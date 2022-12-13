Союзные силы возвращают оккупированные территории

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ загружает снаряд в орудие на Запорожском направлении специальной военной операции / Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Марьинка в Донецкой Народной Республике находится в плотном окружении российских подразделений. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение украинских войск.

— В Марьинке бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, сражения идут в центре города. ВС РФ осваиваются на освобожденной территории, — сказал Виталий Киселев.

А ВРИО главы ДНР Денис Пушилин сообщил о прибытии новых подразделений ВСУ под Артемовском.

— Противник пытается проводить контратакующие действия, но практически ничего не получается. Там очень много перемололось, когда они просто молодежь бросали — резервистов, мобилизованных и необученных вообще. Попытки брать количеством — у них только это осталось, но сейчас так все труднее. Погибших трудно посчитать, — заявил Пушилин.

Кроме этого, по словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, военнослужащие ВСУ уклоняются от выполнения приказов своего командования: они отказываются идти в контрнаступление под Артемовском.

— Так, в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление. А совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что из-за плохих погодных условий их транспортное средство застряло, поэтому они не могут прибыть вовремя, — отметил Пушилин.

Также, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские националисты продолжают концентрировать реактивные системы залпового огня в Запорожской области.

— ВСУ подтянули и «Ураган», и «Ольху», помимо HIMARS, MARS-II, MLRS. С десяток ракет РСЗО сбили только над тремя небольшими населенными пунктами — Жовтневое, Новогоровка и Комсомольское, — сказал Рогов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что наши артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ и наемникам на Купянском направлении.

— Были ликвидированы живая сила и техника противника. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, — отметил Конашенков.

А ВСУ не прекращают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

— В таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь. И тем не менее новые и новые пакеты «Градов» отправляются по самым населенным районам Донецка, Горловки и других населенных пунктов, — сказал Баевский.

Тем временем на Донбасс прибыла тысячная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью.

— Более 156 тонн груза доставлено на Донбасс. В его состав вошли детские наборы, продукты питания, а также предметы первой необходимости, которые были распределены в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, — заявили в прессслужбе МЧС России.

Там добавили, что всего с марта 2022 года на Донбасс доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

— Не может быть и речи о выводе российских войск с Украины до конца года. Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий продвижение вперед невозможно.