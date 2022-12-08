Адвокат Федор Плевако будет героем многосерийного фильма

Кадр из многосерийного фильма «Плевако», съемки которого начались в Москве и Московской области. Сергей Безруков играет в нем главную роль, перевоплотившись в легендарного адвоката Федора Никифоровича Плевако / Кадр из многосерийного фильма «Плевако» / 2023 год

Среди массы новостей о сериалах особенно привлекла и порадовала такая: завершены съемки проекта «Не дождетесь» — история о том, как искренность и взаимное приятие могут изменить даже самого отпетого циника. Но дело не только в теме. Посмотрите, кого объединил этот проект: в нем снимались Наталья Варлей, Светлана Немоляева, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина... Наши звезды! Остается дождаться выхода.

В Москве начались съемки исторической драмы «Плевако». Режиссером проекта стала Анна Матисон. Сыграет знаменитого адвоката народный артист России Сергей Безруков.

Речь в 10-серийном фильме пойдет о легендарном российском адвокате и блистательном ораторе, которого называли «московским златоустом», Федоре Никифоровиче Плевако.

В 1860-х годах императором Александром II были реализованы либеральные реформы, одной из которых была реформа судебная. Открытость судов присяжных и право любого подсудимого на защиту были ярким новшеством для того времени, вызвавшим массу обсуждений. Но вскоре на суды стало модно приходить. Поначалу это было просто удовлетворением вполне понятного любопытства и интерес к этому мог бы начать затухать, но очень быстро выяснилось, что некоторые адвокаты вполне могут конкурировать с легендарными ораторами. Постепенно выкристаллизовалась группа юристов, особенно адвокатов, которые что в Москве, что в Санкт-Петербурге стали истинно светскими личностями и звездами. На процессы, в которых они принимали участие, народ валил валом, что не удивительно: иные выступления адвокатов соперничали с театральным действом. Главной звездой среди прочих звезд был Федор Плевако.

В отличие от других талантливых ораторов-правозащитников Плевако был «серой костью» — простолюдином, да еще и незаконнорожденным. Близкий и понятный людям, лишенный фанаберии, Плевако быстро стал истинно народным любимцем.

Завязка в фильме такова: к 1880 году 38-летний Федор Плевако (Сергей Безруков) достиг пика формы: он известен, успешен, у него семья — жена и сын, своя контора, яркий помощник-англоман по фамилии Шубнинский, к которому вскоре присоединится сестра Плевако Юлия, наполненная передовыми идеями поклонница феминизма, море друзей и знакомых из разных социальных слоев — среди них как меценат Савва Морозов, так и сомнительные личности с Хитровки, куда Плевако захаживает для участия в кулачных боях.

Но вдруг идиллия начинает рушиться… В деле Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника, неожиданно сходятся интересы самых влиятельных персон того времени, включая советника Александра II Константина Победоносцева. Тот мир, который Плевако выстроил, оказывается под угрозой. А еще больше осложнит ситуацию неожиданно пришедшая к адвокату любовь…

— «Плевако» — один из ключевых проектов, которые поддерживает наш Институт развития интернета. Это не только образ сильной личности и срез исторической эпохи. В сериале много тем, актуальных и сегодня, — жизненный выбор и ответственность за него, профессионализм, справедливость, ценности, — рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Как оказалось, воплощение в жизнь проекта, связанного с личностью Плевако, было давней мечтой Тимура Вайнштейна, генерального продюсера телеканала НТВ:

— Я давно вынашивал идею рассказать кинематографическим языком о нашем великом соотечественнике, блестящем адвокате и ярком общественном деятеле Федоре Плевако. Удалось собрать потрясающий кастинг, жемчужиной в котором стал Сергей Безруков. То, настолько глубоко Сергей вжился в образ легендарного адвоката, поражает.

В каждой серии зрители станут свидетелями одного дела, основанного на случае из адвокатской практики Плевако, а также небольших «анекдотов»: ситуаций, в которых он смог парой фраз перевести симпатии присяжных в нужную ему сторону.

