Без хозяина: как решить проблему брошенных дачных участков

Реставрация / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Брошенные участки соседней для многих членов СНТ в течение многих лет остаются серьезной проблемой. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, есть ли способы решить ее.

Вот письмо, пришедшее в редакцию от Василия Горлова, владельца шести соток в одном из подмосковных СНТ.

«В нашем СНТ около десятка земельных участков, хозяева которых давно забросили их, а некоторые не осваивают с первого дня основания товарищества. Земли заросли березняком и ольховником, сорняками. Семена с них летят и прорастают на наших грядках. Правление СНТ не может даже оформить общие земли в собственность — хозяева этих дач не выходят на связь. Можно ли у таких «земледельцев» отобрать участки и передать их в добрые руки?»

Ответить на этот вопрос «Вечерка» попросила руководителя юридической службы «Московского союза садоводов» Ваге Рыбченко.

— Ваге Каренович, сколько времени на освоение дачного участка дает его владельцу закон?

— Нет такого закона, в котором бы четко был обозначен срок освоения земли в СНТ. Но есть нормативные акты, в которых написано, что неосвоенный участок земли можно изымать у его владельца после трех и более лет нахождения в бесхозном состоянии.

— Кто имеет на это право?

— Распорядиться неосвоенным участком может как правление СНТ, так и орган местного самоуправления, на территории которого располагается товарищество.

— Как может сложиться дальнейшая судьба участка?

— Если земельный участок не оформлен в собственность, то его (по решению общего собрания товарищества) можно перераспределить между другими членами СНТ или принять нового члена СНТ с предоставлением в пользование освободившегося участка. В случае, если участок оформлен в собственность, то распорядиться им может только публичная власть в лице органа местного самоуправления.

— Что надо сделать, чтобы бесхозный участок «всплыл» на всеобщее обозрение?

— О наличии заброшенной земли (не оформленной в собственность) в правление СНТ может сообщить сосед ленивого огородника, озабоченный зарастанием своего участка или желающий расширить его территорию. Сделать это лучше письменно, подготовив заявление в правление. Можно сообщить и устно о наличии пустыря. Но это не облегчит дальнейший процесс передачи земли новому владельцу, а то и породит судебное разбирательство, если бывший владелец вдруг наконец «очнется».

Точно так же «засвечивается» и участок, находящийся в собственности. Заявление в правление поссовета или сельского поселения (даже минуя правление СНТ) обязано подвигнуть местную власть на разбирательство. Кстати сказать, у руководителей территорий есть не только право, но и обязанность осматривать подконтрольные земли для выявления необрабатываемой земли. Но обычно для такого контроля у местной власти не хватает ни кадров, ни желания, ни бюджетного интереса посещать СНТ и выискивать заброшенные участки.

— Как построен процесс лишения нерадивого садовода-огородника его необработанного участка?

— Процесс непростой и в среднем занимает около двух лет. Если земля не оформлена в собственность, то правление СНТ обязано найти владельца участка, вручить ему письменное предупреждение о том, что его намерены лишить земли. Сделать это необходимо минимум за месяц до проведения общего собрания членов товарищества. Если не удается найти самого владельца и есть информация, что он умер, то надо отыскать его родственников, которые имеют право претендовать на этот участок. То есть процесс отъема земли должен быть построен предельно добросовестно. В случае с участком, являющимся собственностью, руководство поселения также находит его владельца и вручает ему предписание о том, что его собственность подлежит изъятию.

Предупреждает его, что он в течение месяца обязан приступить к обработке земли. Также на него налагается административный штраф (в зависимости от количества бурьяна на участке) в размере от 20 до 50 тысяч рублей. В случае невыполнения предписания дело передается в суд, на котором исследуются все причины нерадения садовода-огородника. Если он не сумел оправдаться и суд изымает у него участок, то землю выставляют на торги. Из вырученной суммы вычитают все судебные и прочие издержки. Остаток денег вручают теперь уже бывшему латифундисту. Такое право на изъятие предусмотрено статьей 284 Гражданского кодекса РФ.

— Много ли изымают таких участков ежегодно?

— Очень мало. Не более сотни за год. С учетом того, что в области чуть больше 60 муниципальных образований, — 1–2 участка в год на территории каждого.

— Известно хотя бы приблизительное количество заброшенных участков в подмосковных СНТ?

— Много, по 5–10 в каждом товариществе. Особенно в окраинных — Волоколамский, Шатурский, Егорьевский — районах. Это в основном участки в старых советских СНТ, хозяева которых или ушли из жизни, или слишком немощны, чтобы работать на земле. Наследникам же их до нее и вовсе дела нет.

— Ну а местная-то власть куда смотрит?

— Руководству сельских поселений Подмосковья не до таких мелочей. Прибавка для поселкового бюджета от продажи участков невелика, а хлопот с поиском собственников, судебными разборками много. Как говорится, овчинка не стоит выделки.