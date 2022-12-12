Специалисты семейных центров научат достигать целей

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Для достижения задуманного необходимо грамотно и четко формулировать свои цели. В этом может помочь карта желаний. Подробнее рассказывает специалист семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова.

В семейный центр обратился 17-летний Александр. Он испытывает трудности с достижением поставленных целей. Школьнику необходимо готовиться к экзаменам, но он постоянно откладывает занятия на потом, а когда все же приступает к делу, быстро теряет мотивацию. Это огорчает юношу, но он не знает, как исправить ситуацию.

— Мне тяжело четко обозначить цель и ставить конкретные задачи для ее выполнения. Я постоянно строю планы, но расстраиваюсь, когда не вижу результата, — отметил Александр.

По рекомендации психолога семейного центра юноша посетил тренинг по целеполаганию, в ходе которого он познакомился с технологией «SMART». Подросток узнал о критериях «правильной» цели: конкретность, измеримость, достижимость, значимость и ограниченность во времени. Он понял, как дробить задачи на части, соотносить их со своими реальными возможностями и делать это эффективно. Кроме того, его научили составлять карту желаний.

Школьник осознал, к чему хочет стремиться и над чем надо работать. Постепенно планирование и целеполагание стали для Александра полезной привычкой. Он смог организовать подготовку к экзаменам и замотивировать себя на занятия и учебу.

В семейных центрах проходят мастер-классы для подростков по составлению карты желаний. Главное для участников — осознанно подойти к процессу.

Сначала нужно сделать список целей. Потом ребята должны распределить их по девяти тематическим секторам: богатство, слава, любовь, семья, здоровье и эмоциональное состояние, творчество, мудрость и знания, образование, путешествия. После этого необходимо подобрать картинки, которые наиболее точно соответствуют желаниям.

Важно обращать внимание на объем заполнения карты: не должно быть ни пустых, ни переполненных ячеек. Везде нужно соблюдать баланс. Чтобы завершить работу, подростки обязательно приклеивают в центр свою фотографию, на которой они больше всего себе нравятся. Визуализировав цели, ребята легче смогут планировать действия для их достижения.

Главные элементы карты — это желания, поэтому важно помнить о правилах их формулировки:

Осознанность

Часто окружающие могут навязывать свое мнение, поэтому прежде чем ставить цели и идти к ним, спросите: «Действительно ли это то, к чему я сам хочу стремиться и о чем мечтаю?».

Желания должны касаться только того человека, чья это карта

Не стоит затрагивать других людей, лучше сосредоточиться на себе и собственных стремлениях.

Измеримость

Необходимо конкретизировать и уточнять свои цели, избегать таких слов, как «много», «чуть-чуть», «очень».

Не стоит использовать отрицательные частицы

Вместо «я не хочу, чтобы мне ставили плохие оценки», лучше сказать «я хочу повысить свою успеваемость».

Представьте, что желаемое уже осуществилось

Чаще говорите о своих целях в настоящем времени, будто они уже исполнились, например, «Я учусь в лучшем университете страны».

Формируйте только добрые и экологичные цели, без вреда для окружающий

Позитивный настрой помогает мотивировать себя на выполнение задач, необходимых для исполнения мечты.

— Грамотное планирование и структурирование задач помогает в достижении целей, повышает личную продуктивность. Специалисты семейных центров Москвы на тренингах и занятиях рассказывают подросткам и их родителям, как развить эти навыки, — отметила Светлана Шехватова.

Если у вас или вашего ребенка есть сложности в целеполагании, вам непросто дается ставить и затем выполнять задачи — обратитесь в семейные центры, действующие во всех округах Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». В центрах оказывают в том числе правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.