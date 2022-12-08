Донбасская симфония: музыканты России поддерживают творчеством бойцов и мирных жителей новых регионов

Группа «Зверобой» выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале «Академия» в Москве / Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Военные действия на Донбассе почти сразу после начала, еще в 2014 году, нашли отражение в творчестве музыкантов, которые жили в этом регионе. А после объявления спецоперации к этой теме присоединились и российские исполнители. Они ездят с гастролями на передовую, поют для мобилизованных, раненых. «Вечерняя Москва» выяснила, какая она — современная фронтовая музыка, и есть ли в ней сходство с композициями времен Великой Отечественной войны.

С 2014 года песен, посвященных Донбассу, написано немало. Одни побуждают вставать в ряды солдат и бороться с нацистами, восхваляют победы, другие отражают трагизм, переживания мирных жителей. Агрессивные и боевые, мелодичные и траурные — все композиции так или иначе отражают происходящие события. О песнях новых военных лет Донбасса рассказали те, кому эта тема знакома не понаслышке.

Вводят в историю

Едут-едут БТРы

По Донбасской стороне,

И наследники Бандеры

Порасселись на броне.

И сверкают касками,

Лица скрыты масками,

На шевронах свастики,

Ищут, где здесь ватники.

(«Едут-едут БТРы», группа «Зверобой»)

Песня «Едут-едут БТРы» была написана группой «Зверобой» в 2015 году. Сейчас строки воспринимаются как некий экскурс в историю: кто на кого напал, с чего все начиналось...

— Песня должна разъяснять подоплеку происходящих событий и убеждать людей в нашей правоте. Это важно, чтобы песня доносила такие смыслы, — говорит соло-гитарист и автор песен группы «Зверобой» Алексей Иовчев. — При этом, на мой взгляд, слова должны быть простыми, а смыслы — сложными, а не наоборот. Это в поэзии уместны тяжелые конструкции с «красивостями». А песни нужно писать такие, чтобы люди их сами запоминали.

Песни, которые уходили в народ, существовали и во времена Великой Отечественной войны, подчеркивает Иовчев. Они были торжественными, духоподъемными. А иногда и очень личными. Например, «Темная ночь», в которой боец обращается к своей возлюбленной. Даже в этой сокровенной истории четко прослеживается настрой на победу.

— Нередко в песнях времен Великой Отечественной войны бойцы допускают, что могут погибнуть, но все равно остается посыл, что мы победим фашистов. Мысль о поражении не рассматривалась. И не важно, выживет солдат или нет, все равно мы победим в противостоянии. Потому что наших людей можно убить, но не победить, — объясняет Иовчев.

С таким настроем участники группы «Зверобой» и начали писать песни в 2015 году, одна из первых — «Едут-едут БТРы». А в 2019 году из-под пера Алексея Иовчева вышел и текст о «Русской весне»:

И теперь мы очнулись и поняли:

Никому, кроме нас, не нужна

Наша жизнь, наша честь, наша Родина,

Наша правда, свобода, весна...

Пророческие строки были написаны задолго до начала спецоперации. Но далеко не все исполнители могут написать такие патриотичные песни, уверяет Алексей Иовчев.

— Есть же музыканты, у которых хорошие тексты на другие темы, но о Донбассе стоящих стихов нет. Русский рок, например, вообще оказался по ту сторону баррикад. Я имею в виду Андрея Макаревича (решением Минюста включен в реестр иноагентов. — «ВМ»), Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука. У последнего, кстати, есть едкая, ядовитая песня «Русская весна». Он ее написал, когда Крым воссоединился с Россией, — добавляет Алексей Иовчев.

Музыкант объяснил, что песня должна быть честной и искренней, а не представлять собой казенную и плоскую браваду. И написать правильные строки может только тот, кто понимает происходящие события и знаком с ними изнутри. В такой серьезной теме нельзя опускаться до фальши или подлога.

Кстати, доверие публики вызывает далеко не каждый певец, говорит музыкальный эксперт, продюсер Евгений Фридлянд. С происходящими событиями на Донбассе он не понаслышке знаком с 2014 года: тогда он помогал местным жителям, привозил гуманитарные грузы.

— Песни о Донбассе нужны разные: драматические, грустные, бодрые. Это героический регион России. И он всегда был таким. Поэтому любые песни про Донбасс будут актуальными, востребованными. Они оставят отпечаток на нынешнем поколении и будут передаваться дальше. Но если человек будет думать по-другому, не как патриот, а просто пытаться сделать свой личный бренд на таких поездках, — это будет фальшью. И зрители это сразу почувствуют, — утверждает Евгений Фридлянд. — А если человек от души написал композицию, то почему бы и нет. Никто же не предполагал, что та же самая Юлия Чичерина такая патриотка, что начнет выступать с концертами на Донбассе. И зрители ей верят.

Лето и арбалеты

На новом танке мы ехали с Лубянки,

Одесса-мама, нас встретит Молдаванка,

Нас встретит Киев, на Крещатике орава,

А если надо будет — встретит и Варшава.

(«Армата», Юлия Чичерина и Аким Апачев)

Одной из популярных композиций Юлии Чичериной стала «Армата», записанная вместе с военкором и музыкантом Акимом Апачевым. Как рассказал сам Апачев, песня, написанная задолго до начала спецоперации, сейчас не отражает действительность. А ведь именно ее, по словам музыканта, и нужно описывать в текстах.

— Я и раньше сочинял музыку, но в 2014 году, когда пришла война, я поставил на паузу всю свою деятельность и только в 2021 году решил вернуться к творчеству, — объясняет Апачев.

Все это время музыкант работал военкором на Донбассе. Сначала был «в полях», а затем даже открыл свое фронтовое радио. Он много общается с журналистами, которые освещают события на Донбассе.

— У нас есть такое понятие — «боевое товарищество». Нельзя быть самому по себе. Мы все часть одного большого организма. Мы друг другу помогаем вне зависимости от того, кто это — военкор или комбат. Мы в одном строю, выполняем одну задачу и, естественно, подставляем друг другу братское плечо, — говорит Аким Апачев.

Накопив жизненный опыт, насмотревшись на происходящее на Донбассе, Аким снова решил писать музыку и песни. Ему было о чем сказать.

— Хорошая музыка, рожденная на войне, рано или поздно найдет отклик в сердцах слушателей. Нужно просто быть настоящим, соответствовать своему внутреннему содержанию, — добавляет Апачев.

Он считает, что песни о войне нужны любые: грустные, радостные... Во время афганской и чеченских войн, например, было такое творческое разнообразие.

— Афганские события показали, что государству в те годы был не особо интересен культурный слой. Поэтому эта сфера развивалась сама по себе. В песнях выражались разные эмоции.

Тогда рождались такие самородки, как Александр Розенбаум. Был запрос на такое творчество, — объясняет Апачев. — Еще был Тимур Муцураев. Сейчас его песни запрещены на территории РФ, потому что он воевал против русской армии, но тем не менее русские офицеры продолжают его слушать и сегодня.

С самого начала песни Акима Апачева были бодрыми, духоподъемными. Первым релизом стала «Лето и арбалеты» — о бойцах ЧВК «Вагнер».

— Есть грустные люди, которые поют веселые песни. Я же предпочитаю, чтобы песни соответствовали внутреннему содержанию человека. Если у меня настроение хорошее — пою веселое, а если я потерял близкого — не время для радости, но и в паническую грусть лучше не впадать, — рассказывает Апачев.

Я знаю, что меня ждут.

Боишься? А я уже не помню страху.

Давно готовы две монеты и висит рубаха.

Теперь я пахарь, борона моя кровать,

Я буду прахом, стало быть не миновать.

Пришла пора, играй, Гертруда, обо мне набат.

Я сам Варавва, сам Иуда, сам себе Пилат.

Копье судьбы и червоточина Христа,

Когда пойду долиной смерти — продолжай блистать.

(«Не ходи за мной», Аким Апачев и Дарья Фрей)

Со временем в песнях музыканта появилась лиричность. Он стал записывать треки в дуэтах с разными певицами. Например, «Не ходи за мной» — с дончанкой Дарьей Фрей: «И снова Боги роют рытвины, Напоим землю кровью и дома молитвами, Отправим сводку похоронок вражьему окну, Наполним лодку для Харона, чтобы шла ко дну...» А после, также совместно с Дарьей Фрей, вышла и песня на украинском языке «Пливе кача», что в переводе означает «Плыви, утка». Это траурная украинская песня. Впрочем, выбор языка Апачев обосновал в самой же песне: он забрал язык в качестве военного трофея.

— Я бы не согласился с тем, что со временем мои песни становятся лиричнее. Я просто экспериментирую с формами, — говорит Апачев. — Понимаю, что есть хорошие музыкальные танцевальные формы, например, в песне «Лето и арбалеты». Можно делать всегда так, и всегда будет хорошо. Но я не хочу превратиться в исполнителя с десятками одинаковых композиций в репертуаре. Мне хочется попробовать себя в разных жанрах, стилях. В частности, поэтому я экспериментирую с женским вокалом.

Недавно у Акима Апачева вышла новая песня «Мы», записанная совместно с Дарьей Фрей.

А в клипе на эту композицию снялся актер Иван Охлобыстин:

Вы читали нам глупые сказки,

Ставили грязные, пресные пьесы нам,

Одурманили лживыми баснями,

Накачали похабными песнями,

Вы купались в реке изобилия

И забыли за Родину и образа,

Вакханалия стала идиллией,

Наплодили юродивых за глаза,

Но настало время других пород.

— Мы еще много всего пишем. Даем концерты для бойцов в окопах. Я знаю, что там меня слушают и ждут. Это моя главная целевая аудитория. Настроение всегда бодрое. Но важно понимать, что сейчас происходят тяжелые события, — говорит Апачев. — Не хочется в людей вселять лишнюю надежду. Она важна и нужна, но, к сожалению, быстрых путей решения существующих проблем нет. Можно написать легкую песню о том, как мы завтра возьмем Киев. Но она не будет отражать действительность.

