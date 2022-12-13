Актер Евгений Кулик: Чувство юмора досталось по наследству

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12 декабря новогодняя комедия «Елки-9» возглавила российский прокат, собрав 274,5 миллиона рублей. Актер Евгений Кулик выступил в картине автором сценария, продюсером, а также исполнителем одной из главных ролей.

— Евгений, в чем, по-вашему, секрет хорошей новогодней комедии?

— Секрет любой комедии, и не только новогодней, в крепком сценарии и хороших актерах. Думаю, что в новых «Елках» нам удалось создать праздничное настроение. С этой задачей фильм хорошо справляется.

— Чем девятая часть франшизы отличается от прошлых «Елок»?

— Изменилась подача. Появилось больше лирики, трогательности, человечности. Даже, если можно так сказать, натурализма.

— Случались ли какие-нибудь курьезные моменты во время съемок?

— Когда снимали первые сцены с актером Алексеем Серебряковым, нам надо было добиться контакта с ним и нужного существования его в кадре. У него была сцена с Еленой Валюшкиной, его экранной женой.

В той сцене, по задумке, он должен был зло смотреть на Елену, а нам показалось, что смотрит недостаточно зло (смеется). Я подхожу и говорю: «Алексей, я, конечно, все понимаю: это ваша супруга. И свою внутреннюю агрессию вы припрятали. Можно ли ее как-то выпустить?» А он уточняет: «Скажи, я люблю свою жену?» — «Конечно!» — «Понял, давайте попробуем».

Мы делаем еще один дубль, а получается еще нежнее и добрее. Я решил, что неправильно что-то объясняю, не так ставлю актерскую задачу. Опять к нему подхожу: «Алексей, слушайте, вся злость куда-то пропала…» И тут он на меня смотрит прожигающим насквозь взглядом...

— Как надо?

— Да! И говорит: «Что-то я совсем не понимаю». Я напрягся, хотя надо было сказать: «Алексей, вот это то, что надо! Вот так на нее и смотрите!» Но это было первое наше общение. А потом все пошло как по маслу.

— Новогодние комедии принято считать легкомысленными — чисто развлекательным жанром. А должно ли быть в них что-то серьезное?

— Знаете, мы проводили фокус-группы. На одной из них к нам подошел мужчина, которому было за 50. И говорит: «Ребята, я посмотрел ваш фильм, и он сильно отличается от всего современного российского кинематографа. Даже нужно время, чтобы осознать то, что я сейчас посмотрел». Мне было очень приятно. Так всегда бывает, когда тебя понимают и принимают, когда есть контакт со зрителем и такая обратная связь.

— Как вы думаете, в условиях санкций как должно развиваться отечественное кино? Есть ли у него какой-то свой путь?

— Сейчас большую роль начинает играть независимый кинематограф. Я часто думаю о том, какое кино мы сегодня можем экспортировать. Я считаю, что пока мы не можем поставлять на мировой рынок боевики, а вот комедии можем. И нам надо найти какую-то свою, новую форму комедии. Возможно, это должен быть сплав жанров: трагикомедия, драмеди (комедийная драма. — «МВ»).

— Вы победили на фестивале короткометражного кино, организованном Эмиром Кустурицей. Прошли обучение в его школе. Не планируете совместных работ с ним?

— Эмиру очень понравилась одна сценарная идея, которую мы с коллегами ему предложили. Правда, пока сценарий не совсем доделан. Находится в разработке, потому что он очень сложный. Я уверен, что мы скоро вернемся к этому разговору с Эмиром.

— Ваше чувство юмора — качество врожденное или приобретенное?

— Я считаю, что оно досталось мне по наследству — от отца. Он очень тонко чувствовал юмор, любит пошутить. А я еще в школе много веселился и прикалывался. Потом поиграл в КВН, начал вести свадьбы. Ну а уже потом попал в кино.

— Хорошая шутка для вас — точный расчет или озарение?

— Как правило, все вместе. Хороший экспромт — это как следует отрепетированный экспромт.

— Как актер не чувствуете ли себя заложником одного амплуа? Не хотелось бы сыграть Гамлета?

— Нет, не хотелось бы. Мне больше нравятся комедии. Или трагикомедии. Там тоже есть где разгуляться!

— Помогает ли вам жена Ригина в работе над фильмами? В написании сценариев, например?

