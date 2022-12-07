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Рафик Загрутдинов: Фасад здания новой взрослой поликлиники в районе Строгино готов на 40 процентов

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Фасад здания новой взрослой поликлиники в районе Строгино готов на 40 процентов
Фото: Департамент строительства города Москвы

Готовность нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Строгино на улице Твардовского, владение 10, составляет более 60 процентов.

— В настоящий момент на объекте идут работы по благоустройству, специалисты занимаются устройством наружных сетей, монтируют потолочные конструкции и завершают внутреннюю черновую отделку. Фасад здания готов на 40 процентов, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Объект возводится в соответствии с новым стандартом московских поликлиник.

Среди основных особенностей медицинских учреждений по новому стандарту — зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей.

На первом этаже будут расположены кабинет дежурного врача, помещения приема анализов и введения инъекций, процедурные компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Также в вестибюле обустроят зоны для бахиломашин, кафе и аптеку. Кроме этого, здесь оборудуют травмпункт с вестибюльной группой и гардеробом, рентген-кабинет, кабинеты приема врачей специалистов.

На втором этаже будут кабинеты терапевтического отделения, административные и служебно-бытовые помещения, на третьем — кабинеты врачей-специалистов, административные и служебно-бытовые помещения.

На четвертом этаже разместятся кабинеты приема врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, административные и служебно-бытовые помещения, а на пятом — кабинеты лучевой диагностики и профилактики.

На шестом этаже будут функционировать отделения платных услуг, реабилитации, патронажной службы. На последнем, седьмом этаже разместятся наименее востребованные кабинеты: административные и бытовые, а также конференц-зал.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях: будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами, — добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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