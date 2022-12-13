Скромность вам к лицу: звезды показали наряды для встречи 2023 года

До Нового года осталось какихто три недели. И телеканалы уже вовсю снимают праздничные программы, где наши артисты щеголяют в модных нарядах. «Вечерняя Москва» заглянула за кулисы и с экспертом по имиджу и стилю Натали Богдановой (на фото внизу) оценила праздничные тренды.
2023 год — год Кота или Кролика по Восточному календарю. А это символы уюта, домашнего очага и благополучия. Если вы верите в их покровительство, можно одеться в цвета покровителей года. И один из устойчивых трендов в праздничном костюме — стремление к уюту. Чтобы выглядеть стильно, вам нужно чувствовать себя комфортно в одежде, которую выбираете на вечеринку. Хорошее решение — платье с «бельевым» верхом, которое дополняет атласный жакет.
В таком костюме вам будет удобно. Старайтесь выбирать платья из тканей, которые приятны телу. Это могут быть не только натуральные материалы — шелк или хлопок, но и искусственные высокого качества — например, вискоза.
Нынешний год Водяного Черного Кролика. Поэтому очень приветствуется черный цвет, а также все оттенки «водного» — голубой, а также бирюзовый, зеленоватый, цвет морской волны, серебристый. Также можно использовать в костюме серый и красный цвета, которые символизируют домашний уют, защиту и безопасность. Однако нужно помнить, что красное платье — слишком обязывающий наряд, поэтому тотальному красному я бы предпочла один красный аксессуар — ожерелье, браслет или брошь. В области обуви я бы советовала обратить внимание на романтичный стиль — открытую обувь с ремешками и перепонками, как у Полины Гагариной. Однако если программа праздника предполагает выход на улицу — босоножки лучше сменить на расшитые нарядные валенки.
Бывшая участница дуэта Artik&Asti на съемки «Голубого огонька» выбрала яркое розовое платье с акцентом на плече. Талия выделена не ремешком, а молнией, что получилось оригинально и сразу сделало силуэт более стройным. Такой фасон платья легко скроет недостатки фигуры.
Такое платье, как у Леры на «Песне года», вполне подойдет для новогоднего торжества: черный, цвет элегантности, в сочетании с ярким макияжем выглядит очень эффектно. А прозрачные вставки со стразами на подоле выгодно удлиняют нижнюю часть фигуры. Хотя такой яркий костюм вряд ли подойдет для скромного домашнего торжества.
Полина на премии «Песня года» предстала в своем уже традиционном образе: в экстремальном и прозрачном мини. Серебристый цвет и обувь в романтическом стиле подобраны со вкусом, но с фасоном — слишком открытым — певица переборщила. Образ вы можете адаптировать под себя, но помните: все должно быть в меру.
На «Песню года» артист выбрал сине-черный «лук». Получилось мрачновато. Темно-синий цвет эффектно было бы разбавить белой рубашкой.
Соведущий Леры Кудрявцевой на «Песне года» выбрал классический смокинг с бабочкой (фото справа). Певцу очень идет этот образ. Атласные лацканы пиджака выглядят несколько старомодно, но при этом стильно.
Филипп за церемонию сменил несколько образов, в том числе — «тотальный красный» из латекса. Для Нового года такой костюм не очень подойдет: вряд ли кто-то выдержит несколько часов в латексном одеянии. Но Филиппу не привыкать эпатировать публику. Вряд ли кто-то из мужчин решится такое повторить.
Клава Кока вышла на сцену «Песни года» в белом платье с перьями. Наряд оказался очень объемным и подчеркнул худобу девушки. Если у вас точеная фигурка, такой ход будет смотреться интересно. Но лучше меньше объема и не перебарщивать с перьями. Как и со стразами.
Черный цвет очень идет Лолите. Платье, которая она выбрала на церемонию «Песня года», с драпировкой на талии, выгодно скрадывает недостатки и подчеркивает достоинства силуэта певицы. Однако блондинкам и седоволосым дамам нужно быть с черным поаккуратнее: светловолосых женщин платье может состарить.
Платье Валерии на «Песне года» безупречно сидит по фигуре певицы. Элегантная драпировка, лямка на одно плечо — стиль отсылает к «золотому веку» голливудского кино и очень идет певице. Однако украшение из перьев выглядит лишним.
Билан, которого частенько можно наблюдать в черных нарядах, на «Песню года» выбрал в этот раз сочетание желтого с красно-оранжевым кожаным пиджаком. Певцу идут яркие цвета, однако сочетание слишком провокационное даже для яркой внешности артиста.
Необычным образом удивила поклонников поющая ведущая на недавнем фестивале «Жара Cool Fest». По цвету ее платье идеально соответствует «водяному» символу года. Однако такой элемент, как «рукава-перчатки», подходит только для позирования на красной дорожке. Ну и фасон платья подходит только девушкам с безупречной фигурой.
Собираясь на праздничную вечеринку, важно помнить правило умеренности: открытой может быть только одна часть тела — либо ноги, либо верх. Глубокое декольте приветствуется на длинном платье (можно с разрезом), а длина мини требует «закрытого» верха.