Как москвичка стала предпринимателем и начала новую жизнь при поддержке службы занятости

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В столице для людей, которые хотят открыть собственное дело, доступно множество сервисов поддержки. Если для старта необходимо освоить основы предпринимательской деятельности, москвичи могут пройти обучение в центре «Профессионал». Здесь оказывают поддержку в профессиональной переподготовке и трудоустройстве всем, кому это сложно сделать самостоятельно. Среди нескольких десятков учебных программ для специалистов разных сфер есть курсы по ведению бизнеса.

Полный курс по предпринимательству можно освоить за полтора месяца. Занятия проходят дистанционно. Во время обучения слушателям помогают в трудоустройстве. Тех, кто хочет начать свое дело, эксперты центра проконсультируют по оформлению статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Москвичку Наталью Давыдову к открытию собственного дела подтолкнули трудные жизненные обстоятельства. В возрасте 43 лет она потеряла мужа, а через некоторое время и работу. Она много лет трудилась категорийным менеджером в крупной компании-маркетплейсе. Оставшись без дохода и поддержки супруга, опускать руки было некогда — нужно было воспитывать дочь.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Наталья обратилась за помощью в центр занятости населения. После разговора с карьерным консультантом она поняла, что именно сейчас пришло время для кардинальных перемен в жизни. Она поняла, что больше не хочет работать в найме, а ее менеджерский опыт на маркетплейсе позволяет открыть собственный магазин. Не хватало только базовых знаний по ведению бизнеса.

Как безработная она получила направление на бесплатное обучение в центре «Профессионал». Наталья выбрала курс по предпринимательству и практическим навыкам ведения бизнеса.

— Шла учиться с намерением освежить знания, почувствовать себя увереннее и найти единомышленников. Хотела побороть страх новых начинаний. У меня это получилось: профессиональная переподготовка помогла восполнить жизненную энергию и понять, что все не так страшно. Через неделю после защиты своего проекта и сдачи экзамена подала документы на оформление ИП, — рассказала москвичка.

На курсах переподготовки Наталье помогли разобраться в том, как оформить свое дело и начать развивать его. Она научилась формировать финансовую отчетность, продвигать товары и услуги. Сейчас у выпускницы «Профессионала» два собственных магазина женской одежды и украшений на крупных маркетплейсах. Большую часть работы она выполняет сама, помогают сестра и дочь.

— Но это ни с чем не сравнимое ощущение новой реальности. В голове море идей, все хочется воплотить. Пусть мы только открылись, но мы уже очень счастливы и не боимся сложностей. Совместное дело объединило нас с сестрой и дочерью, как никогда, — поделилась женщина.

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.