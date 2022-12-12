В Серебряном университете проекта «Московское долголетие» прошел выпускной

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

54 москвича старшего поколения прошли обучение по программам профессиональной переподготовки и получили дипломы государственного образца. Мероприятие состоялось в столичном центре занятости «Моя работа».

В этом году занятия в Серебряном университете для москвичей старшего поколения проходили по 24 программам: истории, культуре Москвы, компьютерным технологиям, иностранным языкам, а также профессиональной переподготовки.

— Я уже проходила обучение в Серебряном университете по направлению «Основы тьюторской деятельности» и очень заинтересовалась педагогикой. Уровень образования и квалификации преподавателей в университете очень высокие, а предложенные программы могут быть полезны не только для профессионального развития, но и личной жизни — в воспитании внуков и общении с молодым поколением, — говорит участница проекта Ирина Чернышева.

Выпускникам, которые только планируют найти работу в новой сфере, специалисты центра «Моя работа» рассказали о возможностях трудоустройства и познакомили с городскими программами и сервисами полезными при поиске работы. Также соискателям помогли правильно составить резюме и сопроводительные письма, рассказали, как показать работодателю свои сильные стороны и успешно пройти интервью.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Выпускники программы «Предпринимательская деятельность в малом и среднем бизнесе» за время обучения изучили нормативно-правовые акты, виды и формы предпринимательской деятельности, узнали об анализе конкурентной среды и маркетинговых планах. Также они освоили навыки project-менеджмента: научились запускать предпринимательские проекты, вести проектную документацию и составлять бизнес-план.

В программе «Педагог дополнительного образования» участники научились выстраивать образовательный процесс с учетом социальных, психологических и индивидуальных особенностей детей, использовать современные способы оценки результатов освоения учебных программ.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В прошлом учебном году в Серебряном университете участники проекта «Московское долголетие» проходили обучение по двум направлениям профессиональной переподготовки: «Педагог дополнительного образования» и «Предпринимательская деятельность в малом и среднем бизнесе».

По окончании курса студенты сдали экзамены и получили дипломы установленного образца. Большинство проходят обучение, чтобы повысить уровень квалификации и применять полученные знания в работе, среди них репетиторы, руководители различных кружков для детей, люди, мечтающие о собственном деле или уже имеющие его.

Занятия в университете проходят в двух форматах — очно и онлайн. Для удобства москвичей старшего поколения запись в учебные группы проводится в дистанционном формате на сайте https://su.mgpu.ru/.

«Серебряный университет» — совместный проект Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (МГПУ). За все время работы выпускниками университета стали уже более 23 тысяч человек.

СПРАВКА

Присоединиться к бесплатным занятиям проекта «Московское долголетие» может любой желающий москвич старшего возраста – женщины от 55 лет, мужчины от 60. Подать заявку и выбрать занятия можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.