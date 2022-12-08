«Незаслуженно забытый продукт»: диетолог Соломатина раскрыла необычные свойства сала

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Сало является не только полезным, но и необходимым продуктом для здоровья человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в нем содержатся селен и витамин D, которые поддерживают состояние нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

— Сало незаслуженно забытый продукт в нашей стране, особенно у тех, кто увлекается здоровым образом жизни. Оно содержит достаточное количество селена. Это вещество необходимо нашему организму в качестве антиоксиданта для работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Также сало является источником витамина D. Большинство россиян испытывает его дефицит, потому что в нашей стране мало солнца. Витамин D необходим для нормальной работы иммунной и нервной систем, — пояснила Соломатина.

Кроме того, в сале содержится арахидоновая кислота, отметила врач. Она понижает уровень воспаления, которое может провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и привести к образованию холестериновых бляшек.

Однако диетолог предупредила, что сало можно употреблять в пищу в ограниченном количестве, а некоторым людям оно и вовсе противопоказано:

— Нельзя употреблять в пищу более 30 граммов сала в день. Иначе в организм поступит слишком большое количество жиров, что чревато сбоями в работе некоторых органов. Также сало запрещено есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Кроме того, людям с избыточным весом и повышенных холестерином нужно отказаться от употребления в пищу данного продукта.

Соломатина также объяснила, как правильно есть сало, чтобы принести максимальную пользу своему организму:

— Я рекомендую есть небольшое количество сала с цельнозерновым хлебом, со специями и желательно с некрахмалистыми овощами. Например, с салатом, перцем и огурцом. Это может быть вполне полноценным перекусом. Однозначно хлеб с салом лучше, чем бутерброд с колбасой или сосиской.

Кроме того, сало помогает избежать инсулиновых качелей и продержаться до основного приема пищи. А зимой бутерброд с салом надолго насытит организм и поможет сохранять тепло и энергию, подчеркнула собеседница «ВМ».

Соломатина советует покупать сало белого цвета без мясной верхней прослойки:

— Сало должно быть белого цвета с приятным запахом. Если оно желтоватое, то там содержатся канцерогены. Важно помнить, что этот продукт нельзя держать на свету и в тепле, иначе оно начнет очень быстро портиться. Также я советую покупать сало без мясной верхней прослойки, так как это необработанный продукт. В мясе могут содержаться гельминты, а в сале нет.

Сало можно использовать при приготовлении вторых блюд, если под рукой нет полезного оливкового или кокосового масла. В теплом виде оно усваивается организмом еще лучше, добавила специалист.