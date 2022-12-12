Бойцов поддерживают волонтеры, врачи, родные

Глава администрации города Кировское Донецкой народной республики Сергей Ермаков (справа) вручил продуктовые наборы раненым бойцам, проходящим лечение в местной больнице / Фото: Пресс-служба ОД ДР

Накануне Дня Героев Отечества общественники из движения «Донецкая республика» навестили раненых в одной из больниц города Кировское. С ними выехал и спецкор «Вечерней Москвы».

Термобелье, окопные свечи и продуктовые наборы — многие из вещей, которые приготовлены для передачи бойцам, движению «Донецкая республика» помогла собрать еще народный депутат Мария Пирогова. Девушка погибла в результате обстрела центра Донецка. Поэтому акция по передаче гумпомощи стала своеобразной данью памяти.

— Мы максимально плотно работали с Марией по этому направлению, — говорит заместитель председателя движения Мария Коплянок. — Она как депутат была закреплена за прифронтовым городом Дебальцево. Ей можно было позвонить и днем, и ночью, обратиться за помощью, и всегда она отзывалась. С ней получалось отрабатывать максимальное количество писем с запросами от бойцов, жителей прифронтовых регионов. Буквально за 10–15 минут до ее гибели переписывались, она хотела ехать в Ростов — забрать гуманитарную помощь, которую собрали местные жители. Но мы все сделаем, несмотря на то что Маши нет. В любом случае продолжим дело. Ее имя не будет забыто.

Общественники выехали в больницу города Кировское — здесь лежат раненые бойцы, для которых волонтеры организовали кинопоказ и раздачу продуктовых наборов. Смотреть решили комедию — сейчас очень не хватает позитивных впечатлений. Перед показом к раненым обратился глава городской администрации Сергей Ермаков.

— Мы хотим вас от чистого сердца поблагодарить за то, что вы есть, за то, что сильны духом, что были там и отдали все силы ради того, чтобы мы, в тылу, делали свое дело, — сказал он. — Говорят, война у каждого своя. Но мы обязаны в тылу сделать так, чтобы наши мужики с холодным металлом в руках, вернувшись, могли понять, что все не зря. Вы — герои, и это не просто слова. Пожелать я вам хочу ангела-хранителя. Береги вас Господь!

Спецкору «ВМ» Ермаков рассказал, как живет город после присоединения к России.

— Мы теперь россияне. И от этого вдвойне хочется идти, строить, воевать за правое дело, — говорит Ермаков. — У нас есть шефы-регионы. Для Кировского — это Якутия. Оттуда к нам на две недели приезжали врачи и сделали очень многое: провели операции на глаза, проверили общее состояние раненых.

Теперь, когда город стал частью большой страны, глава администрации надеется решить устоявшиеся проблемы.

— Мы застыли после развала СССР, не было развития абсолютно, — говорит Ермаков. — В первую очередь будем решать вопросы социального характера: ремонтировать школы, детсады, спортивные учреждения, больницы. Очень хочется возродить город, чтобы он зажил, засверкал красками. Колоссальный вопрос стоит в развитии наших детей. Очень хотелось бы, чтобы в городе появился спортивный центр.

На улучшение ситуации надеются и раненые бойцы.

А еще — на скорую победу. Мобилизованный, боец 119-го стрелкового батальона Дмитрий Гладков (имя изменено по просьбе героя) успел повоевать на нескольких направлениях.

— Были в Сумской области, потом нас направили в Белгород — на передислокацию, потом под Изюм, — говорит Дмитрий. — Думали, будем стоять на блокпостах, а оказалось, что до украинских позиций метров 30. Против нас работала артиллерия.

Дмитрий попал в больницу после минометного обстрела. Говорит, что первое время ничего не было, приходилось лечиться за свой счет. Теперь уже появились капельницы, перевязочные материалы и другие необходимые для лечения вещи. Налаживается жизнь и у его товарищей.

— Я сюда так попал: отходили на другой берег, когда оставляли Херсон, — рассказывает снайпер Анатолий Самарин с позывным «Самара». — Ранило в спину, но теперь я уже хожу без проблем. Вылечусь — пойду снова воевать, если прикажут.

К празднику Самарина должна навестить дочь. Родных ждут и остальные бойцы. Никто не останется один.

СПРАВКА

В честь Дня Героев Отечества в школах ДНР прошли тематические мероприятия — уроки мужества и патриотизма «Вашей немеркнущей славе память потомков верна», часы краеведения «Герои Отечества — наши земляки», «Святую памятную дату навеки помнить молодым», фотовыставка «Слава Героям-землякам!» Были созданы и обновлены информационные стенды «Герои живут рядом», «Герои ДНР».