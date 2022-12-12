Участники спецоперации посетили кадетский бал

Участник СВО Александр Жуков с супругой Ольгой на кадетском балу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Центральном доме Российской армии (ЦДРА) прошел кадетский бал для настоящих и будущих защитников нашей страны.

На него приехали воспитанники суворовских и нахимовских училищ со всей России.

В старинном особняке ЦДРА выставили работы участников конкурса «Суровая нитка». Чего здесь только нет: тут и шахматы, сделанные из мешковины, и шкатулки с изображением баталий. А за отдельным столом лежат открытки, сделанные руками юнармейцев. Все желающие смогли выбрать понравившуюся карточку, написать на ней свои пожелания бойцам на фронт и опустить послание в специальный ящик.

К столу подходят воспитанники Московского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск национальной гвардии РФ и начинают заполнять открытки.

— Я пожелал удачи нашим бойцам, чтобы они и дальше проявляли героизм и одерживали все больше побед, — рассказывает девятиклассник Егор Рунов.

А его одноклассник Дмитрий Седых говорит, что поздравил бойцов с наступающим Новым годом.

— Праздники никто не отменял, и даже на спецоперации люди все равно его отмечают. Поэтому я пожелал им счастья и здоровья, — объясняет Дмитрий.

Заведующая по работе с детьми ЦДРА Людмила Ромащенко рассказывает, что за вечер ребята заполнили не один десяток открыток и они очень скоро обязательно отправятся к участникам спецоперации.

— Мы отправляем их на передовую или в госпитали, — рассказывает Людмила Ромащенко.

Неподалеку с ребятами общается кавалер ордена Мужества Александр Жуков. Он вспоминает тот бой, за который был отмечен высокой наградой.

— С товарищами попали в засаду, но удалось отразить нападение противника, — рассказывает майор Жуков. — Мы вышли без потерь, хотя я был ранен и получил девять переломов.

Александр рад, что он вновь попал на такой бал. Впервые он оказался здесь 17 лет назад, когда был курсантом Московского высшего общевойскового командного училища.

— Тогда этот бал произвел на меня неизгладимое впечатление, — признается Александр Жуков. — Испытал гордость за страну.

Майор пришел на торжественное мероприятие не один, а с любимой женой Ольгой.

— Он уезжал в апреле, когда спецоперация шла два месяца, и я была морально готова к этому, ведь у мужа такая профессия — Родину защищать, — рассказывает Ольга.

Рядом два Героя России — Иван Додосов и Артур Орлов, которые получили высокие звания за участие в СВО, пишут на специальных бланках пожелания кадетам.

— Я был командиром танкового батальона. Мы освобождали Луганскую область и создали плацдарм для прорыва, за что и получил звание Героя Российской Федерации, — вспоминает Иван Додосов.

А майор Артур Орлов, оглядывая помещение, признается, что жалеет, что не попал на такой бал раньше.

И вот начинает играть музыка. Ребята исполняют вальс, полонез и другие танцы. Причем получается у них не хуже, чем у профессионалов.

— Мы готовились полтора месяца, хотя изучаем танцы постоянно, — говорит кадет Иван Мальцев. — У нас появилась возможность пообщаться с участниками спецоперации. Мы с товарищами хотим на них равняться!

КСТАТИ

Завтра в Москве пройдет VII Международный Благотворительный кадетский бал. В нем примут участие не только воспитанники кадетских классов и школ, но и ребята из социальных учреждений для детей-сирот, члены молодежных спортивно-патриотических клубов из 74 субъектов России и гости из дружественных стран. Кадетский бал проводится с целью патриотического, духовно-нравственного и культурного воспитания молодежи.