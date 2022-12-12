Бойцы сдерживают наступление врага даже при неравном столкновении

Расчеты самоходной артиллерийской установки «Малка» работают в зоне проведения СВО / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Спас личный состав

Рядовому Александру Антоненко необходимо было эвакуировать раненых солдат и поврежденную от обстрелов технику. Но выполнению задачи помешал плотный минометный огонь по автомобильной колонне российских солдат со стороны ВСУ. Александр Антоненко, проявив профессионализм водителя, сумел увести колонну из-под обстрела. Тем самым рядовому удалось сохранить как технику, так и жизни личного состава.

Рядовой Александр Антоненко / Фото: Министерство Обороны РФ

Дал отпор противнику

Украинские войска пытались прорвать оборону наших военных. Лейтенант Даниил Углянский вместе с группой на передовом рубеже принял бой с многократно превосходящими силами противника.

Столкновение между бойцами продолжалось более пяти часов. За это время Даниил Углянский получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока, а также ноги от мин и гранат противника. Заметив подкрепление со стороны ВСУ, лейтенант отправил свою группу в расположение Вооруженных сил России и вызвал огонь артиллерии на себя. Это помогло обеспечить огневое поражение и отступление превосходящего по числу противника. Придя в себя, Даниил Углянский прополз около пяти километров до местонахождения российского штаба и передал важные сведения об атаке и характере действий противника нашему командованию.

Лейтенант Даниил Углянский / Фото: Министерство Обороны РФ

Сохранил важное направление

Старший лейтенант Алексей Ефимов вместе со своим подразделением дал отпор врагу, который хотел вернуть утраченные ранее позиции. Офицер лично руководил бойцами, несмотря на то, что они подвергались обстрелам националистов более 15 часов. Танковые и стрелковые подразделения противника атаковали наших солдат с разных сторон, а потом подключили крупнокалиберное орудие. Ефимов же прицельными выстрелами артиллерии смог разбить огневые точки боевиков киевского режима. По итогам украинские националисты потеряли живую силу, а также более пяти единиц техники и орудий. Благодаря тактике Ефимова и его подразделения российским войскам удалось остановить наступление противника на стратегически важном направлении.

Старший лейтенант Алексей Ефимов / Фото: Министерство Обороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, ВРИО Главы ДНР:

— По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это продвижение 100–200 метров в день, а где-то важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции подразделений. Противник с нескольких направлений, Нетайлово, Тоненького, наносит веерные обстрелы по центральной части города.