Производством сериала заняты студия «РОК» при поддержке АНО «ИРИ», телеканала НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Учитель, генеральный продюсер киностудии «Рок»:

— И в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться. А Плевако — именно такой человек. Умел добиваться победы в любом деле, даже если на первый взгляд оно казалось безнадежным. В проекте десять серий, каждая — отдельное дело, которое ведет Федор Никифорович. Тут и экшен, и детективная линия. Но мне кажется, что самыми интересными будут именно человеческие истории.

Тайны поселка «Престиж»:у кого в шкафу скелетов больше

Обратная сторона медали и сомнительных прелестей жизни в «золотой клетке» не раз становилась темой в кинематографе.

Что получится в итоге и как именно трактуют данную тему START и СТС, мы пока, конечно, не знаем, но заявку они сделали завлекательную: анонсирован не только новый сериал «Престиж» про изнанку мира роскоши и богатства, но и «двойная жизнь Ирины Розановой». Второе, конечно, шутка: блистательная актриса всего лишь снимается в этом проекте, что априори подогревает интерес.

Итак, прислуга... Она убирает дом, суетится на кухне. Отводит детей в школу и на занятия и приводит их домой. Помалкивает, когда не спрашивают. Терпит выходки хозяев и сносит их попреки, даже если они не слишком справедливы. А еще она хранит их тайны, даже самые страшные. Или... скрывает свои? Новый сериал расскажет о жизни элитного поселка, его богатых и влиятельных обитателях глазами простых людей. А у Ирины Розановой в сериале будет сразу две роли. Ее партнерами по площадке станут Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, Никита Павленко, Азат Жумадил, Марина Доможирова, Глафира Глазунова, Илья Лыков и другие артисты.

«Престиж» — это название поселка, в котором живут «лучшие люди страны», а именно: чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы... У всех — свои семьи, свой быт, своя прислуга. Но привычное течение жизни вдруг нарушает вопиющий случай: в семье Филимоновых убивают няню. И соседи начинают смотреть по сторонам с некоторым недоверием: а кто на самом деле эти люди, которым мы доверяем ключи от своих домов и самое дорогое богатство — детей? Начинается расследование. Берется за него Елизавета Егоровна — «королева» местной полиции, играет которую как раз Ирина Розанова. В ходе расследования постепенно выясняется, что свои тайны и мотивы для убийства есть у каждого обитателя «Престижа»...

Розановой досталась в проекте роль главной рассказчицы и одновременно главного обличителя жителей «Престижа».

— Мне интересно побыть сразу в двух ролях: одна моя героиня — любимая бабушка своих внуков, которая с большой фантазией рассказывает им сказку на ночь. А вторая — героиня этой самой сказки, — рассказала Ирина Розанова. — Что в этой истории правда, а что вымысел, зрителю придется поразмышлять самому.

В качестве подсказки актриса дает нам лишь прозрачный намек: «У Елизаветы Егоровны не забалуют ни внуки, ни преступники».

Героиня Юлии Снигирь в сериале — адепт йоги, фэншуй и дзена — в любой ситуации пытается сохранять равновесие. А ее супруга сыграет Аскар Ильясов, всеобщая любовь зрителей после сериала «Нулевой пациент». Он играет айтишника, стоявшего во главе двух стартапов, к тридцати годам заработавшего огромные деньги. Но без кризисов не обходится и у тех, у кого «есть все».

Обсуждая проект, Юлия Снигирь честно призналась, что ей трудно определить его жанр:

— Жанр этой истории достаточно сложно определить. По крайней мере мне это не удалось. Мне кажется, у картины есть все шансы на успех, здесь собран отличный, небанальный актерский ансамбль, — считает актриса.

Еще одной супружеской парой на экране станут Илья Любимов и Любовь Толкалина. Актрисе достался яркий образ: режиссер увидел ее героиню как «воплощение агрессивной сексуальности».

— Мне как человеку стеснительному и робкому всегда интересно поиграть в то, что мне совсем не свойственно, — призналась Толкалина.

