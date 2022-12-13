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«Радует, что про меня шутят»: Анатолий Вассерман отметил юбилей в кругу друзей

Динара Кафискина
Антон Крылов
Общество
«Радует, что про меня шутят»: Анатолий Вассерман отметил юбилей в кругу друзей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самому эрудированному человеку России, депутату Госдумы Анатолию Вассерману исполнилось 70 лет. «Вечерняя Москва» пообщалась с юбиляром.

— Анатолий Александрович, как отпраздновали юбилей?

— Хорошо. Пригласил к себе домой больше гостей, чем может вместить гостиная. Поэтому друзьям пришлось занять еще несколько столов в соседнем пабе. Людей было десятка полтора. Пообщались от души.

— Что для вас значит день рождения?

— Он радует тем, что есть возможность увидеться с родными и близкими. И это повод подвести итоги за прошедший год. Он для меня сложился удачно. Например, я поучаствовал в разработке нескольких законопроектов, внес несколько поправок в законные постановления. А сейчас пишу статью по экономике.

— Как относитесь к своему образу мудреца?

— Это приятно. Шутки обо мне доставляют удовольствие. То, что Анатолий Вассерман не знает фразы «Анатолий Вассерман не знает», — одна из них.

— Одесса — ваша малая родина. Сейчас там орудует нацистcкий режим...

— Конечно, мне очень жаль. Но лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. То, что творилось там с 2014 года — такой ужас, которому нельзя было давать продолжаться бесконечно.

— Ездили на передовую?

— Нет, пока что не было причин. Если бы я смог придумать какой-то способ поддержки спецоперации, требующий моего присутствия, я бы точно поехал. Пока я занимаюсь законодательной поддержкой.

— Когда, как вы думаете, нам ждать победы?

— Победим при условии полного напряжения сил. В нашей истории таких моментов масса. Россия не один раз распадалась, но всегда воссоединялась.

Спецоперации Анатолий Вассерман Интервью юбилей
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