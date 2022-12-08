Социальный Фонд России сделает пособия для граждан доступнее

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Уже 1 января 2023 года произойдет объединение Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда России в единый Социальный фонд России. Зачем объединяют фонды? Какие функции будет выполнять новый фонд? Что изменится для граждан? На эти и другие вопросы ответили специалисты Московского отделения Фонда социального страхования РФ.

Предпосылки для объединения фондов назрели давно. Главная его цель — это возможность значительно упростить взаимодействие граждан с государственными структурами при получении социальных пособий и льгот. Социальный фонд будет выполнять все те же функции, что ФСС и ПФР до объединения.

Фонд будет обеспечивать выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству, обеспечивать выплаты по потере кормильца, реабилитацию граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, продолжит обеспечивать инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение, продолжит выплаты всех видов пенсий, материнского капитала, а также будет обеспечивать другие выплаты и социальные гарантии.

— Важно отметить, что все выплаты и пособия, которые были назначены до 1 января 2023 года, граждане продолжат получать в установленные сроки и в полном объеме, как и раньше, — подчеркнули специалисты Московского отделения Фонда социального страхования РФ.

Сокращение административных процедур при взаимодействии с фондом позволит гражданам значительно сэкономить время на сбор необходимых документов и ожидания в очередях. Кстати, с 1 января 2023 года заработает официальный сайт Социального фонда, через который граждане смогут подавать в фонд обращения. При этом количество точек приема граждан также увеличится. Что важно, все услуги планируется оказывать по экстерриториальному принципу: документы и заявления можно будет подать в любой клиентский центр фонда без привязки к месту постоянной регистрации.

— Отдельно нужно отметить, что с 1 января 2023 года выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству начнут распространяться и на граждан, работающих по договорам гражданско-правового характера, — рассказали «ВМ» в Московском отделении Фонда социального страхования РФ.

Таким образом, если раньше, например, веб-дизайнер или преподаватель вуза, заключая гражданско-правовой договор, при болезни не мог рассчитывать на пособие от государства, то с объединением фондов данные гарантии будут распространяться на всех работников организаций независимо от того, какой договор заключен с работником — трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Пособия работник получит все равно.