Проект запланирован как 8-серийный, съемки в самом разгаре. Проходят они в городском округе Истра, на территории живописного коттеджного комплекса.

КСТАТИ

По словам режиссера картины Сергея Сенцова (вы знаете его по таким работам, как «Физрук», «Дылды» и «1703»), «Престиж» — это история про изнанку и лицо. По его словам, тут все притворяются — и хозяева, и прислуга, у каждого есть скелет в шкафу, а у некоторых не один. А еще Сергей называет проект «сказкой для взрослых» и относит его к числу мультижанровых: в нем есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира, справедливо отмечает исключительный актерский состав, задействованный в съемках.

Актеры Павел Комаров (в роли Дениса) и Марьяна Спивак (в роли участковой) в третьем сезоне комедийного сериала «Жуки» / Кадр из фильма «Жуки»

Яркий финал полюбившейся многим истории столичных программистов

5 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ стартовал третий сезон сериала «Жуки». История о том, как три столичных айтишника разрабатывают приложение для знакомств, находясь в глухой деревне, на этом завершится.

Создатели сериала решили, что не будут раздувать свое детище, они обещают красивый финал с полным закрытием его героями всех гештальтов — и личных, и рабочих.

Честно говоря, редкое по разумности решение. Первый сезон «Жуков» показал, что они многим пришлись по сердцу. Второй оправдал ожидания фанатов, темпа не сбавил, но легкое ощущение, что история постепенно выхолащивается, возникло. И вот на выходе третий сезон, после которого решено поставить точку. Говорят, по накалу страстей и изобилию забавных ситуаций он первым двум не уступает, и решению «уйти красиво» можно только аплодировать.

Завершился же второй сезон, если вы вдруг не помните, яркой сценой: Инвестор (в исполнении Игоря Верника), пытавшийся украсть приложение, загнан жителями деревни на край обрыва и не видит иного способа спастись, кроме как сигануть вниз. И он прыгает.

События нового сезона начинаются спустя неделю после этого происшествия. Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) забирают Инвестора из больницы. Теперь их задача — привести его в состояние, которое позволит ему вернуть им приложение.

Но это не все трудности, как вы понимаете. У ребят есть проблемы в области личного: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждет абсолютно неожиданная месть от Толика (Владимир Епифанцев), а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) еще больше сблизятся. Многоуважаемый же и влиятельный участковый господин Маслов (Максим Лагашкин) вступит в острое противостояние с новой участковой. Играет ее, кстати, Марьяна Спивак, известная по сериалу «Эпидемия» и фильму «Нелюбовь». Ее методы диаметрально противоположны жизненной философии Маслова, и чтобы отстоять свое право влиять в деревне Жуки абсолютно на все, ему придется немало постараться.

Событий в сериале планируется немало, а обрамлен он различными трюками едва ли не больше, чем первые два сезона. Герои пройдут огонь, воду и не медные трубы, но рога: будут гореть, тонуть и убегать от быка. А еще им предстоят гонки на тракторах, автоаварии, массовые драки и даже полеты на воздушном шаре.

— У нас нет ни одной серии без экшен-сцены. Одних только взрывов у нас несколько штук, — рассказал режиссер «Жуков» Максим Пешков.

— Третий сезон, несмотря на все трудности при съемках, получился таким же сильным, как и предыдущие, именно благодаря Максиму Лагашкину, — заметил сценарист Сергей Нотариус. — Он знает проект до тонкостей, был с ним с самого начала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Чепурченко, исполнитель роли Никиты:

— Все хорошее когда-нибудь заканчивается. На мой взгляд, у нас получилось прекрасное окончание прекрасного проекта. За три сезона мы рассказали классную историю, в которой нет глупых и злых людей, здесь есть люди наивные и ошибающиеся — в лучших традициях Шукшина. В «Жуках» много разных историй, и наши герои не всегда правильно поступают, но они всегда ищут счастья и пытаются найти свое место в этом нелегком мире, в этом светлом и добром, но все-таки колючем месте под названием Жуки.