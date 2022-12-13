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Приметы и советы

Композитор стал примером творческого долголетия

Александра Ерошенко
Общество
Композитор стал примером творческого долголетия
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 13 декабря, в Большом зале Московской консерватории открылась выставка, посвященная юбилею народного артиста СССР и композитора Родиона Щедрина. 16 декабря ему исполнится 90 лет.

Экспозицию подготовили не только сотрудники Московской консерватории, но и Большого и Мариинского театров и Московской филармонии, ведь имя Щедрина сейчас олицетворяет собой российскую классическую музыку на мировом уровне.

Организаторы сделали акцент не только на поздних, но и ранних годах творчества композитора. Здесь можно увидеть табели с оценками Щедрина-студента, списки его сочинений, запланированных на учебный год. Впервые выставлены снимки поездки композитора в родной город Алексин в 2019 году. Также показана фотосессия с презентации в 2021 году хорового сборника «Родион Щедрин. Век XXI» в Рахманиновском зале Московской консерватории. А еще композитор разрешил выставить факсимиле своего автографа.

— Родиона Щедрина уже сейчас принято называть живым классиком. Его музыка заняла высочайший статус, который ставит его в один ряд с такими мэтрами музыки, как Михаил Глинка, Александр Бородин, Модест Мусоргский и Петр Чайковский, — рассказала организатор выставки, музыкальный критик Евгения Кривицкая. — У него не было перерывов в творческой деятельности. Только в 2020– 2021 годах он создал более десяти новых хоров и симфоническую партитуру «Приключение обезьяны». Он невероятный пример творческого долголетия.

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