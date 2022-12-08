Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фантастика, да и только: самые дерзкие футуристические проекты СССР

Дарья Завгородняя
Общество
Фантастика, да и только: самые дерзкие футуристические проекты СССР
Юрий Гагарин / Фото: Роскосмос

8 декабря мир отмечает День путешественника во времени. Мы, россияне, наследники СССР, как никто достойны этого праздника. Ведь именно в Советском Союзе поддерживались самые передовые и смелые научно-технические идеи. Кандидат исторических наук Юрий Борисенок рассказал «Вечерней Москве», как совершались прорывы в то время.

— Эра научного оптимизма и инженерного творчества наступила в СССР в 1960–1970-е годы. Самая главная причина была в том, что СССР стал первопроходцем космической эры. Всем известны великие даты: 4 октября 1957 года полетел первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 года в космос отправили первого человека. Между этими событиями тоже было много достижений значимого уровня. Советский человек впервые осознал, что он живет в стране, которая совершила большой прорыв. Естественно это создавало простор для воображения. Еще до войны, в 1935 году умирает Константин Циолковкий, ученый-визионер, которого считали неисправимым мечтателем. А теперь оказалось, он был вовсе не мечтатель, а реалист и основоположник космонавтики.

Никита Хрущев, первое лицо государства, тоже поддался всеобщей эйфории, ведь по натуре это был человек, склонный к прожектерству и решительным шагам. Еще до полета первого спутника, в 1957 году, он мечтал обогнать США по производству мяса и молока на душу населения. Наука в то время была настоящим двигателем общественного прогресса. Людей, получивших высшее образование, даже к финалу советской эпохи в стране было немного, поэтому ценность образования и науки никем под сомнение не ставилась. И на этой почве возникали самые разнообразные комбинации мысли, которые, с одной стороны, опирались на новейшие научные достижения, а с другой стороны, — на чистую фантазию в духе Александра Грина и других писателей-фантастов, которых в это время начинают интенсивно печатать, расцветает и новая научная фантастика, а также научно-популярная литература. Тем более «футуристический» посыл утвердился и официально. В 1959 году, на ХХI экстренном съезде КПСС, объявляется о полной победе социализма. А в 1961 году, на XXII съезде, сообщается: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.

То есть к 1980 году нужно создать для этого устойчивую материально-техническую базу. Ведь если воплощать коммунистический лозунг «От каждого по способностям — каждому по потребностям», то трудиться людям придется гораздо меньше. А производить товары и услуги будут, вероятно, машины. «Вкалывают роботы, а не человек» — поется в песне из популярного детского фильма. Вся эта атмосфера подстегивала мечты о светлом будущем и вдохновляла инженеров и ученых на творчество.

Мечта для метро

TП-05 — поезд на магнитной подушке, стали разрабатывать в 1985 году. В отличие от обычных поездов, в процессе движения поезд не касался поверхности рельса. 25 февраля 1986 года в Подмосковье был проведен первый запуск такого вагона, причем весьма успешный. Поезд двигался почти бесшумно и развивал скорость до 250 километров в час: мечта для метро! Но к началу 1990-х проект забросили из-за более насущных проблем.

Фантастика, да и только: самые дерзкие футуристические проекты СССР Магнит / Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

Одноглазый болид

Младший «коллега» ГАЗ-Торпедо, ЗИС-«Циклоп», обладал мотором мощностью 182 л. с. и «выжимал» 204 км/ч. Художник Валентин Ростков создал автомобилю «космический» дизайн с одной фарой. Правда в гонках к тому времени требовались уже куда более серьезные мощности, так что конструкторы продолжили создавать проекты подобных спорткаров.

«Волга» полетела!

ГАЗ-16 «Чайка», ГАЗ-16А, ГАЗ-16Б — экспериментальные автомобили на воздушной подушке. В 1960 году их разработала группа инженеров Горьковского автомобильного завода. По ровной дороге автомобиль ехал на шасси с подвеской, как у «Волги» ГАЗ-21, и мог ускоряться до 170 км/ч. А вот в труднопроходимых местах шасси уже убиралось, и с помощью винтов нагнетался воздух. В результате под машиной создавалась воздушная подушка высотой 15 см. К сожалению, конструкция оказалась слишком сложной, чтобы запустить ее в серийное производство.

Дорогой шаропоезд

В 1932–1933 годах инженер Николай Ярмольчук придумал «шароэлектролотковый транспорт», или шаропоезд, который считается первым проектом монорельса. Конструкция держалась на шарообразных колесах в человеческий рост. В колеса были встроены электродвигатели. Пробная модель могла достигать скорости 70 км/ч. Планировалось, что затем поезд будет разгоняться до 300 км/ч. Но, как все монорельсы, этот вариант оказался слишком дорогим в эксплуатации, также конструкторы не смогли решить проблемы с обледенением монорельса зимой. В 1937 году проект закрыли.

Небоскреб на опорах

Советский архитектор Эль Лисицкий в 1920-х годах предложил уплотнить городскую застройку и придумал «небоскреб будущего» — горизонтальную конструкцию длиной 180 метров, «лежащую» на трех опорах. По одной из опор жители здания могли бы спускаться в метро. Задумку сочли слишком странной, кроме того, в стране не хватало стройматериалов для ее воплощения. Сегодня по принципу Лисицкого построено множество зданий по всему миру, в том числе инновационный центр «Сколково»

Родная «операционка»

Диалоговая единая мобильная операционная система ДЕМОС для компьютеров, выпущенная в 1985 году, могла бы стать достойным заменителем американской «операционки» Windows. Строго говоря, ДЕМОС — прямой аналог операционной системы UNIX, но адаптированный к советским реалиям. Развал СССР «похоронил» и этот талантливый проект.

А был ли коллайдер

В конце 1980-х Советский Союз затеял строительство ускорителя элементарных частиц, известного как адронный коллайдер. До 1991 года успели создать тоннель длиной 21 километр и завезти некоторое оборудование. После распада СССР родной коллайдер погрузили в спячку на глубине 60 метров под землей в Подмосковье.

Фантастика, да и только: самые дерзкие футуристические проекты СССР Институт физики / Фото: Юрий Заритовский / РИА НОВОСТИ

Спорткар по-советски

Авиационный инженер Алексей Смолин в 1951 году создал настоящий «суперкар», ГАЗ-Торпедо. Каркас и кузовные панели были сделаны из алюминия, как у самолета. Форма кузова напоминала каплю — для развития высокой скорости. Мотор мощностью 105 л. с. позволял машине разгоняться до 190 км/ч. На этих спорткарах были установлены два рекорда всесоюзного значения. Но дальше дело не пошло — для гонок все-таки требовался автомобиль посильнее.

Подлодка для туристов

В 1990 году в СССР построили небольшую, 28-метровую, подводную лодку «Нептун» — для туристических экскурсий. Правда погружаться в море она могла только, если волнение было меньше двух баллов, а температура воздуха — выше нуля и ниже +35 градусов. После распада СССР лодку доставили на остров Антигуа в Карибском море. Но местные спасатели решили, что разработка небезопасна. «Нептун» перевезли в Северодвинск, где он тихо ржавел у причала.

Роет как крот

На создание подземоходов для рытья тоннелей инженера Александра Требелева вдохновили земляные кроты. В 1930-е годы Треблев изучал, как зверьки роют норы. И придумал гигантского крота с буром на носу и лапами-домкратами. В 1946 году, на испытаниях «Крот» смог прорыть тоннель в 40 метров. Но проект оказался слишком дорогостоящим.

Космос СССР Технологии Юрий Гагарин История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте