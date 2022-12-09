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Узнать больше о живущих в Капотне краснокнижных животных позволит онлайн-игра

Алексей Хорошилов
Общество
Узнать больше о живущих в Капотне краснокнижных животных позволит онлайн-игра
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Интерактивный проект «Тайное богатство», разработанный Московским НПЗ, познакомит с разнообразным растительным и животным миром района Капотня.

«Тайное богатство» — это интерактивная игра, представляющая собой виртуальное путешествие по району. В Юго-Восточном округе Москвы можно встретить более 160 видов птиц и млекопитающих, многие из них занесены в Красную книгу столицы. Интерактивный проект Московского НПЗ даст возможность пользователям найти места обитания животных, узнать интересные подробности о их жизни. При создании игры «Тайное богатство» использовали снимки профессиональных фотографов. В природном заказнике не берегу Москвы-реки, расположенном в Капотне, благодаря городской программе благоустройства удалось сохранить уникальный ландшафт. Там встречаются редкие виды птиц, лягушки, даже зайцы и лисы, растет осока, тростник и другие растения. Полюбоваться этим биологическим разнообразием можно прогулявшись по экологической тропе, а узнать о растениях и животных еще больше можно в игре «Тайное богатство».

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский отметил, что столица нашей страны — это самый зеленый мегаполис мира: более 49 процентов города занимают озелененные территории, 34 процента — сохраняемая естественная природа.

— Несмотря на то что Москва — двенадцатимиллионный мегаполис, здесь невероятно богатый животный мир. Всего в нашем городе обитает более 3000 видов позвоночных и беспозвоночных животных, в том числе 270 видов птиц, произрастает более 2000 видов растений и мохообразных. Благодаря проекту Московского НПЗ и РИА-Новости появилась возможность узнать еще больше о природе столичного района Капотня в формате увлекательной игры, — сказал Антон Кульбачевский.

С 2011 года «Газпром нефть» реализует программу комплексной модернизации Московского НПЗ. Как результат, завод обновил техническое оборудование более чем на 80 процентов и снизил воздействие на окружающую среду на 75 процентов. Сегодня Московский НПЗ активно поддерживает образовательные экологические и исторические проекты, посвященные району Капотня.

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