Брачный аферист ограбил москвичек на миллионы рублей

Фото: Pexels

В среду, 7 декабря, столичные правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который притворялся трепетным влюбленным, выманивая у доверчивых «невест» деньги и имущество. «Вечерняя Москва» разбиралась, какими уловками пользуются брачные аферисты.

52-летний Надир Абдулов орудовал на территории России пять лет. За это время ему удалось облапошить 10 женщин. Будущих жертв мошенник находил на сайте «быстрых знакомств». Одну женщину он убедил выйти за него замуж через несколько недель знакомства. Через полгода «семейной» жизни дама продала свои две квартиры общей стоимостью 11 миллионов рублей и набрала кредитов на 700 тысяч рублей. «Супруг» пустил эти средства на покупку частного дома и двух внедорожников — и тотчас подал на развод. Бывшая жена теперь ютится в съемной комнате.

И это далеко не единичный случай. Еще один брачный мошенник Шимон Иегуда Хают на сайтах знакомств притворялся сыном «бриллиантового короля» Льва Леваева. Он выманил у женщин несколько миллионов долларов. А минувшей весной в Подмосковье задержали гражданина африканской страны. Россиянкам на сайтах знакомств он представлялся волонтером гуманитарной миссии, потом убеждал их переводить деньги на его счета. Полицейские выяснили, что мошенник объегорил четырех женщин на сумму около 2 миллионов рублей.

— Если у вас есть недвижимость, не соглашайтесь совершать с ней сделки после заключения брака, — говорит эксперт по имущественному праву Марина Михайленко. — Если вы подписали договор купли-продажи, после развода вам будет трудно доказать, что новый дом или квартира принадлежат только вам: по закону все, приобретенное в браке, является совместно нажитым и подлежит разделу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, практикующий психолог:

— Как взрослые женщины могли поддаться на примитивный «гипноз» немолодого и непривлекательного мужчины? Дело не в сверхспособностях, а в тщательном отборе жертв. Внешне женщины были ему под стать: немолодые и «немодельные», с невысокой самооценкой. Многие не осознают, что работа и собственная квартира в столице — это ого-го какой капитал для заезжего бездельника! Женщины думали, что наконец-то нашли «ровню», не учитывая такие нюансы, как наличие жилья и работы. На эту невнимательность к различиям и делал ставку жулик. Наверняка одним из критериев выбора было одиночество жертвы, отсутствие у нее близких людей, которые всегда помогут «взглядом со стороны» и напомнят о различиях.