Скромность вам к лицу: звезды показали наряды для встречи 2023 года

Artik&Asti / Фото: РИА Новости

До Нового года осталось какихто три недели. И телеканалы уже вовсю снимают праздничные программы, где наши артисты щеголяют в модных нарядах. «Вечерняя Москва» заглянула за кулисы и с экспертом по имиджу и стилю Натали Богдановой (на фото внизу) оценила праздничные тренды.

2023 год — год Кота или Кролика по Восточному календарю. А это символы уюта, домашнего очага и благополучия. Если вы верите в их покровительство, можно одеться в цвета покровителей года. И один из устойчивых трендов в праздничном костюме — стремление к уюту. Чтобы выглядеть стильно, вам нужно чувствовать себя комфортно в одежде, которую выбираете на вечеринку. Хорошее решение — платье с «бельевым» верхом, которое дополняет атласный жакет.

В таком костюме вам будет удобно. Старайтесь выбирать платья из тканей, которые приятны телу. Это могут быть не только натуральные материалы — шелк или хлопок, но и искусственные высокого качества — например, вискоза.

Нынешний год Водяного Черного Кролика. Поэтому очень приветствуется черный цвет, а также все оттенки «водного» — голубой, а также бирюзовый, зеленоватый, цвет морской волны, серебристый. Также можно использовать в костюме серый и красный цвета, которые символизируют домашний уют, защиту и безопасность. Однако нужно помнить, что красное платье — слишком обязывающий наряд, поэтому тотальному красному я бы предпочла один красный аксессуар — ожерелье, браслет или брошь. В области обуви я бы советовала обратить внимание на романтичный стиль — открытую обувь с ремешками и перепонками, как у Полины Гагариной. Однако если программа праздника предполагает выход на улицу — босоножки лучше сменить на расшитые нарядные валенки.

Анна Асти: розовый бум

Бывшая участница дуэта Artik&Asti на съемки «Голубого огонька» выбрала яркое розовое платье с акцентом на плече. Талия выделена не ремешком, а молнией, что получилось оригинально и сразу сделало силуэт более стройным. Такой фасон платья легко скроет недостатки фигуры.

Лера Кудрявцева: роскошь украшает

Такое платье, как у Леры на «Песне года», вполне подойдет для новогоднего торжества: черный, цвет элегантности, в сочетании с ярким макияжем выглядит очень эффектно. А прозрачные вставки со стразами на подоле выгодно удлиняют нижнюю часть фигуры. Хотя такой яркий костюм вряд ли подойдет для скромного домашнего торжества.

Полина Гагарина: слишком много тела

Полина на премии «Песня года» предстала в своем уже традиционном образе: в экстремальном и прозрачном мини. Серебристый цвет и обувь в романтическом стиле подобраны со вкусом, но с фасоном — слишком открытым — певица переборщила. Образ вы можете адаптировать под себя, но помните: все должно быть в меру.

Полина Гагарина / Фото: РИА Новости

Леонид Агутин: вездесущая классика

На «Песню года» артист выбрал сине-черный «лук». Получилось мрачновато. Темно-синий цвет эффектно было бы разбавить белой рубашкой.

Сергей Лазарев: немного атласа

Соведущий Леры Кудрявцевой на «Песне года» выбрал классический смокинг с бабочкой (фото справа). Певцу очень идет этот образ. Атласные лацканы пиджака выглядят несколько старомодно, но при этом стильно.

Киркоров: не пытайтесь повторять

Филипп за церемонию сменил несколько образов, в том числе — «тотальный красный» из латекса. Для Нового года такой костюм не очень подойдет: вряд ли кто-то выдержит несколько часов в латексном одеянии. Но Филиппу не привыкать эпатировать публику. Вряд ли кто-то из мужчин решится такое повторить.

Филипп Киркоров / Фото: РИА Новости

Клава Кока: сплошная нежность

Клава Кока вышла на сцену «Песни года» в белом платье с перьями. Наряд оказался очень объемным и подчеркнул худобу девушки. Если у вас точеная фигурка, такой ход будет смотреться интересно. Но лучше меньше объема и не перебарщивать с перьями. Как и со стразами.

Лолита: тренд на черный

Черный цвет очень идет Лолите. Платье, которая она выбрала на церемонию «Песня года», с драпировкой на талии, выгодно скрадывает недостатки и подчеркивает достоинства силуэта певицы. Однако блондинкам и седоволосым дамам нужно быть с черным поаккуратнее: светловолосых женщин платье может состарить.

Валерия: Голливуд 50-х

Платье Валерии на «Песне года» безупречно сидит по фигуре певицы. Элегантная драпировка, лямка на одно плечо — стиль отсылает к «золотому веку» голливудского кино и очень идет певице. Однако украшение из перьев выглядит лишним.

Дима Билан: еще больше цвета

Билан, которого частенько можно наблюдать в черных нарядах, на «Песню года» выбрал в этот раз сочетание желтого с красно-оранжевым кожаным пиджаком. Певцу идут яркие цвета, однако сочетание слишком провокационное даже для яркой внешности артиста.

Ольга Бузова: фея воды

Необычным образом удивила поклонников поющая ведущая на недавнем фестивале «Жара Cool Fest». По цвету ее платье идеально соответствует «водяному» символу года. Однако такой элемент, как «рукава-перчатки», подходит только для позирования на красной дорожке. Ну и фасон платья подходит только девушкам с безупречной фигурой.

Закон элегантности

Собираясь на праздничную вечеринку, важно помнить правило умеренности: открытой может быть только одна часть тела — либо ноги, либо верх. Глубокое декольте приветствуется на длинном платье (можно с разрезом), а длина мини требует «закрытого» верха.