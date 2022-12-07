Современные беспилотники становятся глазами подразделений

Начальник учебного центра беспилотных систем с позывным «Инок» демонстрирует военнослужащим работу современных дронов и обучает будущих операторов управлять коптерами / Фото: Кирилл Васильев / Вечерняя Москва

В окрестностях Донецка открылся Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. Здесь готовят операторов дронов. Занятия посетил спецкор «Вечерней Москвы».

Дроны — едва ли не главное оружие конфликта на Украине. С их помощью проводят разведку, корректируют огонь и проводят прямые атаки, снаряжая коптеры гранатами. Хорошая работа операторов может значительно повысить эффективность подразделения. Таких умельцев и готовят в центре имени Жоги. Сюда бойцов направляют из различных подразделений.

Под управлением курсантов начиненные электроникой «птички» взмывают в небо. Инструкторы учат новичков выполнять простые фигуры — квадраты, круги. Или, например, спирали: так называется прием, когда дрон вращается вокруг своей оси, одновременно изменяя высоту.

— Эти трюки пригодятся, чтобы идентифицировать свой дрон и указать на него товарищам, — объясняет инструктор Андрей с позывным «Вандал». — Заявляешь в эфире, какую фигуру будешь выполнять, и так обозначаешь, что это именно твой дрон.

Курсанты быстро осваивают навык, и вскоре в небе над полигоном кружит целая стая «птичек». Дроны возвращаются на стартовую площадку, а курсанты отправляются в палатку, где их ждет теоретическое занятие. Инструктор с позывным «Агат» объясняет, как управлять настройками, установить «домашнюю» точку для приземления и что делать, если у дрона садится батарея.

А после теории — усложненные упражнения. Например, курсантам необходимо отвернуться от поля и вести дрон, ориентируясь лишь на его встроенную камеру. При этом точки взлета и приземления должны быть удалены друг от друга на 15 метров — в учебных условиях. В реальных же, боевых, это расстояние должно достигать 150 метров. Курсанты успешно справляются с задачей.

— Я на гражданке был фотографом, видеографом, работал и с дронами, — говорит Степан Рыжов, мобилизованный из Саратовской области. — Но человека с улицы так просто и быстро не обучишь, конечно, нужен хотя бы небольшой опыт.

Обучение оператора занимает пять дней. За это время военные освоят основы пилотирования коптера, научатся метко бросать гранаты с помощью дрона, пройдут занятия по оказанию первой помощи. После курсанты вернутся в свои подразделения, где будут нарабатывать боевой опыт. Его явно будет много: некоторые военные эксперты заявляют, что этот конфликт стал первым, где дроны применяют массово. Но начальник центра беспилотных систем с позывным «Инок» с тезисом не согласен.

— Применялись беспилотники еще в Афганистане. Первый зарегистрированный США случай терроризма в отношении их военнослужащих был как раз там, — говорит «Инок». — Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) нелегально ввезли в страну сельскохозяйственный беспилотник, подвесили боеприпасы и ударили по площадке, где военные играли в волейбол.

Массово же применяли, если брать недавние конфликты, в Нагорном Карабахе. Мы видели, насколько подготовилась азербайджанская сторона, как она правильно создавала эшелонированную противовоздушную оборону, мы видели воздушное минирование. Оно позволило поднимать авиационные средства противника: те не смогли пробиться через коридор барражирующих боеприпасов, им приходилось набирать высоту — и они становились легкой мишенью для средств РЭБ и систем ПВО.

Особенностью спецоперации на Украине «Инок» назвал массовое использование именно гражданских коптеров. Одной из причин стала легкость управления и дружественный интерфейс.

— Взяв один беспилотник в руки и потратив время на его освоение, вы уже станете готовым пилотом, — говорит начальник центра. — При этом 99 процентов задач — удержание в воздухе, позиционирование — дрон выполняет сам. От пилота требуется лишь следовать полученному им приказу.

Есть у дронов и минус — их постоянно приходится заменять. По словам «Инока», дроны часто сбивают, и они стали расходным материалом. Поэтому их парк нужно постоянно пополнять.

— Беспилотники теряются, противник наносит по ним удары. Естественно, в подразделениях их становится меньше, необходимо создавать запасы, — добавляет «Инок».

По словам начальника, освоить управление дроном, в принципе, может и ребенок.

— Но так как беспилотник — средство разведки, надо понимать, как искать укрепрайоны, выявлять, подавлять и контролировать противника, а это уже другая наука, — объясняет «Инок». — Кроме того, обслуживание беспилотника, тактические действия, которые связаны с сохранением жизни пилота, — вот этому в основном мы учим.

«Инок» подчеркивает, что беспилотник — это «глаза» подразделения. Поэтому у пилота ошибок быть не должно: может погибнуть не только он, но и другие бойцы.

— Поэтому ответственность здесь очень высокая, в современном конфликте беспилотник из любого артиллерийского средства делает снайперскую винтовку. Экономятся боеприпасы, каждый выстрел попадает точно в цель, — говорит «Инок».

А это значит, что враг будет уничтожен, и это позволит выжить и одержать победу.

СПРАВКА

Учебный центр беспилотных систем носит имя Героя России Владимира Жоги. Он был командиром легендарного донбасского батальона «Спарта», погиб при освобождении Волновахи. Одним из инициаторов открытия учебного центра беспилотных систем в ДНР стал Общероссийский народный фронт. В центре обучаются исключительно действующие военнослужащие, которых направляют из различных подразделений.