У всех своя реальность

Даже если волком смотрит заря.

Даже если небо крестят огнем.

Даже если рукой до смерти подать.

Здесь наша земля, мы не уйдем.

Мы не уйдем... Мы не уйдем...

(«Мы не уйдем», Алексей «Джанго» Поддубный)

С тем, что нужно отражать действительность в песнях, согласен и музыкант Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго. При этом он уверен, что каждый эту самую действительность видит совершенно по-разному.

— Я считаю, что мы воюем, чтобы сохранить свою душу. И это самое важное. Поэтому мне гораздо ближе песни Великой Отечественной войны, чем нынешние. Многие современные композиции наполнены агрессией. А в песнях времен Великой Отечественной войны ее нет. Там есть только желание отстоять Родину, победить фашистов, вернуться к семьям и чтобы все были живы. Авторам песен тех лет было важно защитить Отечество в широком смысле этого слова: свою землю, родных. Я стараюсь делать то же самое, — говорит Поддубный.

У Джанго пока только одна песня посвящена событиям, происходящим на Донбассе, и то косвенно. Она называется «Мы не уйдем». Музыкант написал ее в 2017 году. По словам автора, эта песня, скорее, отражает то, что происходит в России. Алексей Поддубный называет этот трек символом того, что мы продолжаем биться за всю нашу Родину.

— А люди, которые сбежали, — они ушли. А мы не уйдем. В широком смысле эта песня охватывает больше, чем события на Донбассе, — говорит Поддубный.

Новых песен, напрямую посвященных Донбассу, в его репертуаре пока нет. По словам музыканта, отражать действительность у него сейчас нет желания.

— Я езжу на Донбасс с 2015 года и продолжаю делать это и сейчас. Навещаю солдат, делюсь с ними своими наблюдениями, благодарю их за мужественность. Я вижу это так, — добавляет Джанго. — Люди поют мои песни, они рады меня видеть, а я их. Стараюсь их подбодрить, отвлечь от тягот и горестей. Военным важно, что гражданские люди приезжают к ним, передают привет с большой земли. Поддержка важна.

Я же не только песнями помогаю, но и привожу гуманитарный груз, посылки, письма, детские рисунки, бронежилеты, квадрокоптеры и все, что необходимо ребятам.

Многие песни Алексей Поддубный написал еще в 2004 году, но они укладываются и в современный контекст, например, «Холодная весна»:

Хороводит снег с дождем,

Мечта, дорогу мне согрей,

Тебя, весна моя, увидеть надо,

Будет теплей.

— Это же о том, что мы стремимся к победе. Мы хотим весну, которая будет теплой. Я работаю с символами, — говорит Джанго.

Что дальше

Чтобы стало понятно всем,

Что мы тут не просто к спине спиною,

И в этом строю я и сам стою,

И мы выстоим этой стеною,

Знаю, солнце взойдет, полыхнет восход,

Обагряя округу красным,

Мы откроем двери, накроем стол

И устроим огромный праздник.

(«Из Донецка с любовью», Аким Апачев)

Военные действия на Донбассе рано или поздно закончатся. Одни песни, посвященные этим событиям, уйдут в народ и встанут в один ряд со знаменитыми «Синий платочек» и «Журавли».

А другие композиции просто канут в Лету.

— Какие песни останутся, а какие уйдут — решат время и народ. Есть композиции, которые нужны сейчас, боевые. А потом они будут не так актуальны. Возможно, люди больше запомнят лирические песни, — добавляет Поддубный.

Но тогда и музыкантам придется отойти от темы боевых действий. Одни вернутся к прежнему репертуару, другие же найдут вдохновение в новых событиях.

— Нам песня строить и жить помогает, — говорит Апачев. — Потом будем писать песни о том, как велики наши свершения и как круто прилететь прямым рейсом Москва — Мариуполь, приехать в мирный Донецк.

КСТАТИ

С выступлениями на Донбасс и в военные госпитали приезжают не только музыканты, чье творчество напрямую связано с боевыми действиями. В числе тех, кто дает концерты в Новороссии, Игорь Бутман, Вика Цыганова, Стас Михайлов, Александр Ф. Скляр, Никита Джигурда, Прохор Шаляпин. Поддерживают спецоперацию и жителей Донбасса не только музыканты, но и другие творческие деятели. Среди них — директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, кинорежиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, актеры Иван Охлобыстин и Александр Олешко, юмористы Юлия Михалкова, Азамат Мусагалиев и Андрей Рожков. Культурный обмен с Донбассом стал двусторонним. Так, например, в начале ноября 2022 года стартовала программа «Большие гастроли».

Актеры Донецкого республиканского академического молодежного театра проедут по десяти городам России, где покажут свои спектакли. По словам организаторов проекта, такие гастроли станут самыми масштабными в истории луганских и донецких творческих коллективов.

ЦИТАТА

Юлия Чичерина, музыкант, певица, заслуженная артистка РФ:

— Музыка лечит и поднимает дух, это мощная энергия, которая также может ввести в состояние уныния, разжечь страсти. Все, что вы смотрите и слушаете, остается в вашей голове.