуальные встречи с обучающимися. Если обучение проходит онлайн, блок по поиску работы также можно пройти в электронном виде не выходя из дома.

Карьерная консультация и тренировочное собеседование

Индивидуальное общение с карьерным консультантом может проходить как очно, так и онлайн. Выбор формата зависит от сложности запроса и мобильности соискателя. Как правило, человеку требуется две или три часовые консультации для того, чтобы увидеть результат.

На первой встрече выявляются потребности, страхи, профессиональные ориентиры и составляется стратегия поиска работы. Далее консультант помогает улучшить резюме, подобрать подходящие вакансии, направить отклики работодателями, подготовить сопроводительные письма и самопрезентацию.

Каждый слушатель центра во время обучения может не только подтянуть профессиональные навыки, но потренироваться в прохождении собеседования. Опытный специалист по трудоустройству задаст все вопросы, которые могут возникнуть у работодателя и поможет проработать грамотные и логичные ответы. После такой репетиции с собеседованием справиться намного легче, и его прохождение вызовет гораздо меньший стресс.

Кроме того, «Профессионал» сотрудничает с крупными работодателями столицы, предлагает проверенные вакансии партнеров своим выпускникам и проводит открытые отборы.

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.