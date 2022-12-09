10 декабря в городском променаде парка «Остров Мечты» откроется интерактивная выставка «Время культуры», посвященная знаковым культурным событиям России XIX века

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Девятнадцатый век искусствоведы называют Золотым веком русской культуры. Именно в этом веке были достигнуты небывалые ранее успехи в русском изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, скульптуре, философии, музыке и театре.

Этому столетию мы обязаны русским ампиром, ставшим основным архитектурным стилем Большого театра и Триумфальной арки, а также художником Казимиром Малевичем, создавшим цикл супрематических работ, куда вошел знаменитый «Черный квадрат». Подробнее познакомиться и с тем, и с другим посетители смогут с помощью мультисенсорного арт-объекта в виде гигантского циферблата в центре выставки. Запустив маховик времени, можно будет посмотреть одну из 25 познавательных видеоновелл о создании известных произведений искусства и культурных объектов, вроде того же «Черного квадрата» Малевича или Большого театра.

А в выходные дни, 10,11,17,18 и 24 декабря, в рамках выставки пройдут бесплатные тематические мастер-классы. В 15:00 посетители самостоятельно создадут королевские свечи из вощины. Восковые свечи были очень популярным новогодним декором в XIX веке. А в 16:00 начнутся мастер-классы по карнавальным маскам, которые являлись неотъемлемой частью пышных праздничных балов.

К слову, в парке уже не в первый раз проводят культурно-исторические мероприятия. Так, осенью здесь с успехом прошел патриотический фестиваль «Собери Историю», во время которого гости погружались в Петровскую эпоху — времена пышных балов, прогрессивных реформ и великих свершений — благодаря инсталляциям и спектаклям. Вполне возможно, что и «Время культуры», реализуемое АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Российского фонда культуры, станет не последним культурным событием «Острова Мечты». Посетить выставку можно до 24 декабря, вход на все мероприятия свободный.