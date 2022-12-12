Дальнобойная винтовка не оставляет шансов врагу

На Международной выставке оружия и товаров для охоты в Гостином Дворе один из ее участников настраивает прицел сверхдальнобойной винтовки SVLK-145 «Сумрак» / Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

С учетом полученного нашей армией на специальной военной операции нового опыта возникли и новые задачи по оснащению войск необходимыми вооружениями и боевой техникой. Оборонно-промышленный комплекс страны продолжает плановые поставки и наращивает производство технических средств для ведения боевых действий на украинских фронтах и для обороны сухопутных и морских рубежей России. «Вечерняя Москва» рассказывает о наиболее значимых новинках военпрома. Уникальная российская снайперская винтовка — это убойная мощь, точность и экстремальная дальность поражения. Ведь главная задача снайперов — поражение приоритетных целей.

За выполнение особо важных задач в ходе специальной военной операции на Украине 14 октября 2022 года один из российских снайперов был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Десятки целей военнослужащий ликвидировал из дальнобойной винтовки «Сумрак».

Это командный состав противника, наводчики артиллерийского огня, корректировщики авиационных ударов, пулеметчики, гранатометчики, операторы противотанковых ракетных комплексов. Но в ходе специальной военной операции российские снайперы оказались в принципиально новых боевых условиях. Потребовалось уничтожать малогабаритные цели, находящиеся в хорошо защищенных укрытиях и бетонированных сооружениях.

Городские бои в Мариуполе и взламывание линии готовившихся в течение восьми лет оборонительных сооружений вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком показали, что давно идущие разговоры об уходе с армейской службы на «пенсию» заслуженной «старушки» СВД (снайперская винтовка Драгунова) пора прекратить. Закончилось ее время службы. Дальность стрельбы 800 метров в условиях современного боя военных уже не устраивает. Требуется бить врага на дистанции один-два километра, а порой и больше. Дальности больше двух километров для снайперов считаются экстремальными, но российский конструктор-оружейник Владислав Лобаев и его талантливая команда создали крупнокалиберную винтовку SVLK-14S «Сумрак», которая точно бьет в цель на расстоянии в два раза больше.

Винтовка была разработана в 2012 году. Она не имела аналогов в мире и установила мировой рекорд. Штучно или мелкими партиями ее приобретали для снайперов силовых структур России. Веское слово сказала реальная война: это снайперское оружие стало критически необходимым для нашей армии. Преимуществами SVLK-14S «Сумрак» является сочетание крупного калибра, мощных патронов и высокой точности стрельбы.

Винтовка в основном использует патроны 408 Cheyenne Tactical (Cheytac или CT, 10,36×77 мм). Существуют «сумрачные» модификации и под другие боеприпасы. При выстреле пуля разгоняется до 900 метров в секунду.

Это почти втрое быстрее скорости звука. Винтовка имеет усиленный многослойный «сэндвич» из углепластика, кевлара и стекловолокна и специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как Cheytac. Тело ресивера изготовлено из авиационного алюминия с резьбовой вставкой из высоколегированной коррозионно-стойкой стали. Для большего усиления конструкции в ложу интегрировано длинное алюминиевое шасси. Затвор также выполнен из особой стали. Вес винтовки составляет 9,7 кг, но она и не предназначена для того, чтобы снайпер бегал с ней по полю боя. «Сумрак» бьет издали, и его пули поражают важнейшие цели.

«Сумрак» — не единственное снайперское оружие, созданное Владиславом Лобаевым и применяемое сейчас в ходе специальной военной операции на Украине. Талантливым конструктором и его соратниками разработана целая линейка высокоточных винтовок различного класса. Вместе с «Сумраком» сейчас успешно применяется на Украине тактическая винтовка TSVL-8 «Сталинград» в модификации М1.

Это модульное мультикалиберное оружие для портативности снабжено складным прикладом. Калибр — .338 Lapua Magnum. Емкость магазина — пять патронов. Скорость полета пули — 850 метров в секунду. Вес — 6,2 килограмма. Винтовка ≪Сталинград≫ предназначена для выполнения широкого спектра боевых задач, она эффективно работает на дистанции до 1500 метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Лобаев, конструктор-оружейник:

— Скажу коротко: мы в Lobaev Arms трудимся, чтобы создавать оружие, за которое нам не стыдно. И от которого никогда и никому не будет стыдно за нашу страну. Ряд конструкторских и технологических решений применен нами впервые в мире, мы также активно работаем над созданием новых образцов.