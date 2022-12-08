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Приметы и советы

В семейных центрах подростков обучат мастерству стендапа

Павел Гриднев
Общество
В семейных центрах подростков обучат мастерству стендапа
Фото: Pexels

Юмор помогает преодолевать трудности, справляться с негативными эмоциями, преобразуя их в позитив. Стендапу как эффективному методу самопомощи сейчас обучаются более 500 ребят, которые посещают подростковые клубы столичных семейных центров. Подробнее об этом рассказывает специалист центра «Диалог» Евгений Перепечин.

В семейный центр обратилась Татьяна. Ее сыновья, 15-летний Толя и 14-летний Костя, постоянно подшучивали друг над другом. Иногда это было обидно и приводило к ссорам между юношами. По словам Татьяны, отношения детей с каждым днем становились все напряженнее.

На консультациях психолог вместе с ребятами проанализировал их общение. Юноши поделились, какие эмоции у них вызывают шутки друг друга, обсудили, что их задевает. Чтобы наладить взаимопонимание между братьями, специалист порекомендовал Косте и Толе стать участниками подросткового клуба, найти общее увлечение, которое сблизит их.

Ребята заинтересовались стендап-направлением «Smile Home». На занятиях они узнавали, какие существуют юмористические жанры, развивали креативность и ораторские навыки. Чтобы хорошо шутить, необходимо быть эрудированными и образованными, поэтому участники клуба читали дополнительную литературу, обсуждали актуальные события. Костя и Толя писали шутки, готовили совместные выступления.

Постепенно общение юношей наладилось, а конфликтов стало меньше. Занятия стендапом помогли им проработать внутренние переживания и комплексы, научили справляться с критикой, реагировать с юмором на шутки в свой адрес.

— Ребята сильно сдружились на занятиях. Они проводят много времени вместе: что-то придумывают и репетируют. Их юмор стал добрее, тоньше и смешнее. Теперь они шутят так, что смешно абсолютно всем, — поделилась Татьяна.

Зачем подросткам заниматься стендапом? Рассказывает психолог семейного центра

Занятия в комедийном клубе развивают чувство юмора, коммуникативные навыки, творческие способности. Помимо этого, они дают много других возможностей:

Обрести уверенность в себе. В подростковом возрасте ребята часто сталкиваются с критикой, которая может повлиять на их отношение к самим себе. Занятия стендапом повысят самооценку, научат конструктивно реагировать на слова окружающих. Кроме того, в клубе помогут преодолеть страх общения с другими людьми, боязнь сцены и публичных выступлений.

Разгрузиться психологически и эмоционально. Темп жизни подростков очень динамичен, большая информационная нагрузка может привести к психологическому переутомлению. Стендап-клуб позволяет отвлечься и расслабиться. На занятиях ребята шутят, общаются, делятся впечатлениями, мнениями и эмоциями. Подростки отдыхают, но при этом узнают новое, учатся решать проблемы и выходить из сложных ситуаций.

Открыть для себя новое хобби или профессию. В стендапе много разновидностей: пародии, рассказы, музыкальные постановки, командные выступления. Ребята подробно знакомятся с каждым жанром и выбирают стиль, который им наиболее близок. Подростки пробуют себя как сценаристы, режиссёры, артисты, ораторы. Они познают свои сильные стороны, находят друзей и единомышленников. Каждый найдет для себя что-то полезное и получит ценный опыт, который пригодится ему в жизни.

— Умение шутить можно и нужно развивать. Тот, кто с иронией относится к жизни, легче справляется со сложными ситуациями. Родителям, которые хотят помочь своему ребенку совершенствовать этот навык, необходимо начать с себя. Обсуждайте забавные истории с детьми, смотрите с ними добрые комедии и играйте в шуточные игры, — отметил Евгений Перепечин.

Подростковые клубы семейных центров Москвы предоставляют возможность развить полезные навыки, набраться опыта и получить новые знания.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

В центрах оказывают и правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

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