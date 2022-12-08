Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации построят на проспекте Мира

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Ростокино по адресу проспект Мира, з/у 135а, построят жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время на объекте идут работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения. Здание возводят на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой переехали в новые современные квартиры в новостройке на улице Сельскохозяйственная, дом 14, корпус 3. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из одной секции, здание возведут по индивидуальному проекту. Фасады жилого дома выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей и облицуют керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров.

Всего здесь будет 112 квартир (однокомнатных — 32, двухкомнатных — 64, трехкомнатных —16). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части будут комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят лифты грузоподъёмностью 630 и 1000 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха взрослых.