— Нет, не помогает. Это очень сложный процесс — создание сценария. Нужно глубоко погружаться в тему. И человеку, который этим никогда не занимался, трудно объяснить, как это происходит. Даже когда продукт готов, тяжело обосновать, почему он сделан именно так, почему такие ходы были выбраны. Супруге сейчас вообще не до этого. Она занимается детьми, я — всем остальным. Ригина даже не понимает, что я делаю, пока не увидит готовый продукт.

— А в фильмах не планируете снять супругу?

— Нет. Быть мамой — ее лучшая роль.

— Вы недавно стали папой во второй раз. И признались в соцсетях, что ваш прадед носил то же имя, что и ваш герой в «Елках» — Федор. И сына вы назвали так. Это фильм повлиял на ваш выбор?

— А кто его знает? Непонятно же, как приходит мысль о том, как назвать ребенка, откуда она возникает. Жена как-то спросила: «Как тебе имя Федор?» — «Хорошее», — говорю. «Давай так и назовем сына!» — «Давай». А как она его придумала? Я не спрашивал. Может, это пошло с «Елок». А может, услышала, что там снимается Федор Добронравов, и обратила внимание на это имя. Но, наверное, все-таки предопределила все судьба.

— Как отмечаете Новый год?

— Для меня это домашний праздник. Встречаю его в кругу семьи, думаю, и в этом году будет так. Подарков-то особо не получаю. У меня все есть. Вот у супруги я всегда спрашиваю, что она хочет.

— Чем увлекаетесь в свободное время? Что, например, читаете?

— А у меня такого времени и нет. Все время работаю. Пишу. Так что «чукча не читатель, чукча — писатель».

СЮЖЕТ

Действие фильма «Елки-9» происходит за считаные часы до Нового года. В сюжете волшебным образом переплетаются судьбы героев из разных уголков России: влюбленного ролевика, обманутой невесты, домохозяйки, ведущей блог. Им всем нужно чудо — и оно обязательно произойдет.

ДОСЬЕ

Евгений Кулик родился 1 июня 1987 года в Свердловске (Екатеринбург). Окончил Уральский федеральный университет. Известность получил в качестве участника екатеринбургской команды КВН «Голоса». Принимал участие в фильмах: «Нищеброды», «Толя Робот», «Остров», «Я худею» и других. Женат, отец двоих детей.

Снял фильм о Путине

Короткометражный фильм «Выбор», снятый Евгением в 2014 году, был посвящен странице из биографии Владимира Путина. В 1989 году будущий президент России смог успокоить толпу, собравшуюся у штаба офицеров КГБ в Дрездене. Работу Евгения выдвинули на кинофестиваль «12 духовных скреп», который проходил в Боснии при поддержке Эмира Кустурицы. Кулик получил на нем приз. В 2019 году короткометражка «2050» принесла Евгению британскую премию Discover Film Festival. Он обошел актрису Милу Йовович, выступившую со своей режиссерской работой.

Работал дизайнером интерьера

В университете Кулик учился на информатико-архитектурном факультете. Два года работал по своей специальности. Трудился, в частности, дизайнером интерьера. Но еще в то время молодой человек играл в екатеринбургском КВН.

А однажды ему позвонили с крупного телеканала и пригласили на кастинг. Евгений подумал, что это розыгрыш. Но присланный ему текст выучил, пробы прошел. Так актер оказался в сериале «Остров».

Без лишних комплексов

Евгений Кулик признавался, что внешность изменить бы не хотел, понимая, что его типаж — уникальный. «Не так часто встречаю такие типажи, — отмечал актер. — Мне нравится шутить над собой. Я не против, когда надо мной шутят на тему лишнего веса, если это по-доброму и меня не пытаются оскорбить».

Тамада — не промах

История знакомства Евгения Кулика с женой Ригиной Гайсиной очень кинематографична. Если верить информации в интернете, будущую супругу актер встретил перед свадьбой, на которую его пригласили в качестве ведущего. Неожиданно невеста позвонила ему и сообщила об отмене торжества. А вместо этого предложила встретиться. С тех пор Евгений и Ригина не расстаются. По профессии супруга актера — дизайнер женской одежды.

Вопрос дня

С 2013 года Кулик выкладывает видео в интернете, ведет свой блог. Один из его проектов — программа «Вопрос дня». Евгений в образе мексиканца подходил к прохожим на улице и задавал им разные смешные вопросы.