Фантастика, да и только: самые дерзкие футуристические проекты СССР

Юрий Гагарин / Фото: Роскосмос

8 декабря мир отмечает День путешественника во времени. Мы, россияне, наследники СССР, как никто достойны этого праздника. Ведь именно в Советском Союзе поддерживались самые передовые и смелые научно-технические идеи. Кандидат исторических наук Юрий Борисенок рассказал «Вечерней Москве», как совершались прорывы в то время.

— Эра научного оптимизма и инженерного творчества наступила в СССР в 1960–1970-е годы. Самая главная причина была в том, что СССР стал первопроходцем космической эры. Всем известны великие даты: 4 октября 1957 года полетел первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 года в космос отправили первого человека. Между этими событиями тоже было много достижений значимого уровня. Советский человек впервые осознал, что он живет в стране, которая совершила большой прорыв. Естественно это создавало простор для воображения. Еще до войны, в 1935 году умирает Константин Циолковкий, ученый-визионер, которого считали неисправимым мечтателем. А теперь оказалось, он был вовсе не мечтатель, а реалист и основоположник космонавтики.

Никита Хрущев, первое лицо государства, тоже поддался всеобщей эйфории, ведь по натуре это был человек, склонный к прожектерству и решительным шагам. Еще до полета первого спутника, в 1957 году, он мечтал обогнать США по производству мяса и молока на душу населения. Наука в то время была настоящим двигателем общественного прогресса. Людей, получивших высшее образование, даже к финалу советской эпохи в стране было немного, поэтому ценность образования и науки никем под сомнение не ставилась. И на этой почве возникали самые разнообразные комбинации мысли, которые, с одной стороны, опирались на новейшие научные достижения, а с другой стороны, — на чистую фантазию в духе Александра Грина и других писателей-фантастов, которых в это время начинают интенсивно печатать, расцветает и новая научная фантастика, а также научно-популярная литература. Тем более «футуристический» посыл утвердился и официально. В 1959 году, на ХХI экстренном съезде КПСС, объявляется о полной победе социализма. А в 1961 году, на XXII съезде, сообщается: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

То есть к 1980 году нужно создать для этого устойчивую материально-техническую базу. Ведь если воплощать коммунистический лозунг «От каждого по способностям — каждому по потребностям», то трудиться людям придется гораздо меньше. А производить товары и услуги будут, вероятно, машины. «Вкалывают роботы, а не человек» — поется в песне из популярного детского фильма. Вся эта атмосфера подстегивала мечты о светлом будущем и вдохновляла инженеров и ученых на творчество.

Мечта для метро

TП-05 — поезд на магнитной подушке, стали разрабатывать в 1985 году. В отличие от обычных поездов, в процессе движения поезд не касался поверхности рельса. 25 февраля 1986 года в Подмосковье был проведен первый запуск такого вагона, причем весьма успешный. Поезд двигался почти бесшумно и развивал скорость до 250 километров в час: мечта для метро! Но к началу 1990-х проект забросили из-за более насущных проблем.

Магнит / Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

Одноглазый болид

Младший «коллега» ГАЗ-Торпедо, ЗИС-«Циклоп», обладал мотором мощностью 182 л. с. и «выжимал» 204 км/ч. Художник Валентин Ростков создал автомобилю «космический» дизайн с одной фарой. Правда в гонках к тому времени требовались уже куда более серьезные мощности, так что конструкторы продолжили создавать проекты подобных спорткаров.

«Волга» полетела!

ГАЗ-16 «Чайка», ГАЗ-16А, ГАЗ-16Б — экспериментальные автомобили на воздушной подушке. В 1960 году их разработала группа инженеров Горьковского автомобильного завода. По ровной дороге автомобиль ехал на шасси с подвеской, как у «Волги» ГАЗ-21, и мог ускоряться до 170 км/ч. А вот в труднопроходимых местах шасси уже убиралось, и с помощью винтов нагнетался воздух. В результате под машиной создавалась воздушная подушка высотой 15 см. К сожалению, конструкция оказалась слишком сложной, чтобы запустить ее в серийное производство.

Дорогой шаропоезд

В 1932–1933 годах инженер Николай Ярмольчук придумал «шароэлектролотковый транспорт», или шаропоезд, который считается первым проектом монорельса. Конструкция держалась на шарообразных колесах в человеческий рост. В колеса были встроены электродвигатели. Пробная модель могла достигать скорости 70 км/ч. Планировалось, что затем поезд будет разгоняться до 300 км/ч. Но, как все монорельсы, этот вариант оказался слишком дорогим в эксплуатации, также конструкторы не смогли решить проблемы с обледенением монорельса зимой. В 1937 году проект закрыли.

Небоскреб на опорах

Советский архитектор Эль Лисицкий в 1920-х годах предложил уплотнить городскую застройку и придумал «небоскреб будущего» — горизонтальную конструкцию длиной 180 метров, «лежащую» на трех опорах. По одной из опор жители здания могли бы спускаться в метро. Задумку сочли слишком странной, кроме того, в стране не хватало стройматериалов для ее воплощения. Сегодня по принципу Лисицкого построено множество зданий по всему миру, в том числе инновационный центр «Сколково»

Родная «операционка»

Диалоговая единая мобильная операционная система ДЕМОС для компьютеров, выпущенная в 1985 году, могла бы стать достойным заменителем американской «операционки» Windows. Строго говоря, ДЕМОС — прямой аналог операционной системы UNIX, но адаптированный к советским реалиям. Развал СССР «похоронил» и этот талантливый проект.

А был ли коллайдер

В конце 1980-х Советский Союз затеял строительство ускорителя элементарных частиц, известного как адронный коллайдер. До 1991 года успели создать тоннель длиной 21 километр и завезти некоторое оборудование. После распада СССР родной коллайдер погрузили в спячку на глубине 60 метров под землей в Подмосковье.

Институт физики / Фото: Юрий Заритовский / РИА НОВОСТИ

Спорткар по-советски

Авиационный инженер Алексей Смолин в 1951 году создал настоящий «суперкар», ГАЗ-Торпедо. Каркас и кузовные панели были сделаны из алюминия, как у самолета. Форма кузова напоминала каплю — для развития высокой скорости. Мотор мощностью 105 л. с. позволял машине разгоняться до 190 км/ч. На этих спорткарах были установлены два рекорда всесоюзного значения. Но дальше дело не пошло — для гонок все-таки требовался автомобиль посильнее.

Подлодка для туристов

В 1990 году в СССР построили небольшую, 28-метровую, подводную лодку «Нептун» — для туристических экскурсий. Правда погружаться в море она могла только, если волнение было меньше двух баллов, а температура воздуха — выше нуля и ниже +35 градусов. После распада СССР лодку доставили на остров Антигуа в Карибском море. Но местные спасатели решили, что разработка небезопасна. «Нептун» перевезли в Северодвинск, где он тихо ржавел у причала.

Роет как крот

На создание подземоходов для рытья тоннелей инженера Александра Требелева вдохновили земляные кроты. В 1930-е годы Треблев изучал, как зверьки роют норы. И придумал гигантского крота с буром на носу и лапами-домкратами. В 1946 году, на испытаниях «Крот» смог прорыть тоннель в 40 метров. Но проект оказался слишком дорогостоящим.